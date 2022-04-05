NSND Ngọc Giàu: 'Nhờ có khán giả yêu thương, nghệ sĩ chúng tôi mới có ngày hôm nay'

Hậu trường 05/04/2022 10:26

Dù bản thân là một nghệ sĩ kỳ cựu với hàng chục năm kinh nghiệm, NSND Ngọc Giàu vẫn nhận xét rằng nghề này vô cùng khó, mà để nổi tiếng lại càng khó hơn nữa.

Mới đây, NSND Ngọc Giàu đã xuất hiện và giao lưu cùng khán giả thông qua một video trên kênh YouTube của NSND Bạch Tuyết. Tại đây, "má Giàu" đã có những chia sẻ từ tận đáy lòng mình về việc trở thành một nghệ sĩ và những lời nhắn đến thế hệ đàn em.

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NSND Bạch Tuyết và NSND Ngọc Giàu - Ảnh: Internet

Theo đó, NSND Ngọc Giàu gửi lời cảm ơn đến Tổ nghiệp và tất cả khán giả đã dành tình yêu thương đến giới nghệ sĩ nói chung, vì theo bà, nhờ vậy thì nghệ sĩ mới có được ngày hôm nay.

NSND Ngọc Giàu cho rằng, việc làm nghệ sĩ là không hề dễ dàng, trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng lại càng khó hơn vì nghề này đòi hỏi đủ thứ, đặc biệt là hào quang sân khấu và sự duyên dáng khi biểu diễn. Không những vậy, là một nghệ sĩ thì đồng nghĩa phải học suốt đời, không nề hà gì cả vì ngay cả bản thân bà bây giờ nếu bị đưa cho một câu vọng cổ thì cũng phải học để hát.

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NSND Ngọc Giàu cho rằng việc trở thành một nghệ sĩ là không hề dễ dàng - Ảnh: Internet

"Hát được một câu vọng cổ khó lắm, trong đó có nhiều dấu huyền, dấu sắc. Các bạn phải học mới thấy hát vọng cổ khó thế nào. Nếu có học, chỉ cần cất giọng ca lên là tôi biết được ngay, chứ không phải coi những dấu đó là bình thường.

Bởi vậy, tôi khuyên các nghệ sĩ trẻ phải chịu khó học, dù chỉ là một câu vọng cổ thôi cũng phải học. Học xong rồi ra sân khấu tự tin ca, không việc gì phải sợ." - NSND Ngọc Giàu nói.

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NSND Ngọc Giàu chỉ cần nghe qua là nhận ra được nghệ sĩ đó có học hát cho chính xác hay không - Ảnh: Internet

 Bên cạnh đó, NSND Ngọc Giàu cũng cho rằng các nghệ sĩ trẻ bây giờ chưa đủ kinh nghiệm để hát được một câu vọng cổ, khi hát thì chỉ đơn giản là hát thôi mà không hiểu được rằng bản thân đang muốn truyền tải điều gì qua câu hát đó. Với 65 tuổi nghề, bà cho biết, chỉ cần nghe qua là nhận ra được nghệ sĩ đó có học hát cho chính xác hay không.

"Tôi khuyên các nghệ sĩ trẻ, đã vào nghề thì phải ráng theo đến cùng, đó là danh dự, là sự đẹp đẽ của nghề. Khi các bạn vừa bước ra sân khấu, ánh đèn chiếu vào các bạn cũng là lúc hào quang chói lọi, cảm giác thích lắm." - NSND Ngọc Giàu tâm sự.

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"Má Ngọc Giàu thương tôi lắm, má chửi là chửi thương, chửi để tốt lên. Trong nghề này, được một người đi trước chửi rủa, la mắng để dạy cho tốt hơn là một niềm may mắn." - danh ca Hương Lan chia sẻ

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Từ khóa:   NSND Ngọc Giàu NSND Bạch Tuyết vọng cổ

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