Công bố dàn thí sinh 'khủng từ giọng hát đến ngoại hình' tại Người kể chuyện tình mùa 2

Chương trình Người kể chuyện tình mùa 2 đã chính thức trở lại và quy tụ dàn thí sinh vô cùng tài năng.
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Sau thành công của mùa đầu tiên, chương trình Người kể chuyện tình đã trở lại và hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng nhiều điều thú vị và bùng nổ. Bước vào mùa thứ 2, chương trình sẽ tiếp tục khắc họa cuộc đời, sự nghiệp, tình yêu… của các nhạc sĩ tài hoa qua những bài hát từng ghi dấu ấn lớn trong lòng công chúng.
Người kể chuyện tình mùa 2 quy tụ 6 thí sinh xuất sắc từ giọng hát cho đến ngoại hình như: Ca sĩ Hồng Gấm, Minh Luân, Sơn Ngọc Minh, Nguyễn Ngọc Sơn, Thu Hằng, Phương Trang. Tất cả đều là những ca sĩ trẻ có giọng hát nổi bật và ghi dấu ấn tại rất nhiều cuộc thi lớn.
Nét đặc biệt của Người kể chuyện tình mùa 2 là không đặt nặng mục tiêu tìm kiếm tài năng ca hát đơn thuần, mà qua mỗi đêm thi, chương trình sẽ chú trọng vào giá trị thẩm mỹ nghe nhìn và nghệ thuật trình diễn. Mỗi bài hát sẽ trở thành một câu chuyện hấp dẫn. Mỗi thí sinh sẽ là một người kể chuyện. Họ sẽ hóa thân vào các nhân vật, đồng thời thể hiện tài năng ca hát, diễn xuất...