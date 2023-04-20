Thu Trang khóc nghẹn khi được nhắc về người mẹ đã mất, phản ứng của Tiến Luật khiến khán giả cảm động

Mới đây, trong buổi họp báo ra mắt bộ phim Con Nhót Mót Chồng, khi được hỏi liệu tình cảm với mẹ ngoài đời có giúp cô diễn tốt vai Nhót, Thu Trang khóc nghẹn, không thể trả lời. Phản ứng của Tiến Luật ngay sau đó khiến công chúng cảm động.

Mới đây, trong buổi họp báo ra mắt bộ phim Con Nhót Mót Chồng, khi được hỏi liệu tình cảm với mẹ ngoài đời có giúp cô diễn tốt vai Nhót, Thu Trang khóc nghẹn, không thể trả lời. Khi được hỏi liệu tình cảm với mẹ ngoài đời có giúp cô diễn tốt vai Nhót, Thu Trang khóc nghẹn, không thể trả lời - Ảnh: Internet

Tiến Luật đã nhanh chóng đỡ lấy micro và trả lời thay vợ. Nam diễn viên cho biết ngay khi thấy ông Xỉn (Thái Hòa) đi xuống là đã cảm thấy nghẹn lại đến mức không thể đọc thoại. Lúc bố Nhót bị ngã, cả Tiến luật và Thu Trang đều rơi nước mắt nhưng lại không được phép khóc vì phải diễn theo kịch bản. Tiến Luật chia sẻ thêm rằng trước đó khi mẹ Thu Trang phải vào bệnh viện, cả anh và bà xã đều đang quảng bá phim ở xa. Cả hai chỉ được gặp mẹ một lát khi bà được chuyển từ phòng này sang phòng kia. Điều khiến Thu Trang cảm thấy day dứt nhất trong cuộc đời chính là không kịp nói rằng: “Con thương mẹ”.

Tiến Luật cho biết khi quay cảnh ông Xỉn ở cuối phim cảm xúc của Thu Trang giống hệt lúc nghe tin mẹ mất - Ảnh: Internet Tiến Luật cho biết khi quay cảnh ông Xỉn ở cuối phim cảm xúc của Thu Trang giống hệt lúc nghe tin mẹ mất: "Thời điểm mẹ Trang mất, tôi là người nghe tin đầu tiên. Khi được báo tin mẹ vợ đã qua đời, có một luồng điện chạy qua người tôi. Tôi chạy vào báo cho Trang. Tôi ôm bả, nói là ráng lên, còn ba em nữa. Nghe vậy Trang nín khóc, ra thông báo cho con trai Andy. Lúc đó Trang không khóc, tôi nhìn Trang mà tôi khóc luôn. 10 ngày ở quê, vợ tôi không rơi một giọt nước mắt. Trang cố gắng mạnh mẽ vì Trang còn một người cha rất lớn tuổi". Tiến Luật cũng tiết lộ sức khỏe của cha của Thu Trang hiện tại cũng không tốt nên cô phải rất mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho cha - Ảnh: Internet Tiến Luật cũng tiết lộ sức khỏe của cha của Thu Trang hiện tại cũng không tốt nên cô phải rất mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho cha. Đồng thời Tiến Luật cũng lên tiếng hi vọng mọi người không nhắc đến nỗi đau của vợ nữa. Khi nghe Tiến Luật kể lại, Thu Trang ở bên cạnh đã cúi đầu và rơi nước mắt.

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