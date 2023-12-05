Con gái Phi Nhung xúc động chia sẻ lại khoảnh khắc hạnh phúc bên mẹ quá cố, ai nấy không khỏi 'cay khóe mắt'

Hậu trường 05/12/2023 15:38

Bên dưới bình luận, người hâm mộ để lại nhiều lời động viên đến con gái của Phi Nhung.

Từ ngày ca sĩ Phi Nhung qua đời, cuộc sống của con gái ruột Wendy Phạm nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo khán giả hâm mộ. Mới đây, trên trang cá nhân, con gái Phi Nhung tiếp tục chia sẻ đoạn clip đầy kỷ niệm vui đùa bên mẹ lúc sinh thời.

Con gái Phi Nhung xúc động chia sẻ lại khoảnh khắc hạnh phúc bên mẹ quá cố, ai nấy không khỏi 'cay khóe mắt' - Ảnh 1
Từ ngày ca sĩ Phi Nhung qua đời, cuộc sống của con gái ruột Wendy Phạm nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo khán giả hâm mộ

Theo đó, trong những mùa giáng sinh trước, Phi Nhung luôn dành thời gian sang Mỹ hội ngộ với con gái. Trong đoạn clip khoảnh khắc 2 mẹ con chơi tuyết với nhau khiến khán giả không khỏi xúc động. Wendy Phạm cũng đính kèm dòng chia sẻ: "Mẹ con dễ thương quá đi".

Con gái Phi Nhung xúc động chia sẻ lại khoảnh khắc hạnh phúc bên mẹ quá cố, ai nấy không khỏi 'cay khóe mắt' - Ảnh 2
Trong những mùa giáng sinh trước, Phi Nhung luôn dành thời gian sang Mỹ hội ngộ với con gái

Bên dưới bình luận, người hâm mộ để lại nhiều lời động viên đến con gái của Phi Nhung. Đồng thời cũng tỏ sự bồi hồi về những khoảnh khắc vui vẻ của nữ ca sĩ mà trước giờ hiếm khi được công bố. Cách đây ít ngày, trong Lễ tạ ơn, Wendy Phạm gây xúc động khi đăng tải khung ảnh cũ bên mẹ kèm dòng hồi tưởng về kỉ niệm bên mẹ: 

 

"Dạ con chào Ông Bà, Cô Chú, và Anh Chị Em, Con muốn chúc mọi người một lễ tạ ơn vui vẻ bên gia đình và những người thân yêu. Con chỉ nhớ được một kỷ niệm duy nhất đón lễ tạ ơn với Mẹ vào năm 2019. Đêm đó không dài lắm nhưng đó là kỷ niệm mà con sẽ giữ mãi mãi. Con muốn cảm ơn cả nhà đã dành tình yêu và sự ủng hộ vô điều kiện cho Mẹ và gia đình nhỏ của con trong những năm qua".

Con gái Phi Nhung xúc động chia sẻ lại khoảnh khắc hạnh phúc bên mẹ quá cố, ai nấy không khỏi 'cay khóe mắt' - Ảnh 3
Con gái Phi Nhung xúc động chia sẻ lại khoảnh khắc hạnh phúc bên mẹ quá cố, ai nấy không khỏi 'cay khóe mắt' - Ảnh 4
Bên dưới bình luận, người hâm mộ để lại nhiều lời động viên đến con gái của Phi Nhung

Hiện tại, con gái Phi Nhung đã ổn định cuộc sống hơn. Cô vẫn cùng ê kíp của mẹ chu cấp cho các em nuôi tại chùa và thực hiện tâm nguyện còn dang dở của mẹ. Ca sĩ Phi Nhung mất vào giữa năm 2021 sau thời gian dài điều trị Covid-19 và bệnh nền. Wendy từng không giấu khỏi sự nghẹn ngào khi nhắc về sự ra đi của mẹ: "Đã hai năm trôi qua, nhưng con cảm giác như mới ngày hôm qua con đã ngồi bên điện thoại 24/7 để chờ tin tức về mẹ. Đó là hai tháng dài nhất trong cuộc đời của con và đến giờ con vẫn còn cảm thấy đau đớn và lo lắng. Mẹ hứa là sẽ về sinh nhật của con, mà hai năm rồi con chưa thấy mẹ về. Con sẽ luôn nhớ mẹ và thương mẹ mãi mãi".

Con gái Phi Nhung xúc động chia sẻ lại khoảnh khắc hạnh phúc bên mẹ quá cố, ai nấy không khỏi 'cay khóe mắt' - Ảnh 5
Hiện tại, con gái Phi Nhung đã ổn định cuộc sống hơn. Cô vẫn cùng ê kíp của mẹ chu cấp cho các em nuôi tại chùa và thực hiện tâm nguyện còn dang dở của mẹ

Đến nay, sự ra đi của nghệ sĩ Phi Nhung vẫn để lại lòng thương tiếc vô hạn đối với người thân, bạn bè và người hâm mộ. Mặc dù đã về thế giới bên kia nhưng hình ảnh và giọng hát của ca sĩ Phi Nhung luôn ở trong tim người hâm mộ, bạn bè và người thân.

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