Cô Xuyến tung bằng chứng đã ly hôn, bác bỏ mọi cáo buộc 'chưa chấm dứt' của chồng cũ CEO

Hậu trường 27/06/2021 19:16

Trong livestream tối 26/6, chồng cũ Hoàng Yến phủ nhận thông tin đã ly hôn và cho rằng chưa có bất kỳ giấy tờ nào chứng thực. Cách đây ít giờ, nữ diễn viên đã tung ra chứng cứ để khẳng định cả 2 không còn bất kỳ mối quan hệ nào.

Trong livestream tối qua, chồng cũ của Hoàng Yến đã chính thức lên tiếng xin lỗi vợ cũ vì hành động đấm vào mặt hôm 22/6. Tuy nhiên, trong buổi phát trực tiếp, CEO một lần nữa tố Hoàng Yến ngoại tình khi anh đang ngồi tù, đồng thời tiết lộ cả 2 vẫn còn mối quan hệ vợ chồng vì anh chưa nhận được bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến việc ly hôn như nữ diễn viên từng thông báo.

Hoang Yen 1
Chồng CEO livestream tối ngày 26/6 - Ảnh chụp màn hình

Cao Thắng khẳng định: "Đúng là chị ấy có ra tòa ly hôn thật, nhưng thực tế tôi và chị ý chưa một lần được đứng trước tòa để xử rằng 2 người đồng thuận ly hôn. Tuy nhiên chị ý nói với tôi chị ý có kết quả xử án rồi, gặp trường hợp như thế này tôi rất bực.

Sự thật tôi có ký thuận tình ly hôn, nhưng đến giờ này tôi chưa hề được tòa án xét xử là tôi và chị ý đã ly hôn hay chưa. Thẩm phán là ai tôi còn chưa biết mặt, tôi cũng chẳng biết chủ tọa là ai, chúng tôi chưa có một phiên xử nào cả...". 

Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi với Pháp luật và Bạn đọc, "cô Xuyến" cho biết từ sau khi vụ việc ẩu đả ở quán cà phê diễn ra, chồng cũ vẫn liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa. Liên quan đến việc Cao Thắng nói cả 2 vẫn chưa chấm dứt, nữ diễn viên tuyên bố đanh thép: "Tôi đưa ra bằng chứng luôn cho sáng tỏ, đỡ phải vu vạ hèn hạ như vậy".

Hoang Yen 2
Bằng chứng nữ diễn viên cung cấp - Ảnh: Đất Việt

Theo như quyết định của tòa án mà Hoàng Yến cung cấp, cô và chồng cũ đã thống nhất ly hôn. Bên cạnh đó, về vấn đề con chung là bé Mầm, Hoàng Yến sẽ trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục. Cao Thắng sẽ phải chu cấp tiền nuôi con là 3 triệu đồng/tháng, kể từ tháng 4/2020 đến khi con đủ 18 tuổi hoặc có sự thay đổi khác của pháp luật. Chồng cũ của Hoàng Yến vẫn có quyền thăm nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con chung nhưng không được cản trở. Còn về tài sản chung hay các khoản vay nợ thì hai bên không có khiếu kiện hay thắc mắc gì cũng như không yêu cầu tòa án xem xét, giải quyết. 

Hiện tại ồn ào giữa "cô Xuyến" và chồng cũ CEO vẫn đang thu hút sự quan tâm của CĐM.

Hoàng Yến livestream tố chồng cũ nợ nần cả tỷ, phẫn nộ vì 'bỏ nhau' vẫn để vợ ôm 400 triệu đến tận bây giờ

Hoàng Yến livestream tố chồng cũ nợ nần cả tỷ, phẫn nộ vì 'bỏ nhau' vẫn để vợ ôm 400 triệu đến tận bây giờ

Trưa nay, nữ diễn viên Hoàng Yến đã xuất hiện trên livestream để xác nhận về lời tố cáo ngoại tình của chồng cũ. 'Cô Xuyến' liên tục khóc lóc và tố chồng cũ tệ bạc, để lại cho cô món nợ cả trăm triệu đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoàng Yến Hoàng Yến ngoại tình chồng cũ Hoàng Yến

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36