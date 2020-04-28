Cùng gả vào ‘hào môn’, Lan Khuê và Bảo Thy tiết lộ việc cực nhọc nhất mỗi ngày, nghe xong ai cũng phải ‘ngã ngửa’

Hậu trường 28/04/2020 10:12

Trên trang Facebook cá nhân, nữ người mẫu Lan Khuê và ca sĩ Bảo Thy bất ngờ chia sẻ sự đồng cảm với nhau về công việc “sống ảo” mỗi ngày.

Là những mỹ nhân Vbiz lấy chồng đại gia, cuộc sống của người mẫu Lan KhuêBảo Thy luôn nhận được sự quan tâm của dư luận. Hậu kết hôn, cả hai không ít lần khiến người hâm mộ choáng ngợp trước cuộc sống sang chảnh như bà hoàng trong biệt thự tiền tỷ cùng những chuyến du lịch xa hoa.  

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, người mẫu Lan Khuê hào hứng khoe loạt ảnh trang điểm “sương sương”, diện cây đồ hàng hiệu đắt đỏ tạo dáng chụp hình. Thế nhưng, đằng sau những bức ảnh lộng lẫy, cô nàng lại than thở rằng: “Sống ảo nhưng cực thiệt nha. Nóng muốn xỉu ra chụp mấy tấm làm bộ cool ngầu, rồi thay đồ rộng rãi cho bớt nóng để ngồi chỉnh hình”.

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Tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi, Lan Khuê làm vài bức ảnh nhưng cũng vất vả lắm đấy! - Ảnh: FB

Ngay lập tức, dưới bình luận, nữ ca sĩ Bảo Thy gật gù hưởng ứng vì cùng chung hoàn cảnh: “Y chang vậy đó bé ơi, mệt lắm chứ không phải đùa!”. Đáp lại đàn chị, Lan Khuê hài hước cho biết: “Rất tốn calorie chị ha”.

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Lan Khuê và Bảo Thy khiến fan phì cười khi chia sẻ việc ‘cực nhất’ phải làm mỗi ngày chính là ‘sống ảo’ – Ảnh: Internet

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Mới đây, Bảo Thy cũng vừa khoe ảnh diện áo tắm sang chảnh tại Vũng Tàu - Ảnh: FB

Chứng kiến màn đối đáp của hai người đẹp, cư dân mạng phải bật cười thích thú vì nỗi khổ “không của riêng ai” này: “Sống ảo chút xíu có chút hơi cực nhưng chị lại chụp được ảnh quá đẹp và rất xinh lắm luôn nè chị ơi”, “Người đẹp chụp kiểu gì cũng đẹp”, “Sống ảo cũng cực lắm à nha”, “Chụp được bộ ảnh cũng toát hết mồ hôi”…

Sau nửa năm kết hôn, lần hiếm hoi Bảo Thy chia sẻ khoảnh khắc diện bikini tình tứ bên ông xã đại gia

Sau nửa năm kết hôn, lần hiếm hoi Bảo Thy chia sẻ khoảnh khắc diện bikini tình tứ bên ông xã đại gia

Loạt ảnh lãng mạn như ngôn tình chụp cùng ông xã được ca sĩ Bảo Thy chia sẻ trên trang fanpage đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

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Từ khóa:   người mẫu Lan Khuê Bảo Thy ca sĩ Bảo Thy

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