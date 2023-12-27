NSƯT Thái Sơn nói gì trước thông tin thay thế NSND Công Lý vào vai Bắc Đẩu ở Táo Quân 2024?

Mỗi khi Tết đến xuân về, chương trình Táo quân là một trong những món ăn tinh thần đặc sắc được khán giả vô cùng mong chờ. Cùng với Ngọc Hoàng và Nam Tào, Bắc Đẩu được là linh hồn của Táo Quân và mang đậm dấu ấn của NSND Công Lý. Tuy nhiên vì lý do sức khỏe không cho phép nên đến Táo Quân 2023, Công Lý tái xuất với vai Bắc Đẩu nhưng thoại và xuất hiện rất ít.

Cùng với Ngọc Hoàng và Nam Tào, Bắc Đẩu được là linh hồn của Táo Quân và mang đậm dấu ấn của NSND Công Lý

Mới đây, nhiều tin đồn lan truyền trên mạng xã hội cho rằng Táo Quân năm nay sẽ thay vị trí cô Đẩu do NSND Công Lý đảm nhận trước đó sang NSƯT Thái Sơn. Trước thông tin này, NSƯT Thái Sơn đã lên tiếng cho biết anh mới nhận lời tham gia Gala Cười 2024 (sẽ ghi hình tối 26/12 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội) cùng 1 chương trình Tết khác mà không tiết lộ gì thêm. Đại diện của VFC cho biết hiện cũng chưa có thông tin gì cụ thể về Táo Quân 2024.