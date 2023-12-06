Con gái Phi Nhung buồn bã nhắc về món quà vẫn chưa kịp tặng cho mẹ: 'Mình đâu có biết sẽ không được gặp lại nhau'

Hậu trường 06/12/2023 08:52

Bên dưới bình luận, người hâm mộ để lại nhiều lời động viên đến con gái của Phi Nhung.

Gần 2 năm ngày NS Phi Nhung qua đời, gia đình lẫn khán giả vẫn không khỏi thương tiếc cho người nghệ sĩ tài hoa. Cuộc sống của Wendy Phạm - con gái ruột của Phi Nhung tại Mỹ cũng nhận được sự quan tâm, động viên lớn từ người hâm mộ.

Con gái Phi Nhung buồn bã nhắc về món quà vẫn chưa kịp tặng cho mẹ: 'Mình đâu có biết sẽ không được gặp lại nhau' - Ảnh 1
Cố ca sĩ Phi Nhung không giấu khỏi sự hạnh phúc khi đón nhận món quà hàng hiệu từ con gái

Những ngày gần đây, Wendy Phạm thường xuyên chia sẻ lại clip kỉ niệm bên cạnh mẹ lúc sinh thời. Mới đây nhất, con gái Phi Nhung kể về món quà chưa kịp trao tay cho người mẹ quá cố. Kèm theo đó là những hình ảnh 2 mẹ con vui vẻ bên nhau khiến khán giả 'cay khóe mắt'. Wendy Phạm nghẹn ngào: 

"Năm 2019 là năm đầu tiên con bắt đầu làm y tá. Con bắt đầu lãnh lương nên để dành tiền mua cho mẹ chiếc xe. Nhưng lần cuối cùng gặp được mẹ là lần đầu tiên con tự mưa được một món quà ở L.V tặng cho mẹ. Hên là những gì con muốn làm cho mẹ cũng làm được một chút vào năm 2019, tại vì hai mẹ con mình đâu có biết là sau đó sẽ không được gặp lại nhau".

Con gái Phi Nhung buồn bã nhắc về món quà vẫn chưa kịp tặng cho mẹ: 'Mình đâu có biết sẽ không được gặp lại nhau' - Ảnh 2
Món quà đầu tiên khi con gái Phi Nhung đi làm y tá

Cô nói thêm mùa Giáng sinh năm nay làm cô nhớ mẹ nhiều hơn: "Con đã từng rất yêu thời gian Giáng sinh. Thời tiết và mùa lễ này luôn khiến con có tâm trạng tốt. Bây giờ nó chỉ mang lại cho con những kỷ niệm buồn và khiến con nhớ mẹ nhiều hơn".

Con gái Phi Nhung buồn bã nhắc về món quà vẫn chưa kịp tặng cho mẹ: 'Mình đâu có biết sẽ không được gặp lại nhau' - Ảnh 3
Cô nói thêm mùa Giáng sinh năm nay làm cô nhớ mẹ nhiều hơn

Mới một ngày trước, Wendy Phạm cũng đăng tải đoạn clip nghịch tuyết cùng mẹ vào những năm trước. Có lẽ vì vậy mà dịp Giáng Sinh đến, thiếu vắng người mẹ yêu thương bên cạnh khiến Wendy Phạm không khỏi buồn bã.

Con gái Phi Nhung buồn bã nhắc về món quà vẫn chưa kịp tặng cho mẹ: 'Mình đâu có biết sẽ không được gặp lại nhau' - Ảnh 4
Hiện tại Wendy Phạm đang sinh sống tại bang Florida, nước Mỹ cùng chồng Việt kiều và hai con trai

Hiện tại Wendy Phạm đang sinh sống tại bang Florida, nước Mỹ cùng chồng Việt kiều và hai con trai. Cô cho biết bản thân từng đi xin việc ở một bệnh viện, và luôn làm việc chăm chỉ để có thu nhập trang trải cuộc sống, vun vén gia đình nhỏ. Không chỉ vậy, con gái Phi Nhung vẫn cùng ê kíp của mẹ chu cấp cho các em nuôi tại chùa và thực hiện tâm nguyện còn dang dở của mẹ. 

Con gái Phi Nhung xúc động chia sẻ lại khoảnh khắc hạnh phúc bên mẹ quá cố, ai nấy không khỏi 'cay khóe mắt'

Con gái Phi Nhung xúc động chia sẻ lại khoảnh khắc hạnh phúc bên mẹ quá cố, ai nấy không khỏi 'cay khóe mắt'

Bên dưới bình luận, người hâm mộ để lại nhiều lời động viên đến con gái của Phi Nhung.

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Từ khóa:   con gái Phi Nhung Phi Nhung NS Phi Nhung qua đời

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