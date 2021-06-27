Cô Xuyến tung bằng chứng đã ly hôn, bác bỏ mọi cáo buộc 'chưa chấm dứt' của chồng cũ CEO

Trong livestream tối 26/6, chồng cũ Hoàng Yến phủ nhận thông tin đã ly hôn và cho rằng chưa có bất kỳ giấy tờ nào chứng thực. Cách đây ít giờ, nữ diễn viên đã tung ra chứng cứ để khẳng định cả 2 không còn bất kỳ mối quan hệ nào.

Trong livestream tối qua, chồng cũ của Hoàng Yến đã chính thức lên tiếng xin lỗi vợ cũ vì hành động đấm vào mặt hôm 22/6. Tuy nhiên, trong buổi phát trực tiếp, CEO một lần nữa tố Hoàng Yến ngoại tình khi anh đang ngồi tù, đồng thời tiết lộ cả 2 vẫn còn mối quan hệ vợ chồng vì anh chưa nhận được bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến việc ly hôn như nữ diễn viên từng thông báo.

Chồng CEO livestream tối ngày 26/6 - Ảnh chụp màn hình

Cao Thắng khẳng định: "Đúng là chị ấy có ra tòa ly hôn thật, nhưng thực tế tôi và chị ý chưa một lần được đứng trước tòa để xử rằng 2 người đồng thuận ly hôn. Tuy nhiên chị ý nói với tôi chị ý có kết quả xử án rồi, gặp trường hợp như thế này tôi rất bực.

Sự thật tôi có ký thuận tình ly hôn, nhưng đến giờ này tôi chưa hề được tòa án xét xử là tôi và chị ý đã ly hôn hay chưa. Thẩm phán là ai tôi còn chưa biết mặt, tôi cũng chẳng biết chủ tọa là ai, chúng tôi chưa có một phiên xử nào cả...".

Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi với Pháp luật và Bạn đọc, "cô Xuyến" cho biết từ sau khi vụ việc ẩu đả ở quán cà phê diễn ra, chồng cũ vẫn liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa. Liên quan đến việc Cao Thắng nói cả 2 vẫn chưa chấm dứt, nữ diễn viên tuyên bố đanh thép: "Tôi đưa ra bằng chứng luôn cho sáng tỏ, đỡ phải vu vạ hèn hạ như vậy".

Bằng chứng nữ diễn viên cung cấp - Ảnh: Đất Việt

Theo như quyết định của tòa án mà Hoàng Yến cung cấp, cô và chồng cũ đã thống nhất ly hôn. Bên cạnh đó, về vấn đề con chung là bé Mầm, Hoàng Yến sẽ trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục. Cao Thắng sẽ phải chu cấp tiền nuôi con là 3 triệu đồng/tháng, kể từ tháng 4/2020 đến khi con đủ 18 tuổi hoặc có sự thay đổi khác của pháp luật. Chồng cũ của Hoàng Yến vẫn có quyền thăm nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con chung nhưng không được cản trở. Còn về tài sản chung hay các khoản vay nợ thì hai bên không có khiếu kiện hay thắc mắc gì cũng như không yêu cầu tòa án xem xét, giải quyết.

Hiện tại ồn ào giữa "cô Xuyến" và chồng cũ CEO vẫn đang thu hút sự quan tâm của CĐM.

Hoàng Yến livestream tố chồng cũ nợ nần cả tỷ, phẫn nộ vì 'bỏ nhau' vẫn để vợ ôm 400 triệu đến tận bây giờ Trưa nay, nữ diễn viên Hoàng Yến đã xuất hiện trên livestream để xác nhận về lời tố cáo ngoại tình của chồng cũ. 'Cô Xuyến' liên tục khóc lóc và tố chồng cũ tệ bạc, để lại cho cô món nợ cả trăm triệu đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-xuyen-tung-bang-chung-da-ly-hon-bac-bo-moi-cao-buoc-chua-cham-dut-cua-chong-cu-ceo-410328.html