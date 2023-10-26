Mới đây, trên trang cá nhân bà xã NSND Công Lý cho biết, thường xuyên gặp phải những lời bàn tán nói rằng bất hạnh khi lấy NSND Công Lý.

Cụ thể, Ngọc Hà chia sẻ: "Nhiều người nói mình là cô gái bất hạnh vì cưới chồng chưa bao lâu thì anh Lý ốm mà lại ốm rất nặng. Đúng, đã có những phút giây mình suy nghĩ như thế nhưng biết rằng ở ngoài kia còn đầy người khó khăn, vất vả hơn mình nhưng họ vẫn luôn cố gắng thì tại sao mình lại không cố gắng. Ngọc Hà - bà xã NSND Công Lý Gia đình Công Lý luôn luôn nhận được nhiều sự yêu thương của khán giả, đồng nghiệp và người thân. Thay vì những suy nghĩ tiêu cực, mình dành thời gian chăm sóc sức khoẻ của mình tốt hơn. Mình đến phòng tập để khoẻ mạnh rồi chăm sóc anh Lý, chăm sóc gia đình và để chứng minh cho mọi người thấy rằng anh Lý sẽ khoẻ.

Bởi, chúng ta cần có niềm tin trong cuộc sống này nếu không có niềm tin sẽ không còn điều ý nghĩa nữa. Mình đã chứng minh cho mọi người thấy niềm tin đã đúng. Đó chính là anh Lý khoẻ, có thể xuất hiện tại phim trường. Dù đóng những vai nhỏ thôi nhưng anh Lý vẫn làm rất tốt đúng không cả nhà". Cô bức xúc khi nhiều người cho rằng chồng đột quỵ lần 2 Đây không phải là lần đầu tiên bà xã của "Bắc Đẩu" nhận về những lời nhận xét hoặc câu hỏi kém duyên. Cũng trong thời gian gần đây, Ngọc Hà đã phải lên tiếng đanh thép khi cư cư dân mạng kém duyên đồn NS Công Lý bị đột quỵ lần 2, sức khỏe yếu dần.

Bà xã NSND Công Lý bức xúc: "Trời ơi tại sao lại có thông tin về anh Công Lý thế này chứ. Cách đây 1 tháng mình có chia sẻ anh Lý bị ngã trong nhà vệ sinh. Và có nhiều thông tin cho rằng anh Lý bị đột quỵ lần nữa là hoàn toàn sai sự thật. Anh Lý trong lúc tắm bị trượt chân ngã chứ không phải bị đột quỵ lại như tin đồn trên. Hiện tại, sức khoẻ của anh Lý đang rất khoẻ mạnh và tốt lên từng ngày. Hàng ngày, mình đăng clip về anh Lý được mọi người gửi lời chúc anh ấy cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Bởi, mọi người quan tâm anh nhiều đó chính là động lực để anh Lý cố gắng nhiều hơn để quay trở lại với công việc và mong anh khoẻ có những vai diễn đến gần với khán giả nhiều hơn. Anh Lý là một người yêu nghề, luôn khao khát được trở lại với nghề. Vì sức khoẻ nên hiện tại đành phải lui về ở ẩn một thời gian. Hi vọng những ngày tiếp theo anh Lý sẽ khoẻ hơn và cảm ơn mọi người luôn đồng hành, ủng hộ gia đình Công Lý", Ngọc Hà bức xúc chia sẻ. Cuộc hôn nhân của cả 2 khiến nhiều người ngưỡng mộ Trong suốt quãng thời gian dài điều trị bệnh, bà xã là người đồng hành cùng nam nghệ sĩ trên mọi hành trình. Những hành động và tình cảm mà cô dành cho Công Lý khiến nhiều người xúc động và cảm phục.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-tre-thua-nhan-a-tung-thay-bat-hanh-khi-lay-nsnd-cong-ly-lan-au-chia-se-ong-luc-e-vuot-qua-nhung-thang-tram-cung-ong-xa-626541.html