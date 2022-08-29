Con ruột Phi Nhung nghẹn ngào khi được 'gặp mẹ trong mơ', hé lộ những ảnh hiếm của cố ca sĩ kèm lời nhắn nhủ đặc biệt khiến CĐM xúc động!

Wendy Phạm khiến khán giả không khỏi xúc động khi đăng lại hình ảnh của người mẹ quá cố.
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Gần 1 năm cố ca sĩ Phi Nhung ra đi mãi mãi, người thân và khán giả vẫn thể nguôi ngoai được niềm thương tiếc cho một người phụ nữ đa tài, nhân hậu. Mới đây, trên trang cá nhân, Wendy Phạm - con gái ruột của ca sĩ Phi Nhung bất ngờ đăng tải hình ảnh của mẹ kèm lời nhắn nhủ đặc biệt khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động.
Cụ thể, Wendy Phạm chia sẻ: “Qua 3 năm rồi con mới ôm mẹ lại được, chỉ có được 2-3 phút trong mơ nhưng cũng không sao, con đã mãn nguyện rồi. Con thương và nhớ mẹ mãi mãi”. Dưới phần bình luận, rất nhiều khán giả nghẹn ngào bày tỏ nỗi tiếc thương, xót xa cho người quá cố. Đồng thời, nhiều người còn gửi lời động viên con gái Phi Nhung cố gắng vượt qua nỗi đau, mất mác to lớn này.
Được biết, sau khi Phi Nhung qua đời, Wendy Phạm đã thay mẹ làm nốt những ước nguyện còn dang dở của cố ca sĩ khi sinh thời. Theo đó, toàn bộ số tiền được quyên góp trong lễ viếng Phi Nhung đã được gửi vào quỹ từ thiện Phi Nhung – Wendy Phạm, một nửa để làm từ thiện, còn 1 nửa Wendy để lo cho các em nuôi ở Việt Nam.