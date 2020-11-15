Hà Hồ tụ tập cùng hội bạn mừng sinh nhật Kim Lý, nhan sắc mặt mộc của mẹ bỉm sữa sau 10 ngày sinh gây chú ý

Khoảnh khắc mới nhất của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà và nam diễn viên Kim Lý trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Tháng 11/2020 có thể nói là khoảng thời gian hạnh phúc và đáng nhớ nhất của Hồ Ngọc Hà khi vừa chào đón 2 nhóc tỳ vừa nhận được lời cầu hôn lãng mạn từ Kim Lý. Đặc biệt, Hà Hồ - Kim Lý và 2 thiên thần nhỏ Leon - Lisa có cùng sinh nhật trong tháng 11.

Mới đây, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” đã trốn con để tụ tập cùng hội bạn mừng sinh nhật ông xã Kim Lý. Trên trang Facebook cá nhân, bạn thân của Hà Hồ - nhà thiết kế Lý Quí Khánh đăng tải khoảnh khắc bữa tiệc thân mật mừng sinh nhật Kim Lý kèm dòng trạng thái: “Chúc mừng sinh nhật anh”.

Đây được xem là lần đầu tiên Hà Hồ và Kim Lý cùng lộ diện sau màn cầu hôn gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh: FB

Qua hình ảnh chia sẻ, Hà Hồ diện trang phục đơn giản, buộc tóc gọn và để mặt mộc tự nhiên. Dù nhan sắc có phần nhợt nhạt nhưng nụ cười tươi tắn, đầy hạnh phúc của cô lại chiếm được thiện cảm của khán giả. Sau hơn 10 ngày sinh nở, nữ ca sĩ được nhận xét ngày càng ra dáng mẹ bỉm sữa chính hiệu, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh sang chảnh quen thuộc.

Vẻ ngoài sang chảnh thường thấy của Hà Hồ - Ảnh: Internet

Trước đây, Hà Hồ luôn là nhân vật chiếm trọn spotlight trong những lần vui chơi cùng hội bạn vì cô ăn diện chỉn chu và make up lộng lẫy. Thế nhưng, khoảng thời gian này, bà xã Kim Lý trở nên giản dị và kín đáo hơn hẳn. Có thể nói đây là phong cách phù hợp với “mẹ bỉm” Hà Hồ trong khoảng thời gian hậu sinh nở.

Hà Hồ khoe ảnh Kim Lý ôm chặt con gái khi ngủ nhưng lại buồn rầu vì bị ‘ra rìa’ Chia sẻ mới nhất của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà trên mạng xã hội sau vài ngày hạ sinh cặp trai gái đang thu hút sự chú ý của khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-ho-tu-tap-cung-hoi-ban-mung-sinh-nhat-kim-ly-nhan-sac-mat-moc-cua-me-bim-sua-sau-10-ngay-sinh-gay-chu-y-386927.html