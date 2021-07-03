Cô gái 12 mối tình Đoan Minh được 'sugar daddy' gạ chu cấp 20 triệu/tháng, đòi gửi 'hình đẹp, mông to'

Đoan Minh từng khiến cư dân mạng choáng váng khi đặt ra tiêu chí tuyển bạn trai không giống ai của mình. Cô cho rằng muốn sánh bước bên nhau nửa kia phải cho cô 500 triệu kinh doanh, không muốn làm dâu và bạn trai phải “chiều” cô trong mọi tình huống. Sau khi bất ngờ nổi tiếng những cử chỉ hành động của Đoan Minh dù nhỏ cũng được cư dân mạng soi sát nút.

Đoan Minh từng gây náo loạn sóng truyền hình vì những câu phát biểu không giống ai - Ảnh: Internet

Mới đây cô chia sẻ lên trang cá nhân rằng có người quan tâm và muốn trả cô 10 triệu/tháng để làm "sugar baby", tuy nhiên sau đó cô mặc cả lên 20 triệu tháng và điều kiện này nhanh chóng được người lạ mặt chấp nhận ngay sau đó.