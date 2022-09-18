Con gái Mai Phương nhớ mẹ da diết, khoảnh khắc lặng lẽ đứng nhìn di ảnh khiến ai nấy đều xót xa

Mai Phương qua đời khi con gái Lavie mới vừa tròn 6 tuổi. Cô bé sống với bảo mẫu 2 năm qua, chưa khi nào ngưng nỗi nhớ về người mẹ quá cố.

Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày Mai Phương vĩnh viễn rời xa cõi đời, nhiều khán giả vẫn tiếc thương cho số phận ngắn ngủi của nữ diễn viên tài năng. Sau khi Mai Phương ra đi, cuộc sống của bé Lavie nhận được sự quan tâm từ khán giả và nhiều nghệ sĩ Việt. Được biết, nhóc tỳ đang sống cùng bảo mẫu thân cận và chờ ngày được sang Mỹ đoàn tụ bố Phùng Ngọc Huy. Mai Phương qua đời khi con gái mới vừa tròn 6 tuổi. Ảnh: FBNV Mới đây, tranh thủ nhân ngày nghỉ cuối tuần, chị Họa Mi - bảo mẫu của gái Mai Phương đã đưa bé Lavie đi thăm viếng mẹ của mình. Trên trang Facebook, chị Họa Mi cũng đăng tải hình ảnh của Lavie đứng trước di ảnh của mẹ. Đính kèm với hình ảnh chị còn chia sẻ thêm: "Cuối tuần cô đưa em lên thăm mẹ, nhớ mẹ, dẫu biết nghìn trùng xa cách".

Con gái Mai Phương lặng lẽ đứng nhìn di ảnh của mẹ. Ảnh: Chụp màn hình Nhìn bức ảnh cô bé đứng trước bàn thờ và nhìn di ảnh cố nghệ sĩ Mai Phương mà khán giả ai nấy cũng nghẹn lòng xót xa. Bởi còn nhỏ nhưng cô bé đã phải xa mẹ của mình. Mai Phương qua đời sau thời gian điều trị ung thư đầy đau đớn. Lúc đó, con gái cố diễn viên mới tròn 6 tuổi. Nay ở tuổi lên 8, bé Lavie phổng phao lên nhiều và càng thêm xinh xắn. Đặc biệt, Lavie có đôi mắt cực kỳ giống mẹ ruột khiến ai gặp cũng mủi lòng nhớ đến nữ diễn viên quá cố.

Con gái Mai phương và ca sĩ Phùng Ngọc Huy được nhận xét là rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Càng lớn, bé Lavie càng bộc lộ nhiều nét đẹp giống mẹ. Ảnh: FBNV Hiện tại, Lavie sống cùng với 2 cô bảo mẫu. Ca sĩ Phùng Ngọc Huy đang cố gắng làm thủ tục để đưa con gái sang Mỹ sinh sống. Đúng như nguyện vọng của Mai Phương, bé Lavie tiếp tục học tập ở một trường quốc tế. Bé được nhà trường tài trợ học bổng cho tới năm 18 tuổi. Sống cùng cô bảo mẫu, bé Lavie được chăm sóc rất tốt. Đồng nghiệp của Mai Phương cũng thường xuyên quan tâm đến Lavie, đưa cô bé tham dự nhiều sự kiện thiếu nhi để cuộc sống thêm nhiều sắc màu, bù đắp cho tuổi thơ của bé. Trên trang cá nhân, hai cô bảo mẫu thường xuyên chia sẻ hoạt động thường ngày của Lavie. Hiểu rõ sở thích của bé, họ thường xuyên đưa bé đi du lịch biển trong kỳ nghỉ hè. Lavie nhận được sự chăm sóc chu đáo từ bảo mẫu. Cô bé luôn thể hiện sự tự tin và năng động. Ảnh: FBNV Ngoài hai cô bảo mẫu, Lavie còn được diễn viên Ốc Thanh Vân, bạn thân của mẹ bé, dành nhiều sự quan tâm, chăm sóc. Thanh Vân luôn xem con gái của người bạn thân như một thành viên trong gia đình nhỏ của mình, thường xuyên đưa bé tham gia sự kiện và bữa tiệc cả nhà. Cô cũng thay mặt Mai Phương cho bé hưởng đầy đủ những quyền lợi về học tập, sức khỏe, vui chơi… không khác gì con ruột.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-gai-mai-phuong-nho-me-da-diet-khoanh-khac-lang-le-dung-nhin-di-anh-khien-ai-nay-deu-xot-xa-504125.html