Có biến: Dân mạng tố một nữ ca sĩ quỵt 115 triệu đồng suốt 5 năm kèm lời nhắn 'đừng động chạm tới những người ca sĩ này nha'

Mới đây, cư dân mạng không khỏi hoang mang trước tin tức một nữ ca sĩ quỵt 5.000 USD cách đây 5 năm.

Ngay sau khi vụ việc lùm xùm từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh vẫn chưa kịp lắng xuống, cư dân mạng lại “hít hà” không kịp với drama một nữ ca sĩ bị tố ăn chặn 5000 USD (tương đương 115 triệu đồng) cách đây 5 năm. Cụ thể, nguyên văn đoạn chia sẻ của người phụ nữ này như sau: “Mình có một chị gái tên Oanh, cũng tin tưởng và hâm mộ chị Phi, thấy chị hay làm từ thiện nên cũng ái mộ nên cũng gửi tiền làm từ thiện và tiền mua đồ cho chị Phi. Có một lần, chị ấy gửi chị Phi 5000 USD mua đồ, tiền đi không bao giờ trở lại, đồ cũng không thấy luôn. Rồi nhắn tới nhắn lui, 2 người cãi nhau hoài, chị mình mới khóc, nhắn tin cho mình: 'Em ơi đừng động chạm tới những người ca sĩ này nha'. Trời ơi không biết nói ai nha, ghê lắm, mình coi tin nhắn mà mờ mắt luôn, không ngờ được luôn. 5 năm rồi các bạn chứ không phải bây giờ đâu".



Đoạn video tố cáo một nữ ca sĩ ăn quỵt 115 triệu đồng cách đây 5 năm - Video: Tiktok Đặc biệt, khi được người này hỏi về việc quỵt tiền ra sao, người này cũng không ngần ngại chia sẻ thêm: “Bạn mình nhờ chị Phi mua điện thoại iPhone vì chị Phi hay bay qua Mỹ đó. Tin tưởng chị thường đi qua Mỹ nên sẽ mua được điện thoại gốc mà tốt nên vậy đó. Chuyện qua rồi, mình không có bị lừa, bạn mình bị lừa thôi mà, mọi người tin hay không thì tuỳ, mình không thêm bớt gì hết. Tại mình thấy có sự thật là như vậy thì mình nói như vậy”.

Tuy nhiên, cũng có không người tỏ ra hoài nghi trước tính xác thực của câu chuyện và đòi cô đưa ra bằng chứng, người phụ nữ này đã đáp lại: “5 năm rồi bằng chứng ở đâu ra em, chị không có quyền đưa ra, người muốn đưa là chị gái của chị thôi. Còn ai là người tốt thì trong bụng chị biết từ lâu rồi, từ 5 năm trước rồi”.

Khi bị hỏi về tính xác thực và đòi đưa ra bằng chứng, người này cho biết câu chuyện đã qua 5 năm thì bằng chứng ở đâu ra - Ảnh: Chụp màn hình Hiện tại, câu chuyện trên nhanh chóng được truyền tay “rầm rộ” trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý lớn của cư dân mạng. Mặc dù vẫn chưa có bất cứ chứng cứ chính xác nào nhưng giữa bão lùm xùm của Vbiz liên quan đến 2 từ nhạy cảm là "từ thiện", thông tin đấu tố một nữ ca sĩ giấu mặt ăn chặn tiền này lại tiếp tục đặt ra câu hỏi lớn khác.

Một chuyên gia ở Đức bị 'tấn công' sau bài viết về 'cuộc giải ngân hài hước của Hoài Linh', nhờ pháp luật can thiệp và tuyên bố: 'Không phải núp lùm là yên đâu' Chuyên gia truyền thông Lê Ngọc Sơn vừa lên tiếng gay gắt cho biết mình đang bị tấn công, bôi nhọ bởi các nick ảo. Được biết, anh là người từng có bài viết phân tích việc Hoài Linh giải ngân tiền từ thiện miền Trung trong chớp nhoáng.

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