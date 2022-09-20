Cùng phạm một lỗi, vì sao Hồng Đăng vẫn chưa bị kỷ luật như Hồ Hoài Anh?

Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội đã đưa ra lời giải thích về việc nam diễn viên Hồng Đăng vẫn chưa bị xử lý kỷ luật vì những lỗi sai phạm của mình trong chuyến đi nước ngoài vừa qua.

Hồng Đăng từng là một diễn viên nhận được nhiều sự yêu thích của công chúng nhờ những vai diễn xuất thần trên màn ảnh Việt. Tuy nhiên, sau lùm xùm tại Tây Ban Nha cùng với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, hình ảnh của anh đã bị xấu đi nhiều và bị khán giả quay lưng. Cũng vì vậy mà nam tài tử cũng không còn xuất hiện tại các sự kiện giải trí cũng như chương trình truyền hình nữa.

Trước lùm xùm ở Tây Ban Nha, Hồng Đăng là một diễn viên sáng giá và được nhiều khán giả yêu thích - Ảnh: Internet

Tuy không con đường nghệ thuật hiện tại của Hồng Đăng không hề sáng sủa, nhưng nam diễn viên vẫn thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường lên MXH. Theo các hình ảnh mà Hồng Đăng đăng trên trang cá nhân, có thể thấy anh dành nhiều thời gian để gặp gỡ bạn bè, du lịch và thư giãn.

Dẫu vậy, có rất nhiều khán giả vẫn đặt câu hỏi về lý do vì sao Hồng Đăng vẫn chưa nhận hình phạt kỷ luật từ Nhà hát Kịch Hà Nội. Được biết, trước đó nam diễn viên đã trình diện với đơn vị chủ quản về việc ra nước ngoài không xin phép sau khi trở về từ Tây Ban Nha.

Cùng vướng vào lùm xùm tại Tây Ban Nha nhưng Hồ Hoài Anh đã bị đơn vị chủ quản kỷ luật, còn Hồng Đăng thì chưa - Ảnh: Internet

Theo Tuổi Trẻ, về hình thức kỷ luật đối với Hồng Đăng, sáng ngày 20/9, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, ông Nguyễn Trung Hiếu cho biết hiện tại nhà hát vẫn chưa xử lý với trường hợp của nam diễn viên. Sau khi có kết quả điều tra bên Tây Ban Nha, kết luận của cơ quan chức năng thì sẽ xử lý một thể chứ không phải là không kỷ luật.

"Chúng tôi phải xử lý theo đúng quy định. Bên kia đang có điều tra thì phải chờ kết quả rồi xử lý chung. Lỗi kia (nếu đúng - PV) nặng hơn thì phải đợi xem kết quả thế nào chứ lỗi đi nước ngoài không xin phép xử lý kỷ luật khiển trách thì nhẹ không, có gì đâu, sẽ xử lý sau. Chúng tôi đã nhờ luật sư tư vấn cẩn trọng" - ông Nguyễn Trung Hiếu nói.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cung-pham-mot-loi-vi-sao-hong-dang-van-chua-bi-ky-luat-nhu-ho-hoai-anh-505070.html