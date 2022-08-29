Con ruột Phi Nhung nghẹn ngào khi được 'gặp mẹ trong mơ', hé lộ những ảnh hiếm của cố ca sĩ kèm lời nhắn nhủ đặc biệt khiến CĐM xúc động!

Hậu trường 29/08/2022 08:44

Wendy Phạm khiến khán giả không khỏi xúc động khi đăng lại hình ảnh của người mẹ quá cố.

Gần 1 năm cố ca sĩ Phi Nhung ra đi mãi mãi, người thân và khán giả vẫn thể nguôi ngoai được niềm thương tiếc cho một người phụ nữ đa tài, nhân hậu. Mới đây, trên trang cá nhân, Wendy Phạm - con gái ruột của ca sĩ Phi Nhung bất ngờ đăng tải hình ảnh của mẹ kèm lời nhắn nhủ đặc biệt khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động.

Con ruột Phi Nhung nghẹn ngào khi được 'gặp mẹ trong mơ', hé lộ những ảnh hiếm của cố ca sĩ kèm lời nhắn nhủ đặc biệt khiến CĐM xúc động! - Ảnh 1
Con ruột Phi Nhung nghẹn ngào khi được 'gặp mẹ trong mơ', hé lộ những ảnh hiếm của cố ca sĩ kèm lời nhắn nhủ đặc biệt khiến CĐM xúc động! - Ảnh 2
Wendy bất ngờ đăng tải hình ảnh thời trẻ của cố ca sĩ Phi Nhung khiến khán giả không khỏi xúc động - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, Wendy Phạm chia sẻ: “Qua 3 năm rồi con mới ôm mẹ lại được, chỉ có được 2-3 phút trong mơ nhưng cũng không sao, con đã mãn nguyện rồi. Con thương và nhớ mẹ mãi mãi”. Dưới phần bình luận, rất nhiều khán giả nghẹn ngào bày tỏ nỗi tiếc thương, xót xa cho người quá cố. Đồng thời, nhiều người còn gửi lời động viên con gái Phi Nhung cố gắng vượt qua nỗi đau, mất mác to lớn này.

Con ruột Phi Nhung nghẹn ngào khi được 'gặp mẹ trong mơ', hé lộ những ảnh hiếm của cố ca sĩ kèm lời nhắn nhủ đặc biệt khiến CĐM xúc động! - Ảnh 3
Nhiều người gửi lời động viên cho Wendy Phạm sớm vượt qua được nỗi đau mất mẹ - Ảnh: Chụp màn hình

 

Được biết, sau khi Phi Nhung qua đời, Wendy Phạm đã thay mẹ làm nốt những ước nguyện còn dang dở của cố ca sĩ khi sinh thời. Theo đó, toàn bộ số tiền được quyên góp trong lễ viếng Phi Nhung đã được gửi vào quỹ từ thiện Phi Nhung – Wendy Phạm, một nửa để làm từ thiện, còn 1 nửa Wendy để lo cho các em nuôi ở Việt Nam.

Con gái Phi Nhung bất ngờ gửi lời nhắn đến một nhân vật ‘Xin để Mẹ yên tâm an nghỉ, tu tập về nơi cõi Phật’ khiến khán giả hoang mang

Con gái Phi Nhung bất ngờ gửi lời nhắn đến một nhân vật ‘Xin để Mẹ yên tâm an nghỉ, tu tập về nơi cõi Phật’ khiến khán giả hoang mang

Trên trang cá nhân, Wendy Phạm – con gái cố ca sĩ Phi Nhung đã có bài đăng về một vài sự viêc liên quan đến cố ca sĩ Phi Nhung. Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm và bình luận của hàng loạt khán giả yêu mến cố ca sĩ.

Xem thêm
Từ khóa:   Con gái Phi Nhung Wendy Phạm con gái Phi Nhung đăng hình mẹ

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 5 giờ 57 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 6 giờ 27 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 6 giờ 57 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 7 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 27 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 57 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 7 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh