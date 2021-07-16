Công Vinh và Thủy Tiên mua 2 tấn rau củ để 'tặng và giúp đỡ' mùa dịch, dân tình bỗng phát hiện điểm 'sai sai'

Công Vinh bất ngờ thay đổi dòng trạng thái về 2 tấn rau củ khiến dư luận xôn xao.

Trong đợt dịch bệnh mới tại TP.HCM, nhiều nghệ sĩ đã tiên phong giúp đỡ bà con vùng dịch bằng cách quyên góp tiền bạc hoặc lương thực, thực phẩm, thậm chí xông pha ra tuyến đầu để hỗ trợ bà con vùng dịch.



Công Vinh và Thủy Tiên là cặp đôi nổi tiếng thường xuyên làm từ thiện - Ảnh: Internet

Vợ chồng Công Vinh-Thủy Tiên vốn là 2 nghệ sĩ nổi tiếng trong việc làm thiện nguyện nên trong lần dịch này, cặp đôi cũng không đứng ngoài các hoạt động giúp đỡ người dân. Mới đây, Công Vinh vừa chia sẻ trên trang cá nhân của mình bài viết tiết lộ Thủy Tiên mua 2 tấn rau củ gửi đến các hộ dân gặp khó khăn do dịch bệnh.

Tuy vậy, có một chi tiết trong bài đăng của nam cầu thủ làm nhiều người khó hiểu. Cụ thể, Công Vinh đã chỉnh sửa bài viết của mình sau chưa tới 30 phút kể từ khi đăng tải với nội dung dễ gây tranh cãi.



Bài đăng của Công Vinh - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó ban đầu, ông xã Thủy Tiên viết: "Vợ em phát tâm mua 2 tấn rau củ tặng và giúp mọi người vượt qua khó khăn, em xách đồ cho bả cả ngày trời đỏ hết cả tay. Đồng ý là người góp công người góp của, mà đúng là người góp công chịu nhiều cay đắng hơn người góp của... Đời thật bất công, mình nghèo hơn chủ hộ nên mình chấp nhận vậy".

Nhưng chỉ ít phút sau, Công Vinh lại chỉnh sửa từ giúp mọi người khó khăn thành thành "tặng bạn bè và phần còn lại giúp đỡ". Động thái này của anh vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, nhiều hoài nghi được đưa ra, không rõ tại sao Công Vinh lại chỉnh sửa từ "mọi người khó khăn" thành ưu tiên "tặng bạn bè" trước và sau đó mới "còn lại để giúp đỡ".



Lịch sử chỉnh sửa gây tranh cãi của bài đăng - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, Công Vinh va Thủy Tiên chưa lên tiếng về việc này. Qua sự việc trên, có thể thấy, chỉ một hành động nhỏ, người nổi tiếng có thể dễ dàng đưa bản thân vào vị trí khó xử.

Cát-xê thời hoàng kim của Công Vinh cao cỡ nào mà giải nghệ vẫn có tiền cho vợ ‘chục tỷ’ chỉ để ‘tiêu vặt’? Cầu thủ Công Vinh bị chê nghèo, không có tiền xây nhà và phải ăn bám tiền vợ, ca sĩ Thuỷ Tiên đáp trả khéo léo bằng cách khoe chồng cho tiền tiêu vặt "nhè nhẹ" vài tỷ mỗi lần.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-vinh-va-thuy-tien-mua-2-tan-rau-cude-tang-va-giup-do-mua-dich-dan-tinh-bong-phat-hien-diem-sai-sai-412903.html