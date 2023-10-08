Ca sỹ Mạnh Quỳnh viên mãn ở tuổi 52: ‘Người tình âm nhạc’ của Phi Nhung từng nhiều lần bị đồn ly hôn vẫn hạnh phúc bên vợ đẹp, con ngoan

Chính vì vậy, cuộc sống riêng nam Mạnh Quỳnh được người hâm mộ quan tâm. Nhưng giống những ca sĩ khác, nam ca sĩ hầu như không tiết lộ về nhà cửa, xe cộ. Chính vì thế, công chúng càng tò mò và đoán già đoán non về tài sản, sự giàu có của anh.

Mạnh Quỳnh là cái tên không quá xa lạ với khán giả yêu âm nhạc Việt. Tính đến nay, nam ca sĩ đã sở hữu gia tài âm nhạc đồ sộ, rất thành công trong việc tạo nên nhiều ca khúc hay, gắn bó với khán giả yêu âm nhạc Việt Nam. Đặc biệt, khi kết hợp với cố ca sĩ Phi Nhung.

Nhìn vào clip, ai cũng thích thú khi thấy khu vườn trong biệt thự của Mạnh Quỳnh có khung cảnh đẹp như truyện cổ tích, với khuôn viên rộng rãi, trồng đủ các loại hoa, cây cối nhiều màu sắc. Các loại cây đều thuộc xứ ôn đới, ra lá đỏ, lá vàng nên nhìn vô cùng bắt mắt, lãng mạn. Anh nói: "Trong vườn nhà tôi có một căn nhà nhỏ để mỗi sáng tôi ngồi uống cà phê, sáng tác nhạc. Ngoài cây cỏ, vườn nhà tôi còn có chim chóc bay lượn, làm tổ, nhìn rất thanh cảnh. Sau những ngày đi show, làm việc mệt mỏi, tôi lại ra khu vườn sau nhà này để hưởng không khí trong lành. Cuộc sống với tôi chỉ cần như vậy là đủ".

Chỉ duy nhất 1 lần, Mạnh Quỳnh khiến khán giả bất ngờ khi đăng tải một clip quay cận cảnh khu vườn sau biệt thự nhà anh tại Mỹ, sau một cơn mưa. Dù Mạnh Quỳnh chỉ quay một góc khu vườn sau nhà mình, nhưng tất cả khán giả đều thấy được sự bề thế của nó.

Một góc nhỏ trong căn biệt thự của Mạnh Quỳnh ở Mỹ. Ảnh cắt từ clip.

Sau khi quay xong khu vườn, Mạnh Quỳnh có lia máy quay biệt thự và khán giả thấy được, căn biệt thự này xây dựng chủ yếu bằng gỗ, với lối kiến trúc Tây phương, nên nhìn khá ấm cúng, còn có cả sân chơi bóng rổ.

Hiện tại, Mạnh Quỳnh đã ở tuổi 52 nhưng lại được nhận xét là ngày càng trẻ trung, phong độ và đẹp hơn cả thời trẻ. Dù đi hát khắp nơi, nhưng anh vẫn có một gia đình nhỏ viên mãn, hạnh phúc bên vợ và hai con trai.

Dù trước đó, ca sĩ Mạnh Quỳnh và và bà xã Cẩm Diệu không ít lần bị đồn ly hôn nhưng không bận tâm khi bị đồn ly hôn bởi gia đình anh vẫn vui vẻ, hạnh phúc.

“Mấy chục năm tôi sống với mẹ tụi nhỏ, cô ấy không quan tâm vấn đề công việc của tôi. Những thị phi vừa qua một phần nào đó ảnh hưởng đến tình cảm của gia đình tôi. Nhưng với sự hiểu biết, nhìn nhận rõ ràng của mẹ tụi nhỏ, cô ấy không quan tâm tới những tin đồn. Tôi từng tự hỏi rằng gia đình mình vẫn hạnh phúc, bình thường, tại sao nhiều người ngoài kia lại thêu dệt và mục đích của họ là gì. Chuyện tôi hát với người này, lăng xê nữ ca sĩ kia cũng đâu phải chuyện của họ. Gia đình tôi vẫn hạnh phúc, vui vẻ” nam ca sĩ chia sẻ.

Vợ ca sĩ Mạnh Quỳnh tên Cẩm Diệu, người làm công chức bên ngành tài chính và sang Mỹ từ bé. Ảnh: Internet

Được biết bà xã Cẩm Diệu của nam ca sĩ rất xinh đẹp nhưng không liên quan tới showbiz mà làm tài chính tại Mỹ. Cô cũng sống rất kín đáo, hầu như không bao giờ xuất hiện trước truyền thông, chỉ đứng sau làm hậu phương cho chồng và chăm lo tổ ấm.

Mạnh Quỳnh từng chia sẻ: "Mẹ tụi nhỏ không can dự vào công việc ca hát của tôi. Một người làm nghệ thuật, người làm công chức bên ngành tài chính và cô ấy lại sang Mỹ từ bé nên nói về âm nhạc Việt Nam thì hoàn toàn không biết gì nhiều".

Hai con trai Mạnh Quỳnh hiện đang học tập tại Mỹ và dường như không có ý định nối nghiệp cha. Nam ca sĩ tiết lộ: "Tôi từng hỏi hai đứa con mình rằng có thích theo nghề của ba không nhưng cả hai đứa đều nói không. Chúng không có cảm xúc hay thích thú với nghề ca hát. Chúng nó ham học hơn. Dù tôi đã cho chúng học piano nhưng chúng vẫn không thích. Cả hai đứa đều chưa có ý tưởng làm gì trong tương lai. Đứa nhỏ khá hoạt bát, nhanh nhẹn còn đứa lớn thì trầm tính hơn. Tôi nghĩ, do ở tuổi dậy thì nó thay đổi tâm sinh lý nên hay cáu gắt, cau có, khó chịu. Tôi mong đợi, qua thời gian này con tôi sẽ trở lại bình thường, chứ trước đây nó khá ngoan, nhẹ nhàng".

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Mạnh Quỳnh. Ảnh: Internet

Mạnh Quỳnh tên thật là Nguyễn Thanh Dũng, sinh năm 1971 trong một gia đình lai tại Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Là con lai Việt – Mỹ nhưng Mạnh Quỳnh từ nhỏ đã sống cùng ông bà ngoại suốt 15 năm và được truyền cho tình yêu với dân ca, cổ nhạc.

Khi 15 tuổi, anh bắt đầu lên Sài Gòn, tiếp tục quá trình theo học bậc trung học và ở cùng mẹ tại Quận 5. Song song với việc học văn hóa tại trường, anh cũng được đi học về cổ nhạc cùng nghệ sĩ Ngọc Ẩn khá nổi danh khi ấy.

Anh vốn ban đầu mơ ước trở thành một nghệ sĩ Cải lương như Minh Phụng – thần tượng của anh. Tuy nhiên, vào năm 1995, khi tham gia dự đám cưới của một người bạn, anh đã được bạn bè và người thân khuyến khích thu âm và gửi tới trung tâm ca nhạc. Đó là lúc anh bắt đầu chuyển hướng sang tân nhạc.

Mạnh Quỳnh tên thật là Nguyễn Thanh Dũng, sinh năm 1971 tại Đồng Nai. Ảnh: Internet

Sau khi sang Mỹ, Mạnh Quỳnh vẫn giữ được đam mê âm nhạc và ý thức rõ hơn việc trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Vì vậy, ngoài ngành điện toán, anh còn ghi tên đi học về sáng tác, luyện thanh và guitar tại nhà một giáo sư người Mỹ. Nhờ đó, Mạnh Quỳnh ngày càng tôi luyện vững chắc về nhạc lý, thanh nhạc, vận dụng được những kiến thức âm nhạc hiện đại của thế giới vào hát ca cổ, dân ca Việt Nam.

Chỉ vài năm sau đó, Mạnh Quỳnh đã trở thành một ngôi sao lớn trong dòng nhạc Bolero, dân ca, vọng cổ. Anh song ca thành công với hai nữ ca sĩ đình đám nhất tại hải ngoại lúc bấy giờ là Như Quỳnh và Phi Nhung.

Tuy nhiên, tên tuổi Mạnh Quỳnh lại gắn với Phi Nhung nhiều hơn, như một cặp song ca không thể tách rời, chuyên trị dòng nhạc dân ca. Ngoài ra, Mạnh Quỳnh cũng song ca với nhiều giọng nữ đình đám khác như Hương Thủy, Mai Thiên Vân, Tâm Đoan…

Ngoài khả năng ca hát, Mạnh Quỳnh còn có khả năng sáng tác vượt trội và được biết tới là một nhạc sĩ chuyên sáng tác dân ca, nhạc trữ tình quê hương.

Những màn song ca của Mạnh Quỳnh và Phi Nhung trên sân khấu đã in sâu trong lòng khán giả. Ảnh: Internet

Tuy sống kín tiếng, nhưng nam ca sĩ cũng không tránh khỏi những thị phi, vướng không ít tin đồn tiêu cực. Nhất là khi cố ca sĩ Phi Nhung qua đời, mỗi lúc Mạnh Quỳnh song ca với nữ ca sĩ khác “Họ không thể chấp nhận khi thấy tôi song ca với nữ ca sĩ khác, đặc biệt là nữ ca sĩ trẻ. Thậm chí, có thành phần quá khích, phản ứng tiêu cực đến mức khiến tôi bức xúc”.

Nam ca sĩ nói thêm: "Đôi khi, người ta không nhìn nhận cái tốt của mình, mà cứ soi xét cái xấu nhiều hơn. Hơn 20 năm làm nghề, tôi vẫn sẽ sống như trước, là người như thế nào thì bây giờ vẫn vậy. Tôi vẫn làm đúng lương tâm mình, không làm gì có lỗi với gia đình, mọi người xung quanh".

Qua bao sóng gió, nam ca sĩ vẫn đang rất hạnh phúc, viên mãn bên gia đình thân yêu. Mạnh Quỳnh tiết lộ niềm vui cuộc sống hiện tại là đưa đón con đi học, đầu tư phòng thu tại nhà, nghĩ ý tưởng viết sách. Anh từng hứa với các con rằng 55 tuổi anh sẽ nghỉ hưu nhưng tương lai ra sao vẫn chưa biết trước.