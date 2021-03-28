Hé lộ nhà vườn 1.000 m2 của danh ca Hương Lan ở Mỹ

Hậu trường 28/03/2021 06:00

Phía sau nhà Hương Lan là một khu vườn rất rộng, có diện tích lên tới cả trăm mét vuông. Nơi đây, vợ chồng nữ danh ca đã chính tay bài trí và xây dựng mọi thứ.

Vừa qua, trên kênh Youtube của mình, danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô ghé thăm nhà danh ca Hương Lan. Cô đã giới thiệu khu vườn đằng sau nhà đàn chị, do chính tay vợ chồng Hương Lan bài trí, xây dựng.

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 Vừa đến nhà Hương Lan, Thúy Nga đã được đàn chị mời chè 

Đó là một khu vườn rất rộng, có diện tích lên tới cả trăm mét vuông. Trong khu vườn, nữ ca sĩ trồng rất nhiều loại cây ăn quả, rau củ khác nhau nhưng chủ yếu là các cây Việt Nam như: Bưởi, thanh long, vải thiều, xoài, ổi, lựu, na, sa bô chê... Ngoài cây ăn quả, cô trồng thêm nhiều loại rau như chùm ngây, sả, ngải cứu, lá nếp cẩm… Trong đó có cả cây húng mang giống từ Việt Nam qua.

Phía sau nhà, Hương Lan còn trồng cả một cây chuối để gợi nhớ quê hương. Khu vườn này phản ánh rõ phong cách của Hương Lan, luôn hướng về cội nguồn dân tộc. Bên cạnh đó, vợ chồng nữ danh ca còn nuôi gà và chim.
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 Khung cảnh khu vườn bình dị nhà danh ca Hương Lan tại Mỹ

"Chị Hai Hương Lan nấu ăn ngon lắm, nên có nguyên một khu riêng treo thớt, nồi niêu xoong chảo. Chị ấy rất mê nấu ăn", Thúy Nga giới thiệu về sở trường nổi tiếng của Hương Lan.

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  Hương Lan rất mê nấu ăn, từng chiếc chảo cô đều mang từ Việt Nam sang

Ngoài ra, Hương Lan còn để cả chum nước làm tiểu cảnh và mua nguyên một bộ ghế gỗ nguyên khối mang từ Việt Nam sang. Vợ chồng nữ danh ca chăm sóc khu vườn sạch đẹp đến nỗi chẳng có một cọng rác nào cả.

"Ông xã chị hai Hương Lan khỏe mạnh lắm, vẫn còn chơi mô tô, thể thao, trượt tuyết, chơi cả xe cổ", Thúy Nga nói thêm.

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 Thúy Nga cho biết vợ chồng Hương Lan rất kĩ tính, vườn rộng như thế nhưng chẳng có cọng rác nào

Đặc biệt, trong khu vườn có một căn nhà nhỏ được thiết kế khá xinh xắn nhỏ nhắn. Chồng Hương Lan tiết lộ, đó chính là nơi để toàn bộ gia tài của Hương Lan gồm băng đĩa, hình ảnh, đồ đi diễn suốt nhiều năm qua. Mặc dù có rất nhiều đồ như thế nhưng mọi thứ vẫn được sắp xếp rất tươm tất.

Hé lộ nhà vườn 1.000 m2 của danh ca Hương Lan ở Mỹ - Ảnh 8

Hé lộ nhà vườn 1.000 m2 của danh ca Hương Lan ở Mỹ - Ảnh 9
Danh ca dành nhiều thời gian để chăm sóc và trồng nhiều loại rau, hoa, cây ăn quả - Ảnh: Internet

Ở tuổi 65, Hương Lan cùng chồng có cuộc sống bình yên trong ngôi nhà ở Westminter, California, Mỹ. Được biết, tổng diện tích ngôi nhà là 1.000 m2. Trong đó, vợ chồng danh ca dành 360 m2 xây nhà và 500 m2 trồng vườn. Phần diện tích còn lại đang được mở rộng diện tích vườn cây. 

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