Cũng là 'hơn một thập kỷ' bên nhau, Tiến Luật bất ngờ 'tuyên bố' tình trạng 'mối quan hệ' 'hiện tại' của mình và bà xã Thu Trang, thế nào mà CĐM 'đồng loạt' ùa vào để lại lời nhắn

Hậu trường 16/05/2022 09:29

Vào chiều ngày 15/5, trên Facebook cá nhân, Tiến Luật bất ngờ chia sẻ tình trạng hiện tại của mình và bà xã Thu Trang.

Mới đây, vào chiều ngày 15/5, trên Facebook cá nhân, Tiến Luật chia sẻ về những vất vả trong lúc làm việc của hai vợ chồng.

Cũng là 'hơn một thập kỷ' bên nhau, Tiến Luật bất ngờ 'tuyên bố' tình trạng 'mối quan hệ' 'hiện tại' của mình và bà xã Thu Trang, thế nào mà CĐM 'đồng loạt' ùa vào để lại lời nhắn - Ảnh 1
Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật trong hậu trường phim - Ảnh: FBNV

 

Theo đó, cả hai có lịch trình công việc dày đặc, nhiều khi vì quá bận rộn mà anh cùng Thu Trang chỉ có thể ăn tạm bánh mỳ, bánh tráng, bánh bao lót dạ. Dù không phải là “sơn hào hải vị” hay địa điểm ăn uống sang trọng nhưng anh cùng bà xã vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ, hạnh phúc.

Trước tình cảm bền chặt của Tiến Luật – Thu Trang, khán giả đồng loạt để lại bình luận khen ngợi.

Cũng là 'hơn một thập kỷ' bên nhau, Tiến Luật bất ngờ 'tuyên bố' tình trạng 'mối quan hệ' 'hiện tại' của mình và bà xã Thu Trang, thế nào mà CĐM 'đồng loạt' ùa vào để lại lời nhắn - Ảnh 2
Khán giả để lại bình luận khen ngợi - Ảnh: Chụp màn hình

 

Được biết, Thu Trang – Tiến Luật được xem là cặp vợ chồng hạnh phúc, thành công của làng giải trí Việt. Trong vài năm trở lại đây, Thu Trang chỉ tập trung cho phim ảnh, ít tham gia gameshow truyền hình. Cô ngày càng khẳng định vị trí là một diễn viên, nhà sản xuất "mát tay" với các phim điện ảnh, webdrama, sitcom... thành công. Với Tiến Luật, anh đẩy mạnh công việc kinh doanh riêng bên cạnh vai trò quen thuộc trong nghệ thuật.

Cũng là 'hơn một thập kỷ' bên nhau, Tiến Luật bất ngờ 'tuyên bố' tình trạng 'mối quan hệ' 'hiện tại' của mình và bà xã Thu Trang, thế nào mà CĐM 'đồng loạt' ùa vào để lại lời nhắn - Ảnh 3
Thu Trang - Tiến Luật đã bên nhau hơn một thập kỷ - Ảnh: Internet

 

Hơn một thập kỷ gắn bó, Tiến Luật chia sẻ anh rất yêu và nể vợ. Việc hay trêu ghẹo Thu Trang trên mạng xã hội khiến nhiều người cho rằng nam diễn viên sợ vợ. Tuy nhiên, thực tế cả hai bên ngoài vẫn yêu thương, chia sẻ nhau mọi điều.

Cũng là 'hơn một thập kỷ' bên nhau, Tiến Luật bất ngờ 'tuyên bố' tình trạng 'mối quan hệ' 'hiện tại' của mình và bà xã Thu Trang, thế nào mà CĐM 'đồng loạt' ùa vào để lại lời nhắn - Ảnh 4
Gia đình nhỏ của hai vợ chồng - Ảnh: Internet

 

Thu Trang luôn tự hào khi Tiến Luật là mẫu người đàn ông của gia đình, luôn yêu thương và bảo vệ vợ con: "Chúng tôi đã kết hôn được 11 năm, từ lúc chưa có gì cho tới bây giờ tình cảm vợ chồng vẫn gắn bó, yêu thương như những ngày đầu. Còn trong công việc anh Luật là người vui vẻ, hòa đồng, luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Ở bên cạnh anh Luật tôi luôn cảm thấy được yêu thương và bình yên".

Mẹ ruột đột ngột qua đời, Thu Trang đau đớn, gượng cười trong nước mắt, Tiến Luật có hành động khiến dân tình xúc động mạnh, bức ảnh đính kèm lại càng gây chú ý

Mẹ ruột đột ngột qua đời, Thu Trang đau đớn, gượng cười trong nước mắt, Tiến Luật có hành động khiến dân tình xúc động mạnh, bức ảnh đính kèm lại càng gây chú ý

Sau cố sốc mẹ ruột qua đời, Thu Trang được Tiến Luật công khai động viên trên MXH. Lời hứa xúc động của nam diễn viên dành cho bà xã khiến cư dân mạng không khỏi ngưỡng mộ tình cảm của đôi vợ chồng này.

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Từ khóa:   thu trang tiến luật Thu Trang Tiến Luật

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