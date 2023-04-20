'Cô em trendy' Khánh Linh khóc mếu máo khi được bạn trai doanh nhân cầu hôn sau 6 năm bên nhau

Hậu trường 20/04/2023 20:21

Mới đây, trên trang cá nhân, 'Cô em trendy' đăng tải khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn sau 6 năm bên nhau. Cô nàng khoe nhẫn kim cương ‘khủng’ với cảm xúc hạnh phúc đến nỗi khóc mếu máo.

Mới đây, cộng đồng mạng được dịp bàn tán sôi nổi trước thông tim ‘Cô em Trendy’ sắp trở thành ‘vợ người ta’. Theo đó, trên trang cá nhân, cô nàng đăng tải loạt ảnh kèm theo đó là dòng trạng thái: "Sắp theo chồng nhưng mà hông bỏ cuộc chơi".

'Cô em trendy' Khánh Linh khóc mếu máo khi được bạn trai doanh nhân cầu hôn sau 6 năm bên nhau - Ảnh 1'Cô em trendy' Khánh Linh khóc mếu máo khi được bạn trai doanh nhân cầu hôn sau 6 năm bên nhau - Ảnh 2'Cô em trendy' Khánh Linh khóc mếu máo khi được bạn trai doanh nhân cầu hôn sau 6 năm bên nhau - Ảnh 3

'Cô em trendy' Khánh Linh khóc mếu máo khi được bạn trai doanh nhân cầu hôn sau 6 năm bên nhau - Ảnh 4

'Cô em trendy' Khánh Linh khóc mếu máo khi được bạn trai doanh nhân cầu hôn sau 6 năm bên nhau - Ảnh 5
Cô em trendy được bạn trai cầu hôn - Ảnh: Internet

Được biết cặp đôi đang có chuyến du lịch tại Phú Quốc và màn cầu hôn lãng mạn này diễn ra trên du thuyền với sự chứng kiến của một vài người bạn thân thiết. Trong hình ảnh, cô nàng khoe nhẫn kim cương ‘khủng’ với cảm xúc hạnh phúc đến nỗi khóc mếu máo. Nhiều khán giả không khỏi bật cười vì cô nàng dám tự tin khoe ảnh khóc nhè của mình. Bên cạnh đó, nhiều khán giả và bạn bè đã để lại lời chúc mừng dành cho cặp đôi. 

'Cô em trendy' Khánh Linh khóc mếu máo khi được bạn trai doanh nhân cầu hôn sau 6 năm bên nhau - Ảnh 6
Khoảnh khắc khóc nhè khi được cầu hôn - Ảnh: Internet

 

‘Cô em trendy’ tên thật là Khánh Linh sinh năm 1995. Cô nàng được chú ý kể từ khi tham gia The Face năm 2017. Cô là cái tên đình đám trong làng thời trang Việt không chỉ bởi ngoại hình đẹp xuất sắc mà cô nàng còn gây ấn tượng với phong cách thời trang độc đáo được nhiều bạn trẻ yêu thích.

'Cô em trendy' Khánh Linh khóc mếu máo khi được bạn trai doanh nhân cầu hôn sau 6 năm bên nhau - Ảnh 7
 Cô là cái tên đình đám trong làng thời trang Việt  - Ảnh: Internet

 

Bên cạnh sự nghiệp người mẫu thăng hoa, Khánh Linh chắc còn khiến công chúng ngưỡng mộ với chuyện tình 6 năm bên cạnh người bạn trai doanh nhân. Được biết, bạn trai cũ của Khánh Linh có nickname là Minh Kong. Anh là một doanh nhân chuyên kinh doanh các mặt hàng thời trang ở Hà Nội. Trong suốt 6 năm bên nhau, Minh Kong là người đồng hành với Khánh Linh ở các show diễn thời trang trong nước và quốc tế.

'Cô em trendy' Khánh Linh khóc mếu máo khi được bạn trai doanh nhân cầu hôn sau 6 năm bên nhau - Ảnh 8
 Khánh Linh chắc còn khiến công chúng ngưỡng mộ với chuyện tình 6 năm bên cạnh người bạn trai doanh nhân - Ảnh: Internet

 

Trước khi đến cái kết ngọt ngào này, Khánh Linh và Minh Kông có thời gian yêu đương với không ít sóng gió. Trong thời gian này, cặp đôi từng thông báo chia tay 2 lần (vào năm 2019 và 2022) nhưng sau đó đã quay lại hạnh phúc bên nhau.

 

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Từ khóa:   Cô Em Trendy khánh linh the face vbiz

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