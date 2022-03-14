Chuyện gì đây: Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ đăng tải hình ảnh tay chân bầm dập, mặt phờ phạc, hốc hác?

Hậu trường 14/03/2022 14:00

Hình ảnh mới cập nhật của Ninh Dương Lan Ngọc khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những nữ diễn viên trẻ hiện đang "ăn khách" nhất nhì showbiz Việt. Không chỉ góp mặt dày đặc trên phim ảnh mà trong các gameshow truyền hình, nữ diễn viên cũng phủ sóng. Hoạt động nghệ thuật khá sớm từ năm 17 tuổi, cho đến nay Ninh Dương Lan Ngọc đã ghi được nhiều dấu ấn và không ngừng phấn đấu hoàn thiện bản thân.

Mới đây, trên Instagram cá nhân, Lan Ngọc bất ngờ đăng tải hình ảnh thương tích bầm dập khiến nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng. Cụ thể, phần chân của cô bị bập tím một khoảng lớn. Cô cho biết vì không uống thuốc được nên phải sử dụng miếng dán giảm đau cho vết thương. Ngoài ra, nữ diễn viên còn bị sốt cao và đang nghỉ ngơi để ổn định sức khỏe

Chuyện gì đây: Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ đăng tải hình ảnh tay chân bầm dập, mặt phờ phạc, hốc hác? - Ảnh 1
Lan Ngọc thông báo tình trạng sức khỏe của mình khiến người hâm mộ lo lắng - Ảnh: Chụp màn hình

Dù chưa biết rõ nữ diễn viên đang gặp vấn đề gì về sức khỏe nhưng nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ không ngừng bày tỏ sự lo lắng và gửi lời động viên đến diễn viên "Gái già lắm chiêu", mong cô sớm hồi phục sức khỏe để tiếp tục hoạt động nghệ thuật.

Chuyện gì đây: Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ đăng tải hình ảnh tay chân bầm dập, mặt phờ phạc, hốc hác? - Ảnh 2
Phần chân của cô bị bập tím một khoảng lớn nhưng do không thể dùng thuốc, cô chỉ dùng miếng dán giảm đau - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, chị gái của Ninh Dương Lan Ngọc đã từng thông báo đến khán giả tình hình sức khỏe của nữ diễn viên rằng hiện cô bị sốt siêu vi, phải nhập viện vì sốt cao và làm việc quá sức.

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