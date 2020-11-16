Còn đâu vòng eo 56cm huyền thoại, Ngọc Trinh lộ bụng ngấn mỡ, phản ứng của dân mạng mới bất ngờ

Hậu trường 16/11/2020 15:30

Khoảnh khắc lộ vòng eo phì nhiêu trước ống kính của “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh khiến cư dân mạng không nhịn được cười.

Vốn được xem là biểu tượng sexy của showbiz Việt, Ngọc Trinh sở hữu số đo 3 vòng đáng mơ ước mà ai cũng phải ngưỡng mộ. Thậm chí, người hâm mộ còn ưu ái gọi cô là “nữ hoàng nội y”, “người đẹp vòng eo 56cm”… Cứ mỗi lần Ngọc Trinh tung ảnh khoe dáng hay hở bạo, mạng xã hội lại được dịp dậy sóng.

Thế nhưng mới đây, Ngọc Trinh bất ngờ lộ vòng bụng ngấn mỡ trong một đoạn clip lan truyền trên mạng.

Cụ thể, nhà thiết kế Đỗ Long đã đăng tải đoạn clip đùa giỡn cùng “nữ hoàng nội y” lên trang Tik Tok cá nhân. Ngoài màn tương tác đáng yêu của đôi bạn, dân tình phát hiện ra vòng eo “con kiến” bấy lâu của Ngọc Trinh nay đã mất hút mà thay vào đó là sự xuất hiện “bé mỡ”.

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Vừa thả lỏng xíu xiu mà phải hóp lại ngay - Ảnh: Tik Tok

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Dân mạng bật cười trước vòng eo của Ngọc Trinh - Ảnh: Tik Tok

Trong clip được chia sẻ, Ngọc Trinh đã tranh thủ lúc bạn thân nghe điện thoại để thả lỏng cơ thể, lộ ngấn mỡ và vòng 2 to thấy rõ sau khi dùng bữa. Thế nhưng khi người bạn kết thúc cuộc gọi, cô nàng lại nhanh chóng nín thở và hóp bụng như không có chuyện gì xảy ra.

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Trước đó, Ngọc Trinh cũng từng gây hoang mang khi khoe ảnh diện bikini để lộ vòng 2 kém thon gọn - Ảnh: IG

Tuy nhiên, dưới bài đăng của Đỗ Long, hầu hết cư dân mạng đều cho rằng Ngọc Trinh cố tình phì to bụng để tạo hiệu ứng hài hước, thu hút người xem: “Bài đăng mới nhất eo vẫn nhỏ nhé, chị Trinh cố tình đó”, “Hóa ra chị Trinh cũng có bé mỡ nè”, “Haha, bé mỡ của chị Trinh đáng yêu quá”, “Nỗi khổ của chị em sau khi ăn”…

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