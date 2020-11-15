Trương Ngọc Ánh tình tứ bên bạn trai tin đồn trong tiệc sinh nhật nhưng nhan sắc ái nữ 12 tuổi lại chiếm trọn spotlight

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp như Chi Bảo, Bình Minh, Hiếu Nguyễn… đã đến tham dự tiệc sinh nhật của nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Trương Ngọc Ánh vừa chia sẻ loạt khoảnh khắc trong tiệc sinh nhật đến người hâm mộ kèm dòng trạng thái hài hước: “Cám ơn các anh chị trong gia đình đã tổ chức sinh nhật 18 tuổi cho em ạ”.

Đến chung vui cùng cô trong bữa tiệc thân mật còn có nhiều bạn bè thân thiết như Chi Bảo, vợ chồng Bình Minh… Đặc biệt, sự xuất hiện của người tình tin đồn Anh Dũng cũng thu hút sự chú ý của khán giả.

Nhiều sao Việt đến chúc mừng sinh nhật nữ diễn viên - Ảnh: FB

Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng luôn xuất hiện cạnh nhau – Ảnh: FB

Qua hình ảnh chia sẻ, Anh Dũng diện cả cây vest trắng cùng tông với Trương Ngọc Ánh. Suốt buổi tiệc, cả hai luôn đứng cạnh nhau để chụp ảnh với các khách mời. Dù Trương Ngọc Ánh liên tục phủ nhận tình cảm với Anh Dũng nhưng động thái này của cô lại khiến mọi người nghi ngờ.

Tuy nhiên, nhân vật chiếm trọn spotlight của bữa tiệc này lại là con gái Trương Ngọc Ánh – bé Bảo Tiên. Diện đầm trắng quyến rũ giống mẹ, Bảo Tiên chẳng hề lép vế mà còn gây ấn tượng bởi chiều cao nổi bật cùng đôi chân thon dài nuột nà.

Nhiều người cho rằng mẹ con nữ diễn viên như hai chị em gái thân thiết - Ảnh: FB

Bảo Tiên nhận được nhiều lời khen về nhan sắc - Ảnh: FB

Dù chỉ mới 12 tuổi nhưng ái nữ nhà Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh đã ra dáng thiếu nữ xinh đẹp. Dưới bài đăng, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho nhan sắc của hai mẹ con nữ diễn viên “Hương Ga”: “Con gái nay xinh hơn mẹ rồi”, “Hai mẹ con đẹp quá”, “Chúc mừng sinh nhật chị, hai mẹ con đẹp đều nè”…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-ngoc-anh-tinh-tu-ben-ban-trai-tin-don-trong-tiec-sinh-nhat-nhung-nhan-sac-ai-nu-12-tuoi-lai-chiem-tron-spotlight-386898.html