Cát-xê thời hoàng kim của Công Vinh cao cỡ nào mà giải nghệ vẫn có tiền cho vợ ‘chục tỷ’ chỉ để ‘tiêu vặt’?

Cầu thủ Công Vinh bị chê nghèo, không có tiền xây nhà và phải ăn bám tiền vợ, ca sĩ Thuỷ Tiên đáp trả khéo léo bằng cách khoe chồng cho tiền tiêu vặt "nhè nhẹ" vài tỷ mỗi lần.

Gần đây, việc xây nhà tiền tỷ của ca sĩ Thuỷ Tiên gây ra không ít hoài nghi cho cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, nữ ca sĩ đã "ăn xén" tiền quyên góp từ thiện của bà con miền Trung lũ lụt để xây biệt thự rộng lớn như vậy. Đính chính tin đồn này, Thuỷ Tiên đã lập tức lên tiếng phản hồi trên trang cá nhân về nguồn tiền để xây nhà. Tuy nhiên, qua đó, khán giả được phen "hú hồn" khi cô khéo léo khoe chồng cho số tiền khủng. Bài viết của Thuỷ Tiên đính chính tin đồn 'ăn xén' tiền từ thiện để xây nhà - Ảnh: Chụp màn hình Trong bài viết, nữ ca sĩ khoe rằng ông xã Công Vinh cho cô tiền tiêu vặt lắc nhắc mỗi lần cũng được 3 đến 5tỷ, tính ra đến giờ cũng đã hơn 40 tỷ. Cụ thể, nói về việc này, cô cho biết ông xã ngoài nguồn tiền từ việc đi đá banh thì gần đây cũng rất "mát tay" khi đầu tư đất đai và mỗi lần bất động sản lên giá toàn lãi gấp 5-6 lần. Cô chia sẻ:

"Ảnh đi đá bóng, tất cả hợp đồng lẫn lương thưởng các CLB trong và ngoài nước, Đội Tuyển Quốc Gia cộng lại hơn 10 năm cũng kiếm 50 tỷ tiền mặt từ 5-6 năm trước rồi... sau đó ảnh có duyên mát tay đầu tư đất đai bất động sản lên giá toàn lãi gấp 5-6 lần...Tổng ảnh 5 tháng ảnh cho mình 31 tỷ để yên tâm rồi. Bữa giờ lại cho mình lắt nhắc tiền bán đất lặt vặt mỗi lần 3-5 tỷ nữa tính ra cũng có hơn 40tỷ để xài tiêu vặt á." Thuỷ Tiên khoe chồng cho tiền tiêu vặt mỗi lần từ 3 đến 5 tỷ - Ảnh: Internet Không chỉ vậy, cô còn khoe thêm chiến tích rằng chỉ trong 5 tháng, Công Vinh đã bán đất và thu về hơn 31 tỷ nên việc nói cô "ăn xén" tiền từ thiện để xây nhà là vô cùng bất hợp lý. Cụ thể, Thuỷ Tiên chia sẻ thêm trong tháng 7/2020, ông xã bán được 2 miếng đất thu về tổng là 19 tỷ 600 triệu cho cô xây nhà. Đến giữa tháng 11/2020, Công Vinh lại chốt bán được thêm 1 căn bất động sản mua từ năm 2011 giá 13 tỷ.

Thuỷ Tiên khoe chiến tích chồng 'mát tay' khi đầu tư vào thị trường bất động sản - Ảnh: Internet Công Vinh - Thủy Tiên là cặp vợ chồng giàu có nhất nhì Vbiz - Ảnh: FBVN Ngoài ra, vì là 1 tên tuổi lớn trong làng bóng đá nên dù không còn thi đấu nhưng Công Vinh vẫn rất đắt show quảng cáo. Theo đó, cát sê quảng cáo của Công Vinh dù không được tiết lộ song nhiều người cho rằng thu nhập của anh là không hề nhỏ. Đôi vợ chồng có cơ ngơi rộng lớn dù tuổi đời còn trẻ - Ảnh: FBNV Bài đăng của Thuỷ Tiên nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng cô không nhất thiết phải công khai những chuyện riêng tư như vậy lên mạng xã hội. Một số khác thì dành nhiều lời "có cánh" cho độ yêu vợ của cầu thủ Công Vinh, dân mạng nói vui rằng: "Nhà là phải có nóc".

Thuỷ Tiên tung bằng chứng, bác thông tin ăn chặn tiền từ thiện mua nhà 1000m vuông Trước thông tin cho rằng Thuỷ Tiên ăn chặn tiền từ thiện, mới sắm cơ ngơi mới rộng 1000 mét vuông tại TP Hồ Chí Minh, Thuỷ Tiên chính thức lên tiếng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cat-xe-thoi-hoang-kim-cua-cong-vinh-cao-co-nao-ma-giai-nghe-van-co-tien-cho-vo-chuc-ty-chi-de-tieu-vat-408694.html