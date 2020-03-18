Cũng từng đi hát như chị, em trai Xuân Mai giờ thay đổi khó ai nhận ra

Không còn mặn mà ca hát như ngày còn bé, em trai Xuân Mai - Rich Anh Tuấn giờ tập trung cho việc học và sống kín tiếng tại Mỹ.

Xuân Mai là cái tên vô cùng quen thuộc với nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam. Dù hiện tại đã lấy chồng sinh con và không ra sản phẩm âm nhạc nhưng tiếng hát trong trẻo, đáng yêu ngày nào của "Con cò bé bé" vẫn khắc sâu vào lòng công chúng.

Tiếng hát của Xuân Mai gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ - Ảnh: Internet

Khi tiếng hát của con gái tạo được hiệu ứng, ca sĩ Tuấn Cảnh và nghệ sĩ ghi-ta Thu Thu cũng quyết định cho con trai Rich Anh Tuấn - em trai Xuân Mai đi hát giống chị.

Tuy không tạo tiếng vang lớn như chị nhưng cậu nhóc cũng nhận được sự quý mến của nhiều khán giả nhỏ tuổi bởi giọng hát trong trẻo, cùng gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu. Thời điểm này, Rich Anh Tuấn kém chị gái Xuân Mai 2 tuổi. Cậu bé thường xuất hiện trong các sản phẩm âm nhạc cùng chị và cũng có nhiều sản phẩm solo riêng.

Xuân Mai và em trai Rich Anh Tuấn tham gia MV âm nhạc cùng chị gái - Ảnh: Internet

Cậu bé có nhiều MV ca nhạc riêng và được mọi người yêu thích - Ảnh: Internet

Nhưng cũng giống chị gái, Rich Anh Tuấn cùng gia đình sang Mỹ định cư và sự nghiệp ca hát cũng đứt đoạn từ đây. Em trai Xuân Mai tập trung cho việc học, ổn định cuộc sống tại xứ người và không còn theo đuổi nghệ thuật như ngày thơ bé.

Rich Anh Tuấn giờ đã trưởng thành và cao lớn - Ảnh: Internet

Sau hơn 15 năm xa quê, cậu bé ngày nào giờ đã là chàng trai 23 tuổi cao lớn khó nhận ra. Được biết, cuối năm 2019, Rich Anh Tuấn đã tốt nghiệp đại học tại Mỹ. Anh chọn cuộc sống kín tiếng bên chị gái và mẹ.

Giữa đại dịch Covid-19, cuộc sống của nghệ sỹ Việt thay đổi ra sao? "Tôi phải căn ke chi phí sinh hoạt trong lúc khó khăn chung này, tiết giảm tối đa các nguồn chi. Hồi xưa, mình mua cả thùng mì thì giờ chỉ mua 10 gói thôi", nghệ sĩ Quốc Thuận nói.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cung-tung-di-hat-nhu-chi-em-trai-xuan-mai-gio-thay-doi-kho-ai-nhan-ra-354060.html