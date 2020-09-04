Chuyện lạ: Việt Anh và vợ cũ tươi cười bế con đi kỷ niệm 1 năm rưỡi ly hôn, lên tiếng về nghi án 'tái hợp'

Hậu trường 04/09/2020 15:22

Diễn viên Việt Anh vừa hội ngộ Hương Trần mừng kỷ niệm 1 năm rưỡi ly hôn. Nam diễn viên "Người phán xử" khẳng định giờ họ là bạn và không có chuyện tái hợp.

Vừa qua, diễn viên Việt Anh khiến dư luận xôn xao khi đăng ảnh vui vẻ bên Hương Trần. Theo chia sẻ, anh và vợ cũ tổ chức tiệc để kỷ niệm 1 năm rưỡi ly hôn. Lý do gặp gỡ của cặp đôi khiến nhiều người bất ngờ, đây là chuyện xưa nay hiếm của các cặp đôi sau khi "đường ai nấy đi".

Việt Anh khẳng định bản thân không làm trò để gây sự chú ý và xin mọi người đừng vội kết luận mà hãy đọc kỹ bài chia sẻ của mình: "Một buổi tiệc tối có lẽ là một không hai! Trước sự chứng kiến của vị khách siêu đáng yêu, hai người chúng tôi tổ chức kỷ niệm 1 năm rưỡi ngày chúng tôi ly hôn. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ chúng tôi dở hơi, hoặc làm trò gây chú ý, nhưng khoan vội kết luận. Hãy đọc hết những dòng tâm sự này của tôi nhé, và sau đó mọi người kết luận thế nào cũng được, và tôi không có ý kiến gì cả vì đó là quyền của mọi người".

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Sau thời gian bất đồng, Việt Anh - Hương Trần đã làm hòa và có thể ngồi nói chuyện vui vẻ - Ảnh: FB

Việt Anh thừa nhận rằng, thời điểm mới ly hôn cả hai đều mang tâm lý giận hờn, oán trách. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, họ đã gỡ bỏ mọi khúc mắc. Hiện tại, điều mà cả hai hướng đến là việc chăm sóc, dạy dỗ con trai để bé đỡ thiệt thòi vì ba mẹ không còn sống chung.

Anh bộc bạch: "Chúng tôi đã không còn những mâu thuẫn mà khi xưa sống cùng nhau vẫn hàng ngày xảy ra, vì chúng tôi đã tự hoàn thiện bản thân khi nhận ra những hạn chế và thiếu sót trước đây. Giờ đây chúng tôi đã là những người bạn thật sự, luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với nhau".

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Việt Anh khẳng định không có chuyện quay lại bên nhau hậu ly hôn - Ảnh: FB

Anh cũng thẳng thắn chia sẻ về nghi án tái hợp Hương Trần: "Và giờ, tôi chỉ có một ước ao duy nhất là cô ấy sẽ tìm được người chồng thực sự là một nửa của cô ấy, và bé Đậu Đậu sẽ sớm có em. Đó sẽ là ngày tuyệt vời nhất của cô ấy và cả tôi.

Cô ấy đã thay đổi và là người phụ nữ tuyệt vời (hình thức và nội dung khá ổn), nhưng rất tiếc cô ấy là Kim và tôi là Mộc (lại phải nhắc lại). Tính cách và suy nghĩ không cùng một đường mà là hai đường song song. Chúng tôi sẽ không có chuyện quay về với nhau, vì chúng tôi biết như này mới là tốt cho cả hai. Cả hai sẽ tìm hạnh phúc thật sự của đời mình". Sau ít giờ đăng tải bài viết này, Việt Anh bất ngờ khóa trang Facebook cá nhân.

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Hơn 1 năm ly hôn, nhan sắc Hương Trần ngày càng thăng hạng - Ảnh: FB

Trước đó, vợ cũ Việt Anh khoe bó hoa hồng lớn kèm dòng thông báo vừa được cầu hôn. Tuy nhiên sau đó, cô lập tức lên tiếng đính chính hình ảnh chỉ mang tính "sống ảo". Cô cũng khẳng định vẫn chưa có người yêu hậu ly hôn.

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Từ khóa:   Việt Anh Hương Trần Việt Anh và Hương Trần

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