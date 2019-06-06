Cuộc đời nữ danh ca tài sắc chấp nhận làm vợ 4, không con cái, nuôi 6 con riêng của chồng

Hậu trường 06/06/2019 15:08

Xinh đẹp và có sự nghiệp lẫy lừng, nhưng danh ca Giao Linh đã chấp nhận lấy người đàn ông có 3 đời vợ và 6 đứa con riêng.

Danh ca Giao Linh là tên tuổi lớn của showbiz Việt. Giọng hát của bà đã đi vào lòng nhiều thế hệ người Việt trong và ngoài nước. Sở hữu sự nghiệp thành công rực rỡ nhưng cuộc đời của nữ danh ca tài sắc lại lắm truân chuyên.

Sinh ra trong một gia đình đông anh em, Giao Linh dành cả thanh xuân để phụ ba mẹ lo kinh tế, cho 6 người em ăn học thành tài. Dù được nhiều người theo đuổi, nhưng bà vẫn không bận tâm vì gánh nặng gia đình.

Đến khi các em có nghề nghiệp, thì thanh xuân của nữ ca sĩ cũng trôi qua. Mãi đến năm 37 tuổi, Giao Linh mới xây dựng cho mình mái ấm riêng bên người đàn ông đã có 3 đời vợ và 6 người con.

Giọng ca của danh ca Giao Linh khắc sâu trong trái tim hàng triệu khán giả

Cuộc đời nữ danh ca tài sắc chấp nhận làm vợ 4, không con cái, nuôi 6 con riêng của chồng - Ảnh 1
Hơn 50 năm ca hát, tên tuổi danh ca Giao Linh luôn gắn liền với những bản tình ca bất hủ - Ảnh: Hoàng Khôi
Cuộc đời nữ danh ca tài sắc chấp nhận làm vợ 4, không con cái, nuôi 6 con riêng của chồng - Ảnh 2
Hết lòng chăm lo cho đàn em thơ, danh ca Giao Linh để lỡ tuổi thanh xuân. Mãi đến năm 37 tuổi, bà mới lập gia đình bên người đàn ông có 3 đời vợ - Ảnh: Internet

Điều đặc biệt, bà và ông xã hiện tại biết nhau từ năm 17 tuổi. Tuy nhiên trải qua nhiều thăng trầm trong 20 năm, cả hai mới nên duyên chồng vợ.

Sau khi kết hôn, bà không được ban cho thiên chức làm mẹ, nhưng điều đó không làm cho gia đình vơi đi tiếng cười. Nữ danh ca tận tâm chăm sóc chồng và 6 người con không chung dòng máu. Bà nhận được tình cảm yêu thương từ các con riêng của chồng khi trao đi tình yêu của một người mẹ thật sự.

Cuộc đời nữ danh ca tài sắc chấp nhận làm vợ 4, không con cái, nuôi 6 con riêng của chồng - Ảnh 3
Từ khi kết hôn, ông xã luôn quan tâm và yêu thương nữ danh ca hết lòng, ủng hộ công việc ca hát của vợ - Ảnh: Internet
Cuộc đời nữ danh ca tài sắc chấp nhận làm vợ 4, không con cái, nuôi 6 con riêng của chồng - Ảnh 4
Cuộc sống của Giao Linh và chồng vẫn rất ngọt ngào dù không có con chung - Ảnh: Internet

Hiện tại ở tuổi 70, nữ danh ca hạnh phúc với cuộc sống viên mãn bên chồng. Sau nhiều năm về nước hoạt động nghệ thuật, bà và ông xã đã mua một căn chung cư tại TP. Hồ Chí Minh để sinh sống. Kể từ khi "về chung nhà", ông xã Giao Linh luôn sát cánh cùng vợ trong bất cứ chuyến lưu diễn nào dù trong hay ngoài nước, lo lắng tỉ mỉ từng miếng ăn, giấc ngủ, tư vấn từ bộ áo dài mặc lên sân khấu.

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