Thu Trang 'cố nén nước mắt' tiễn mẹ lần cuối 'Chị Bảy an yên nhé. Tất cả mọi chuyện còn lại cứ để con lo. Thương mẹ'

Trên Instagram, Thu Trang xúc động nói lời tiễn biệt mẹ. Cô viết: "Hôm nay chính thức an táng chị Bảy. Chị Bảy an yên nhé. Tất cả mọi chuyện còn lại cứ để con lo. Thương mẹ".

- Tôi xin chia buồn. Cầu mong mẹ bạn yên nghỉ và cầu mong bạn mạnh mẽ vượt qua thời điểm này để được động viên. Cố lên Trang ơi.

Dòng chia sẻ trên của bà xã Tiến Luật khiến ai nấy đều nghẹn lòng. Người hâm mộ gửi lời chia buồn tới nữ diễn viên:

- Em xin chia buồn cùng chị và gia đình mong chị sớm vượt qua lúc này.

- Xin chia buồn cùng gia đình mong bà sớm được siêu thoát về cõi phật và mong chị và gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất người thân của mình.

- Xin chân thành chia buồn cùng chị. Nguyện cầu bà về nơi cõi lành.

Thu Trang chia sẻ: "Có những sự chia ly ập đến quá nhanh làm mình không ngờ được. Chuyện buồn cũng đến, người cũng ra đi. Mình biết là bản thân và mọi người đã cùng nhau cố gắng rất nhiều. Những điều ấy không hề uổng phí hay phải tiếc nuối gì nữa. Hành trình tiếp theo, Trang sẽ nỗ lực gấp ba, gấp bốn lần, nỗ lực cả phần thương yêu và kì vọng của mẹ Trang.

Một lần nữa, Trang và gia đình xin cảm ơn tất cả những tấm chân tình và sự quan tâm của mọi người đã bên cạnh lẫn ủng hộ, động viên từ xa. Và cảm ơn “chị Bảy” đã ráng cùng con. Phần sau để con ráng cho. Hết mệt, hết đau rồi đó mẹ ơi".

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật đau buồn vì mẹ ra đi mãi mãi - Ảnh: Internet

Được biết, mẹ Thu Trang mất khi cô đang đi quảng bá ngày đầu phim mới ra rạp Nghề Siêu Dễ. Mẹ ruột nữ diễn viên đã lâm bệnh nặng được một thời gian. Thông tin bà ra đi mãi mãi khiến nhiều người không khỏi xót xa. Nhiều đồng nghiệp đã gửi lời chia buồn đến gia đình nữ diễn viên.