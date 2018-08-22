Công bố dàn thí sinh 'khủng từ giọng hát đến ngoại hình' tại Người kể chuyện tình mùa 2

Hậu trường 22/08/2018 17:23

Chương trình Người kể chuyện tình mùa 2 đã chính thức trở lại và quy tụ dàn thí sinh vô cùng tài năng.

Sau thành công của mùa đầu tiên, chương trình Người kể chuyện tình đã trở lại và hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng nhiều điều thú vị và bùng nổ. Bước vào mùa thứ 2, chương trình sẽ tiếp tục khắc họa cuộc đời, sự nghiệp, tình yêu… của các nhạc sĩ tài hoa qua những bài hát từng ghi dấu ấn lớn trong lòng công chúng.

Công bố dàn thí sinh 'khủng từ giọng hát đến ngoại hình' tại Người kể chuyện tình mùa 2 - Ảnh 1
Dàn thí sinh tài năng của Người kể chuyện tình mùa 2 - Ảnh: Hoàng Khôi

Người kể chuyện tình mùa 2 quy tụ 6 thí sinh xuất sắc từ giọng hát cho đến ngoại hình như: Ca sĩ Hồng Gấm, Minh Luân, Sơn Ngọc Minh, Nguyễn Ngọc Sơn, Thu Hằng, Phương Trang. Tất cả đều là những ca sĩ trẻ có giọng hát nổi bật và ghi dấu ấn tại rất nhiều cuộc thi lớn.

Nét đặc biệt của Người kể chuyện tình mùa 2 là không đặt nặng mục tiêu tìm kiếm tài năng ca hát đơn thuần, mà qua mỗi đêm thi, chương trình sẽ chú trọng vào giá trị thẩm mỹ nghe nhìn và nghệ thuật trình diễn. Mỗi bài hát sẽ trở thành một câu chuyện hấp dẫn. Mỗi thí sinh sẽ là một người kể chuyện. Họ sẽ hóa thân vào các nhân vật, đồng thời thể hiện tài năng ca hát, diễn xuất...

Công bố dàn thí sinh 'khủng từ giọng hát đến ngoại hình' tại Người kể chuyện tình mùa 2 - Ảnh 2
Ca sĩ Nam Cường có mặt tại buổi họp báo. Anh là quán quân của chương trình mùa đầu tiên - Ảnh: Hoàng Khôi
Công bố dàn thí sinh 'khủng từ giọng hát đến ngoại hình' tại Người kể chuyện tình mùa 2 - Ảnh 3
Danh ca Thái Châu và Phương Dung đảm nhận vai trò giám khảo của chương trình - Ảnh: Hoàng Khôi
Công bố dàn thí sinh 'khủng từ giọng hát đến ngoại hình' tại Người kể chuyện tình mùa 2 - Ảnh 4
Người kể chuyện tình, tập 1 với chủ đề nhạc sĩ Giao Tiên sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 30/8/2018 trên kênh THVL1 - Ảnh: Hoàng Khôi
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Từ khóa:   Nam Cường danh ca Thái Châu

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