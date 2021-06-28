'Cô Xuyến' tung tin nhắn van nài xin tha thứ từ chồng cũ CEO: 'Anh yêu quá thành ngu dại, do rượu nên mất nhiều'

Hậu trường 28/06/2021 09:35

Lên livestream gay gắt tố vợ cũ "trắc nết", ngoại tình nhiều lần nhưng Cao Xuân Thắng bất ngờ bị Hoàng Yến tung tin nhắn gửi cho người quen. Trong tin nhắn, anhh dùng lời lẽ mùi mẫn, ăn năn, van nài xin tha thứ và thừa nhận yêu "cô Xuyến" đến ngu dại.

Mới đây, vụ ồn ào ẩu đả của Hoàng Yến và chồng cũ gây náo loạn MXH. Sau khi đấm vợ cũ chảy máu, gãy xương mũi, tối ngày 26/6, Cao Xuân Thắng livestream xin lỗi, đồng thời bóc phốt "cô Xuyến" không thương tiếc. 

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Cao Thắng livestream xin lỗi nhưng tố cô Xuyến là phần nhiều - Ảnh chụp màn hình

Chồng CEO tố Hoàng Yến ngoại tình nhiều lần khi cả 2 vẫn đang còn chung sống. Cao Thắng còn tiết lộ vợ cũ tìm đủ mọi cách để chấm dứt nhằm đến với tình mới. Tuy nhiên, đến trưa ngày hôm qua 27/6, nữ diễn viên Về nhà đi con lại phát trực tiếp bác bỏ mọi cáo buộc của tình cũ và cho rằng anh đang đặt điều, bôi nhọ và khẳng định bản thân không yêu đương hay có mối quan hệ ngoài luồng nào khi làm vợ của CEO. 

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Hoàng Yến khóc lóc và cho rằng bị chồng cũ vu khống - Ảnh chụp màn hình

Khi dư luận đang hoang mang vì 2 luồng ý kiến trái ngược nhau hoàn toàn của cô Xuyến và chồng doanh nhân, đến khuya ngày 27/6, nữ diễn viên bất ngờ đăng tải loạt tin nhắn được cho là của chồng cũ với 1 người quen của 2 người. Theo đó, những tin nhắn này được gửi vào thời điểm Hoàng Yến đưa bé Mầm đi vì bị chồng ghen tuông, tố ngoại tình. Trong tin nhắn, Cao Thắng thừa nhận bản thân sai toàn bộ trong chuyện này đồng thời van nài vợ tha thứ lỗi lầm. 

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Cô Xuyến khẳng định nếu bản thân tệ hại thì 'họ' có cần xin lỗi như vậy không - Ảnh chụp màn hình

Trong đoạn tin nhắn mà Hoàng Yến đăng tải, chồng cũ liên tục nói xin lỗi, đồng thời thừa nhận bản thân rất ân hận sau nhiều hành động của mình. 

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CEO thừa nhận mọi tội lỗi và chỉ xin được tha thứ - Ảnh: FB
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Chồng cũ thừa nhận yêu Hoàng Yến đến ngu dại - Ảnh: FB

Không những thế, Cao Thắng thừa nhận do rượu, tâm không vững nên mới dẫn đến sự việc không hay. Đồng thời anh cũng tiết lộ còn yêu vợ cũ rất nhiều, "yêu quá thành ngu dại".

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Cả 2 lúc còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Qua đoạn tin nhắn, Hoàng Yến khẳng định: "Tôi tệ hại như thế liệu hồi đó họ có cần từng phải nói lời xin lỗi như thế này không?".

Hiện tại mối quan hệ giữa nữ diễn viên và chồng cũ vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm, chú ý của CĐM.

Hoàng Yến livestream tố chồng cũ nợ nần cả tỷ, phẫn nộ vì 'bỏ nhau' vẫn để vợ ôm 400 triệu đến tận bây giờ

Hoàng Yến livestream tố chồng cũ nợ nần cả tỷ, phẫn nộ vì 'bỏ nhau' vẫn để vợ ôm 400 triệu đến tận bây giờ

Trưa nay, nữ diễn viên Hoàng Yến đã xuất hiện trên livestream để xác nhận về lời tố cáo ngoại tình của chồng cũ. 'Cô Xuyến' liên tục khóc lóc và tố chồng cũ tệ bạc, để lại cho cô món nợ cả trăm triệu đồng.

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