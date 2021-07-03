Cô gái 12 mối tình Đoan Minh được 'sugar daddy' gạ chu cấp 20 triệu/tháng, đòi gửi 'hình đẹp, mông to'

Hậu trường 03/07/2021 11:06

Sau khi đưa ra tiểu chuẩn muốn bạn trai chu cấp 500 triệu để đầu tư kinh doanh trên show hẹn hò thì mới đây, cô gái 12 mối tình Đoan Minh bỗng hạ giá chỉ còn 20 triệu khi có người gạ làm sugar baby.

Đoan Minh từng khiến cư dân mạng choáng váng khi đặt ra tiêu chí tuyển bạn trai không giống ai của mình. Cô cho rằng muốn sánh bước bên nhau nửa kia phải cho cô 500 triệu kinh doanh, không muốn làm dâu và bạn trai phải “chiều” cô trong mọi tình huống. Sau khi bất ngờ nổi tiếng những cử chỉ hành động của Đoan Minh dù nhỏ cũng được cư dân mạng soi sát nút. 

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Đoan Minh từng gây náo loạn sóng truyền hình vì những câu phát biểu không giống ai - Ảnh: Internet

Mới đây cô chia sẻ lên trang cá nhân rằng có người quan tâm và muốn trả cô 10 triệu/tháng để làm "sugar baby", tuy nhiên sau đó cô mặc cả lên 20 triệu tháng và điều kiện này nhanh chóng được người lạ mặt chấp nhận ngay sau đó.

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Sau khi được Sugar day ra giá 10 triệu cô đã 'kì kèo' lên 20 triệu cho màn 'chốt đơn thần thánh' của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi “chốt đơn” nhân vật này muốn cô “show hàng” và Đoan Minh đã gửi ảnh “mông to”, “nằm ngửa” nhưng là con thú cưng của mình khiến người kia tá hỏa.

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Hóa ra hình 'show hàng' lại là con chó cưng khiến sugar dady tá hỏa block cô trong 1 nốt nhạc - Ảnh: Chụp màn hình

Mối quan hệ sugar baby - sugar day nhanh chóng tan thành mây khói và nhân vật này cũng thẳng tay block cô không thương tiếc.

Ngoài màn gạ gẫm không thành công trên, trước đó Đoan Minh còn được một đại gia dụ dỗ chụp hình nóng và đề nghị trả 1 tỷ/bộ ảnh. Sau đó cô lại vướng nghi án quảng cáo cho app nhạy cảm dù đã lên tiếng đính chính sau đó.

Cô gái 12 mối tình Đoan Minh được 'sugar daddy' gạ chu cấp 20 triệu/tháng, đòi gửi 'hình đẹp, mông to' - Ảnh 4
Trước đó 'gái đẹp 500 triệu' từng dính nghi án quảng cáo app nóng khiến fan phẫn nộ - Ảnh: Internet
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Trước khi náo loạn mạng xã hội cô từng là một food blogger có tiếng - Ảnh: IGNV

Dù vướng phải khá nhiều lùm xùm sau khi trở thành hiện tượng mạng nhưng Đoan Minh cũng được khán giả “đào” lại quá khứ vàng son khi từng là một food blogger có tiếng với những bức ảnh sống ảo đẹp lung linh trên Instagram. Hiện tại cô vẫn chăm chỉ update các thông tin mới lên trang cá nhân sau ồn ào của mình. 

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