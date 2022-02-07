"Má Ngọc Giàu thương tôi lắm, má chửi là chửi thương, chửi để tốt lên. Trong nghề này, được một người đi trước chửi rủa, la mắng để dạy cho tốt hơn là một niềm may mắn." - danh ca Hương Lan chia sẻ

Trong buổi livestream mới đây của mình, danh ca Hương Lan đã chia sẻ về một đàn chị trong nghề hơn cô chỉ có 11 tuổi nhưng lại được cô lúc nào cũng cung kính gọi là "má", đó chính là NSND Ngọc Giàu. Theo đó, nữ danh cô muốn gửi lời cảm ơn của mình đến NSND Ngọc Giàu vì đây cũng chính là người thầy sân khấu của cô. Danh ca Hương Lan chia sẻ nhiều điều về NSND Ngọc Giàu trong buổi livestream gần đây của mình - Ảnh: Chụp màn hình Theo đó, danh ca Hương Lan chia sẻ, NSND Ngọc Giàu là người đã chỉ bảo cô từng li từng tí trong những ngày đầu cô tập hát và múa bội. Nhưng thay vì chỉ bảo nhẹ nhàng thì NS Ngọc Giàu lại "chửi" cô, khác lạ là mỗi khi bị NS Ngọc Giàu "chửi" thì Hương Lan chẳng thấy tủi thân mà còn cảm thấy may mắn vì trong nghề này không phải dễ dàng gì mới được một người đi trước tận tâm la mắng, dạy bảo để có thể diễn tốt hơn

Làm nghề hơn 50 năm, Hương Lan vẫn coi NSND Ngọc Giàu là người mẹ sân khấu của mình - Ảnh: Internet "Nhiều người trước mặt thì khen nhưng sau lưng lại chửi, đó mới là thâm hiểm. Má Ngọc Giàu chỉ cho tôi từng bước đi, cách hát. Má dạy tôi bước đi trên sân khấu, cử động tay chân, tác phong phải ra sao. Má dạy tôi cách ca từng chỗ, chỗ này phải cất giọng lên, chỗ kia phải xuống giọng. Cho đến giờ, tôi vẫn nhớ mãi những ngày tháng được má Ngọc Giàu dạy dỗ. Tôi chỉ có duy nhất một người thầy, đó là NSND Ngọc Giàu." - danh ca Hương Lan kể lại.

Ngay từ lần đầu Hương Lan ra sân khấu hát, NSND Ngọc Giàu chính là là người thoa son, đánh phấn cho cô - Ảnh: Internet Theo Hương Lan, nhờ những lời dạy bảo của NS Ngọc Giàu mà cô đã đạt được nhiều thứ trên con đường sự nghiệp của mình. Tuy chỉ cách nhau có 11 tuổi nhưng vì được đàn chị "đỡ đầu" trên sân khấu từ những ngày chập chững đi diễn nên suốt đời Hương Lan cho biết bản thân sẽ xem Ngọc Giàu như một mẹ thực sự. Ngoài việc là học trò của Ngọc Giàu, Hương Lan còn cho hay bản thân là một người hâm mộ của nữ nghệ sĩ. Theo đó, cô mê đắm lối diễn xuất và cả lối hát của "má Giàu", mỗi khi được đi show cùng "má Giàu" thì cô rất vui mừng và hạnh phúc. Dù cách nhau chỉ 11 tuổi nhưng nhờ sự dẫn dắt của NSND Ngọc Giàu từ thuở cô mới vào nghề, Hương Lan vẫn gọi Ngọc Giàu là 'má' - Ảnh: FBNV Ngoài ra, cô còn kể về một kỷ niệm khó quên khi hai người cùng đi show và ở chung khách sạn. Lan Hương khi nghe NSND Ngọc Giàu than mệt thì đã ngay lập tức sang phòng của "má Giàu" để cạo gió và đấm bóp giúp. Cuối buổi livestream, danh ca Hương Lan không quên gửi lời nhớ thương đến "người mẹ sân khấu" của mình: "Nếu má Ngọc Giàu có nghe được những lời này thì xin biết rằng con gái Hương Lan lúc nào cũng nhớ tới má. Má là người mẹ sân khấu của tôi, là người thầy đúng nghĩa, vừa dạy vừa chửi".

Danh ca Hương Lan: 'Anh Chế Linh có con rải rác khắp thế giới' Danh ca Hương Lan chia sẻ, có lần cô gặp được một chàng trai tại Mỹ, ngay lần đầu gặp gỡ cô đã biết người này chính là con trai của danh ca Chế Linh.

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