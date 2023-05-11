Con gái nuôi của NSND Ngọc Giàu khoe ảnh diện váy cưới, tiết lộ ngày lên xe hoa

Hậu trường 11/05/2023 19:17

Mới đây, trên trang cá nhân, con gái nuôi NSND Ngọc Giàu đã hé lộ những hình ảnh đầu tiên khi thử váy cưới để chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp tới.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên hài Ngọc Hoa đã hé lộ những hình ảnh đầu tiên khi thử váy cưới để chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp tới. Theo đó, đám cưới của nữ diễn viên hài sẽ diễn ra diễn ra vào ngày 10/6 tới đây.

Con gái nuôi của NSND Ngọc Giàu khoe ảnh diện váy cưới, tiết lộ ngày lên xe hoa - Ảnh 1Con gái nuôi của NSND Ngọc Giàu khoe ảnh diện váy cưới, tiết lộ ngày lên xe hoa - Ảnh 2

Con gái nuôi của NSND Ngọc Giàu khoe ảnh diện váy cưới, tiết lộ ngày lên xe hoa - Ảnh 3
Ngọc Hoa đã hé lộ những hình ảnh đầu tiên khi thử váy cưới để chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp tới - Ảnh: Internet

 

Được biết, chồng cưới của Ngọc Hoa làm nghề quay phim. Hai người có thời gian dài tìm hiểu trước khi tiến tới hôn nhân. Họ đăng ký kết hôn hồi tháng 3, sau đó chụp hai bộ hình cưới, học giáo lý hôn nhân đồng thời gửi thiệp mời tới đồng nghiệp và bạn bè. Quản lý của Ngọc Hoa cho biết hôn lễ được tổ chức đơn giản tại một nhà hàng ở Bến Vân Đồn (quận 4, TP.HCM).

Con gái nuôi của NSND Ngọc Giàu khoe ảnh diện váy cưới, tiết lộ ngày lên xe hoa - Ảnh 4
Ngọc Hoa và bạn trai đăng ký kết hôn hồi tháng 3 - Ảnh: Internet

 

Vợ chồng Ngọc Hoa cùng gia đình hai bên đã chuẩn bị gần xong cho ngày trọng đại. Do đó, hiện tại, cô làm việc bình thường. Nữ diễn viên vẫn nhận lời đi diễn nếu có chương trình phù hợp. Ngọc Hoa chia sẻ thêm hiện cô có tâm trạng háo hức khi sắp bước sang trang mới của cuộc đời.

Diễn viên Ngọc Hoa được biết đến là con gái nuôi của NSND Ngọc Giàu, cô từng đăng quang Quán quân cuộc thi Học viện Danh hài năm 2016 và là gương mặt phủ sóng nhiều game show hài hiện nay. Thời gian gần đây, Ngọc Hoa gây ấn tượng khi thủ vai Ngọc Quạu trong Gia Đình Cục Súc.

Con gái nuôi của NSND Ngọc Giàu khoe ảnh diện váy cưới, tiết lộ ngày lên xe hoa - Ảnh 5
Ngọc Hoa gây ấn tượng khi thủ vai Ngọc Quạu trong Gia Đình Cục Súc - Ảnh: Internet

 

Ngọc Hoa từng tự ti về vóc dáng mũm mĩm. Nữ diễn viên lo lắng cô không phải mẫu người lý tưởng của nam giới. Theo Ngọc Hoa, mẫu đàn ông cô yêu thích là chăm chỉ, biết tự lập, không gia trưởng và có chính kiến.

Con gái nuôi của NSND Ngọc Giàu khoe ảnh diện váy cưới, tiết lộ ngày lên xe hoa - Ảnh 6
Ngọc Hoa từng tự ti về vóc dáng mũm mĩm - Ảnh: Internet

 

Vào năm 2019, Ngọc Hoa từng tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, khi đó cô mong muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc để xây dựng hôn nhân. Dù đã bấm chọn và cho nhau cơ hội nhưng Ngọc Hoa lại không đi đến cái kết viên mãn với nhân vật trong chương trình. Đến năm 2021, nữ diễn viên xác nhận đang hẹn hò một người đàn ông không làm trong lĩnh vực nghệ thuật.

Con gái nuôi của NSND Ngọc Giàu khoe ảnh diện váy cưới, tiết lộ ngày lên xe hoa - Ảnh 7
Ngọc Hoa và chồng sắp cưới - Ảnh: Internet

 

Lần gần nhất chia sẻ về chuyện tình cảm, Ngọc Hoa nói: "Gặp được anh, tôi cảm giác như bắt được vàng, giả sử nếu anh hỏi cưới tôi ngay lúc ấy thì tôi sẵn sàng đồng ý. Trong quá trình yêu nhau, chúng tôi đốt cháy giai đoạn rất nhanh. Chỉ sau một đêm đi ăn và trò chuyện, tôi đã đề cập ngay đến chuyện cưới xin.

Chúng tôi hẹn hò đã được gần 2 năm, nếu như không vì tình hình dịch bệnh thì đã tổ chức đám cưới. Cả hai chúng tôi đều hợp nhau ở chuyện ăn uống và tính hài hước. Trong quá trình yêu nhau, chúng tôi rất ít khi xảy ra cãi vã. Bạn trai tôi là một người hoàn hảo, hài hước. Tuy nhiên, có một điểm trừ khiến tôi chưa ưng ý là kiệm lời và thụ động trong việc thổ lộ tình cảm, làm tôi vô cùng buồn lòng".

 

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