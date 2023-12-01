Hành trình chữa trị bệnh của NSND Công Lý nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Sau cơn bạo bệnh, hiện tại sức khỏe của NS Công Lý đang dần hồi phục tốt. Trên trang cá nhân, Ngọc Hà - bà xã Công Lý thường xuyên cập nhật tình hình của nam nghệ sĩ gửi đến người hâm mộ. Đồng thời, cô cũng chia sẻ nhiều cuộc sống sau biến cố bệnh tật của chồng. Mới đây nhất, Ngọc Hà thu hút nhiều sự quan tâm khi chia sẻ về khoảng thời gian nam nghệ sĩ từng trốn biệt, không muốn ra khỏi nhà. Cô kể: "Có những khoảng thời gian anh Lý trốn biệt ở trong nhà, không muốn ra đường để cắt tóc nhưng rồi em cũng động viên. Mình bảo rằng bây giờ anh không những phải sống cho anh mà phải sống cho khán giả nữa".

Mới đây nhất, Ngọc Hà thu hút nhiều sự quan tâm khi chia sẻ về khoảng thời gian nam nghệ sĩ từng trốn biệt, không muốn ra khỏi nhà Tuy nhiên, chỉ một câu nói của Ngọc Hà khiến NSND Công Lý có thêm động lực để chữa trị bệnh để mong muốn một ngày không xa có thể quay trở lại với nghệ thuật và phục vụ những người rất yêu mến mình. Vợ "Cô Đẩu" cũng tiết lộ, cả hai vợ chồng đều làm những điều thiện lành và rồi đã gặt hái được quả ngọt. "Hai vợ chồng mình vái tứ phương, ngày mùng 1 và rằm cả hai ăn chay, thả chim phóng sinh... Làm gì làm thì chúng ta phải hướng thiện và gieo duyên lành. Và một ngày may mắn cũng đến, hai vợ chồng mình được đặt chân lên đất Nhật và sau 5 lần thì cả 5 lần đều tốt" - vợ NSND Công Lý chia sẻ.

Tuy nhiên, chỉ một câu nói của Ngọc Hà khiến NSND Công Lý có thêm động lực để chữa trị bệnh Những chia sẻ của vợ trẻ NSND Công Lý đã nhận được vô số sự đồng cảm từ khán giả. Nhiều người hy vọng, cô sẽ tiếp tục động viên chồng nhiều hơn để anh có thể mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Trước đó, khoảng giữa tháng 11, Ngọc Hà và Công Lý có chuyến sang Nhật để tiếp tục liệu trình chữa bệnh. Cô cũng hé lộ bác sĩ cho biết sức khoẻ của Công Lý đang có chuyển tích cực: "Hôm nay 2 vợ chồng mình lên bệnh viện để khám lại sức khoẻ cho anh Lý. Bác sĩ nói rằng tiên lượng của anh đang rất tốt. Sau khi truyền tế bào gốc vào người sẽ cần thời gian đáp ứng để tế bào ổn định". Khoảng giữa tháng 11, Ngọc Hà và Công Lý có chuyến sang Nhật để tiếp tục liệu trình chữa bệnh. Cô cũng hé lộ bác sĩ cho biết sức khoẻ của Công Lý đang có chuyển tích cực Ngoài ra, Ngọc Hà cũng nói về chi phí sang Nhật chữa bệnh là nhờ sự giúp đỡ lớn từ gia đình: "Nhiều người hỏi tiền đâu để chữa bệnh cho chồng, nếu như không có gia đình, người thân hỗ trợ chắc 2 vợ chồng cũng không có điều kiện để sang Nhật đâu. Mọi thứ đều phải nỗ lực rất nhiều với sự giúp đỡ từ người thân, bố mẹ, anh chị em, bạn bè. Mỗi người đều hỗ trợ một ít để anh Lý có thể khoẻ lại với công việc". Ngoài ra, Ngọc Hà cũng nói về chi phí sang Nhật chữa bệnh là nhờ sự giúp đỡ lớn từ gia đình Sự kiên trì, nỗ lực của NSND Công Lý trong thời gian tiếp nhận điều trị bệnh khiến khán giả vừa khâm phục, vừa vui mừng hơn bao giờ hết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-xa-nsnd-cong-ly-lan-au-tiet-lo-khoang-thoi-gian-chong-tung-muon-tron-biet-trong-nha-sau-con-bao-benh-634616.html