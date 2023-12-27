NSƯT Thái Sơn nói gì trước thông tin thay thế NSND Công Lý vào vai Bắc Đẩu ở Táo Quân 2024?

Nhiều tin đồn lan truyền trên mạng xã hội cho rằng Táo Quân năm nay sẽ thay vị trí cô Đẩu do NSND Công Lý đảm nhận trước đó sang NSƯT Thái Sơn.
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Mỗi khi Tết đến xuân về, chương trình Táo quân là một trong những món ăn tinh thần đặc sắc được khán giả vô cùng mong chờ. Cùng với Ngọc Hoàng và Nam Tào, Bắc Đẩu được là linh hồn của Táo Quân và mang đậm dấu ấn của NSND Công Lý. Tuy nhiên vì lý do sức khỏe không cho phép nên đến Táo Quân 2023, Công Lý tái xuất với vai Bắc Đẩu nhưng thoại và xuất hiện rất ít.
Mới đây, nhiều tin đồn lan truyền trên mạng xã hội cho rằng Táo Quân năm nay sẽ thay vị trí cô Đẩu do NSND Công Lý đảm nhận trước đó sang NSƯT Thái Sơn. Trước thông tin này, NSƯT Thái Sơn đã lên tiếng cho biết anh mới nhận lời tham gia Gala Cười 2024 (sẽ ghi hình tối 26/12 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội) cùng 1 chương trình Tết khác mà không tiết lộ gì thêm. Đại diện của VFC cho biết hiện cũng chưa có thông tin gì cụ thể về Táo Quân 2024.
NSƯT Thái Sơn cũng bày tỏ lòng biết ơn khi khán giả đề xuất anh đóng vai Bắc Đẩu thay NSND Công Lý: "Tôi nghĩ vai Bắc Đẩu do anh Công Lý đảm nhận khó ai có thể thay thế được".
Theo kế hoạch, phải sau khi sản xuất xong Gala Cười 2024, ê kíp mới bắt tay vào tập luyện cho Táo Quân 2024 (nếu có), dự kiến sẽ khởi động trong tháng 1 tới, trước Tết Nguyên Đán 1 tháng.
Thái Sơn là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình qua Gala Cười 2023, các phim truyền hình Dưới bóng cây hạnh phúc, Biệt được đen, Cuộc chiến không giới tuyến và anh cũng từng tham gia vai nhỏ trong Táo Quân 2023.
Lối diễn duyên dáng của Thái Sơn, đặc biệt là sự biến hóa của anh qua vai Tú 'ỏn ẻn' trong phim Dưới bóng cây hạnh phúc cũng như các tiết mục hài ăn khách kết hợp với Cường Cá khiến nhiều khán giả đề xuất Thái Sơn đảm nhiệm vai cô Đẩu vốn đã trở thành thương hiệu của NSND Công Lý trong mỗi chương trình Táo Quân.