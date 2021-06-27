Cô gái 12 mối tình phủ nhận hình ảnh thân thiết với Hoài Linh gây tranh cãi, chính chủ lên tiếng: 'Để mình yên ăn chơi nha'

Hậu trường 27/06/2021 16:27

Mới đây trên MXH lan truyền hình ảnh nhiều nghệ sĩ Việt đến thăm Hoài Linh tại phòng bệnh, đáng chú ý có 1 cô gái sở hữu vẻ ngoài có nhiều nét giống với nữ chính Đoan Minh trong show hẹn hò đình đám.

Những ngày gần đây, cái tên Đoan Minh khiến khán giả được phen xôn xao và chú ý. Cô nàng là người từng gây sốc khi tiết lộ đã trải qua 12 mối tình, yêu cầu bạn trai phải cho tiền khi hẹn hò và không chịu làm dâu. Bên cạnh đó, cô nàng còn có những phát ngôn thẳng thắn đến mức gây tranh cãi trên 1 show hẹn hò mới đây.

Chưa hết ồn ào vì phát ngôn tranh cãi, Đoan Minh lại một lần nữa khiến CĐM bất ngờ khi xuất hiện hình ảnh của cô gái được cho là giống với cô nàng xuất hiện thân thiết bên cạnh nghệ sĩ Hoài Linh.

Cụ thể, trong ảnh có nhiều nghệ sĩ Việt đến thăm Hoài Linh tại phòng bệnh, đáng chú ý có 1 cô gái sở hữu vẻ ngoài có nhiều nét giống với nữ chính Đoan Minh trong show hẹn hò.

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Hình ảnh lan truyền rộng rãi trên MXH khiến CĐM xôn xao bàn tán - Ảnh: FB

Liên quan đến ồn ào này, trao đổi với Saostar, Đoan Minh cho biết cô gái trong bức ảnh không phải mình. Không những thế, nữ chính thực sự trong ảnh cũng đăng bài đính chính và hy vọng không bị CĐM bàn tán và lan truyền trên MXH nữa.

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Chính chủ lên tiếng xác nhận về bức ảnh - Ảnh: Internet

Hiện tại mặc dù sự thật về bức ảnh đã rõ ràng nhưng những lùm xùm và tranh cãi về cuộc sống của nữ chính Đoan Minh vẫn đang nhận được sự quan tâm của CĐM.

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Liên quan đến cô gái gây tranh cãi trên show hẹn hò vì đòi bạn trai chu cấp tiền mua sắm và đầu tư, mới đây, nam diễn viên Quý Bình đã có một bài viết nói lên ý kiến của mình đồng thời bật mí 'bí mật đồng trời' phía sau sân khấu.

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