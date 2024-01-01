Chương trình 'Táo Quân 2024' có gì hấp dẫn?

Hậu trường 01/01/2024 11:27

Là món ăn tinh thần không thể thiếu vào đêm Giao thừa, chương trình 'Táo Quân 2024' do Trần Lực đảm nhận vai trò đạo diễn sẽ có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ với phiên bản mới, lạ.

Suốt 20 năm qua, kể từ lần đầu xuất hiện vào Tết năm 2003, ‘Gặp nhau cuối năm’ đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của đông đảo khán giả truyền hình Việt Nam. Táo Quân là một trong những chương trình được người hâm mộ cả nước mong đợi mỗi dịp Tết đến, Xuân về, vào mỗi thời khắc chia tay năm cũ, đón năm mới.

Chương trình 'Táo Quân 2024' có gì hấp dẫn? - Ảnh 1

Chương trình 'Táo Quân 2024' có gì hấp dẫn? - Ảnh 2

Chương trình 'Táo Quân 2024' có gì hấp dẫn? - Ảnh 3

‘Gặp nhau cuối năm’ đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của đông đảo khán giả truyền hình Việt Nam.

Chương trình 'Táo Quân 2024' có gì hấp dẫn? - Ảnh 4
 Táo Quân là một trong những chương trình được người hâm mộ cả nước mong đợi mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

 

Cận kề Tết Nguyên đán, Đài Truyền hình Việt Nam vẫn chưa cung cấp thông tin nào về Táo Quân 2024, tuy nhiên, các gương mặt quen thuộc của Táo quân đã có động thái gây chú ý. Vừa qua, NSƯT Chí Trung chia sẻ anh và các nghệ sĩ nhận được điện thoại của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), mời đến VTV để trao đổi về kịch bản "Gặp nhau cuối năm - Táo Quân 2024".

 

Chương trình 'Táo Quân 2024' có gì hấp dẫn? - Ảnh 5
Vừa qua, NSƯT Chí Trung chia sẻ anh và các nghệ sĩ nhận được điện thoại của đạo diễn Đỗ Thanh Hải để trao đổi về kịch bản "Gặp nhau cuối năm - Táo Quân 2024".

Theo đó, phiên bản Táo Quân 2024 hoàn toàn mới so với những mùa trước đó. Đạo diễn Trần Lực sẽ đem đến một Táo quân mới lạ, các nghệ sĩ có lịch tập từ 2/1, ngay sau kỳ nghỉ lễ Dương lịch.

Nghệ sĩ Chí Trung cũng hé lộ, trong chương trình năm nay, anh không đóng vai Táo mà là một nhân vật hoàn toàn mới. 50% dàn nghệ sĩ cũ tiếp tục đóng Táo quân 2024, Quốc Khánh vẫn đảm nhận vai Ngọc Hoàng. Tuy nhiên, nhiều nghệ sĩ vướng lịch khác nên không tham được, thay vào đó là dàn nghệ sĩ mới trẻ trung.

Chương trình 'Táo Quân 2024' có gì hấp dẫn? - Ảnh 6
Nghệ sĩ Chí Trung cũng hé lộ, trong chương trình năm nay, anh không đóng vai Táo mà là một nhân vật hoàn toàn mới.

Trước đó, ngày 31/12, NSƯT Chí Trung đăng tải một video trên trang cá nhân kèm dòng chú thích "Năm nay vẫn có Táo quân nhé". Ít ngày trước, một số khán giả đã đồn đoán diễn viên Thái Sơn thay NSND Công Lý đóng Bắc Đẩu khiến người hâm mộ và khán giả tò mò, háo hức. 

20 năm lên sóng, nhân vật Bắc Đẩu trong Táo Quân thay đổi thế nào?

20 năm lên sóng, nhân vật Bắc Đẩu trong Táo Quân thay đổi thế nào?

Trong suốt 20 năm lên sóng, chương trình Táo Quân không ngừng sáng tạo đổi mới, nhất là nhân vật Bắc Đẩu.

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Từ khóa:   Táo Quân 2024 Gặp nhau cuối năm NSƯT Chí Trung

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