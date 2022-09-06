Còn chưa biết bị kỷ luật ra sao tội tự ý mở liveshow tại gia, Tuấn Hưng tuyên bố: 'Tôi đang ấp ủ mời ngôi sao nước ngoài về biểu diễn'

Hậu trường 06/09/2022 09:17

Liên quan tới vụ việc nam ca sĩ Tuấn Hưng tự ý mở liveshow tại gia, mới đây anh đã cho biết lý do tại sao lại nảy ra ý tưởng trên và tuyên bố muốn mời thêm những ngôi sao quốc tế về biểu diễn cho người hâm mộ Việt Nam.

Vừa qua hay chính xác hơn là vào tối ngày 3/9 nam ca sĩ Tuấn Hưng tổ chức liveshow Góc ban công với chủ đề “Yêu nhau ghét nhau". Chương trình có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Khắc Việt, Minh Quân, Minh Vương M4U, Đinh Ứng Phi Trường…Dẫu vậy khi buổi diễn đang trong giai đoạn sung mãn nhất, giọng ca 43 tuổi đã phải hủy bỏ liveshow vì một số lý do nhất định. 

Còn chưa biết bị kỷ luật ra sao tội tự ý mở liveshow tại gia, Tuấn Hưng tuyên bố: 'Tôi đang ấp ủ mời ngôi sao nước ngoài về biểu diễn' - Ảnh 1
Tuấn Hưng song ca cùng nam ca sĩ Khắc Việt - Ảnh: Saostar

Chia sẻ với Saostar, nam ca sĩ cho biết lý do vì sao lại quyết định tổ chức buổi diễn này. 

- Anh thấy sao khi hàng ngàn khán giả dù phải đợi 1 tiếng đồng hồ hay đứng dưới trời mưa lớn vẫn dành sự cổ vũ nhiệt tình như vậy?

Sau khi có sự trao đổi cùng cơ quan chức năng liên quan, tôi thấy đúng là việc mình làm chỉ là mong muốn những điều tốt đẹp nhưng vẫn còn những điều thiếu sót mà mình chưa lường trước được. Tôi cứ suy nghĩ vô tư là hát trên ban công nhà mình không có vấn đề gì. Nhưng tôi không ngờ được khán giả đến quá đông như thế. 

Tôi rất mong muốn mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp hơn, để góc ban công này trở thành điểm hẹn văn hóa, không chỉ nghe tôi hát mà còn nghe nhiều nghệ sĩ khác, nghe các dòng nhạc khác nhau như chèo, cải lương, tuồng… để giữ lại những nét văn hóa dân tộc. 

Sau khi được sự thông qua của một số cơ quan ban ngành, tôi đã rút ngắn chương trình của mình lại, chì còn ⅓ để không phụ lòng khán giả. Vì khán giả đã đến đây từ rất lâu rồi, có những người đến rất xa như Lào Cai, Vinh… phải bắt xe, đón tàu ra vất vả. Nhìn thấy khán giả đông như thế, tôi rất xúc động. Không có gì hạnh phúc hơn là mình đã làm được những điều mang lại niềm vui cho mọi người. 

Có lẽ thời gian tới tôi sẽ chỉn chu hơn trong khâu chuẩn bị. Điều quan trọng nhất là khán giả được gần mình, thêm yêu sân khấu này thì tôi vẫn sẽ tiếp tục thôi.

 

- Trong tương lai, anh có những kế hoạch và đổi mới gì cho liveshow Góc ban công?

Tôi nghĩ khán giả không chỉ đợi một mình tôi mà còn đợi những tiết mục văn nghệ của những nghệ sĩ mọi người yêu thích. Theo kế hoạch của tôi, sân khấu nhỏ này sẽ không thiếu bất cứ nghệ sĩ, ngôi sao nào, thậm chí là cả những ngôi sao nước ngoài tôi đang ấp ủ để mời về Việt Nam. Mọi chuyện vẫn còn ở phía trước, hy vọng mình sẽ có sự chuẩn bị kỹ càng hơn và được các cơ quan ban ngành ủng hộ. 

Theo thông tin từ Zing News cho biết thêm việc tự ý tổ chức của giọng ca ''Tìm Lại Bầu Trời'' sẽ khiến anh rơi vào rắc rối không hề nhỏ khi phải đối diện với án phạt từ cơ quan chức năng. 

Theo luật sư Hà Thị Khuyên (Đoàn Luật sư Hà Nội), việc ca sĩ tổ chức biểu diễn không xin phép, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép dù với bất cứ mục đích gì đều là hành vi vi phạm. Điều này dẫn tới tụ tập đông người mất kiểm soát, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là việc mất an ninh trật tự. Ngoài ra, việc tụ tập hò hét, chen lấn, xô đẩy gây náo loạn có thể gây nguy hiểm tới sức khoẻ của người tham gia.

Còn chưa biết bị kỷ luật ra sao tội tự ý mở liveshow tại gia, Tuấn Hưng tuyên bố: 'Tôi đang ấp ủ mời ngôi sao nước ngoài về biểu diễn' - Ảnh 2
Buổi liveshow có mặt rất đông người hâm mộ đến tham gia - Ảnh: Zing News

Bà cho biết nghệ thuật vì cộng đồng, nhưng vẫn phải trong khuôn khổ pháp luật. Đây là show diễn không thu phí, nhưng có thể được sử dụng cho các mục đích khác, đơn cử như PR hình ảnh cá nhân. Nếu nhiều nghệ sĩ học theo, tổ chức biểu diễn miễn phí không xin phép sẽ tạo thành hiệu ứng tiêu cực, trào lưu biểu diễn tự do dẫn đến khó quản lý, hệ lụy lớn khi chính quyền không kiểm soát được.

Đối chiếu quy định tại khoản 2, Điều 11 Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ, nam ca sĩ có thể đối diện mức phạt 10-15 triệu đồng về hành vi Không thông báo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí, nhà hàng không bán vé xem biểu diễn nghệ thuật.

Luật sư Trần Xuân Tiền (Trưởng Văn phòng luật sư Đồng Đội) cũng cho rằng mức phạt 10-15 triệu đồng có thể áp dụng cho Tuấn Hưng về hành vi nêu trên. Ngoài ra, ông Tiền cho biết cần xác định khoảng thời gian nam ca sĩ tổ chức liveshow có thuộc thời điểm từ 22h hôm trước tới 6h hôm sau hay không.

Còn chưa biết bị kỷ luật ra sao tội tự ý mở liveshow tại gia, Tuấn Hưng tuyên bố: 'Tôi đang ấp ủ mời ngôi sao nước ngoài về biểu diễn' - Ảnh 3
Tuấn Hưng có thể đối mặt với án phạt cực nặng - Ảnh: Zing News

Nếu có căn cứ xác định liveshow kéo dài tới quá 22h, nam ca sĩ có thể bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, đối với hành vi Gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau, chế tài xử phạt sẽ là phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng.

Ngoài ra, cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về tiếng ồn có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ một triệu đến 160 triệu đồng phụ thuộc vào mức dBA tiếng ồn vượt quá bao nhiêu so với quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn, căn cứ quy định tại Điều 17 Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, mức phạt cảnh cáo sẽ áp dụng với trường hợp gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật dưới 2dBA. Trường hợp vượt quy chuẩn từ 2dBA đến dưới 40dBA, khung hình phạt sẽ ở mức 1-140 triệu đồng còn nếu vượt quy chuẩn trên 40 dBA, mức phạt áp dụng sẽ là phạt tiền 140-160 triệu đồng.

Tuấn Hưng bị xử phạt thế nào khi biểu diễn không phép ở ban công?

Tuấn Hưng bị xử phạt thế nào khi biểu diễn không phép ở ban công?

Lãnh đạo UBND phường Tràng Tiền cho hay nam ca sĩ đối mặt với mức phạt 10-15 triệu đồng khi biểu diễn nhưng không thông báo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

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