Mới đây, trên trang cá nhân, Thu Trang đã đăng tải bức tâm thư xúc động trước thông tin mẹ ruột qua đời.

Vừa qua, thông tin mẹ ruột diễn viên hài Thu Trang qua đời khiến nhiều người không khỏi xót xa. Trên trang cá nhân, cả Thu Trang và chồng Tiến Luật đều đồng loạt đổi ảnh đại diện, ảnh bìa sang màu đen, thông báo chuyện buồn của gia đình.

Thu Trang - Ảnh: Internet

Mới đây, vào tối ngày 11/5, nữ nghệ sĩ đã đăng tải "tâm thư" chia sẻ về những gì đã qua cũng như gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Theo đó, bà xã Tiến Luật cho biết vào ngày 30/4, khi đang tham gia cenitour cho phim mới có sự tham gia của hai vợ chồng, lòng cô nóng như lửa đốt. Ngay khi chào khán giả ở rạp quận 9, Thu Trang và ông xã tức tốc đến bệnh viện thăm mẹ.

Bài viết của Thu Trang - Ảnh: Chụp màn hình

"Nếu hôm đó, mọi người thấy Thu Trang không tươi như mọi lần, xin hãy thông cảm cho Trang, vì Trang cũng muốn tươi vui nhất có thể… mà sao khó quá. Mấy hôm sau, tình trạng sức khoẻ của mẹ Trang trở xấu và rồi mẹ ra đi mãi…" - Thu Trang tâm sự.

Tiếp theo, nữ diễn viên gửi lời cảm ơn tới bạn bè đồng nghiệp, khán giả đã đã động viên và chia sẻ với Trang cùng gia đình.

"Biết bao nhiêu lời cảm ơn nói làm sao hết… Chuyện buồn cũng đến, người cũng ra đi. Mình biết là bản thân và mọi người đã cùng nhau cố gắng rất nhiều. Những điều ấy không hề uổng phí hay phải tiếc nuối gì nữa. Hành trình tiếp theo, Trang sẽ nỗ lực gấp ba, gấp bốn lần, nỗ lực cả phần thương yêu và kì vọng của mẹ Trang.

Một lần nữa, Trang và gia đình xin cảm ơn tất cả những tấm chân tình và sự quan tâm của mọi người đã bên cạnh lẫn ủng hộ, động viên từ xa" - Thu Trang tiếp tục chia sẻ.

Đồng thời, Thu Trang cũng gửi một lời cảm ơn đặc biết đến mẹ ruột của mình: "Cảm ơn 'chị Bảy' đã ráng cùng con! Phần sau để con ráng cho. Hết mệt, hết đau rồi đó mẹ ơi!".

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