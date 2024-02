Từ tối 26/2 đến nay, trên mạng xã hội lan truyền những đoạn clip có cảnh la hét xuất hiện trên livestream của Nam Em. Nội dung đoạn clip thể hiện nhóm người đi nhiều xe ô tô kéo đến nơi ở của Nam Em tại phường An Phú, TP. Thủ Đức (TPHCM) rồi xảy ra tranh chấp ồn ào và có dấu hiệu mang theo hung khí, sắp ẩu đả với ông B.H.C. (sinh năm 1982, ngụ TP. Hải Phòng, là người yêu của Nam Em) và 1 số người.

Liên quan đến vụ việc trên, theo thông tin từ VietNamNet, ngày 27/2, Công an TP. Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp cùng Công an phường An Phú xác minh, làm rõ về những clip trên. Theo xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra vào gần 0h ngày 27/2.