Sau 3 năm kết hôn, bà xã Công Lý hiếm hoi tiết lộ lý do chưa thể sinh con, hóa ra liên quan đến ông xã!

Hậu trường 18/12/2023 09:36

Chia sẻ của bà xã Công Lý đã thu hút nhiều sự chú ý khi nhận được bình luận nhắc đến chuyện con cái.

Trước khi tiến tới hôn nhân vào năm 2021, NSND Công Lý và bà xã trẻ Ngọc Hà đã có 5 năm yêu nhau. Thời gian qua, khi nam nghệ sĩ gặp biến cố sức khỏe, Ngọc Hà luôn đồng hành, hỗ trợ chồng vượt qua khó khăn.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Ngọc Hà - bà xã của Công Lý chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh ông xã đang cố gắng tập luyện chăm chỉ để cải thiện sức khỏe. Sau bao nỗ lực, ở thời điểm hiện tại, tình trạng sức khỏe của "cô Đẩu" đã dần ổn định hơn trước và có thể tự đi lại, không cần người dìu khiến khán giả cũng vui lây.

Sau 3 năm kết hôn, bà xã Công Lý hiếm hoi tiết lộ lý do chưa thể sinh con, hóa ra liên quan đến ông xã! - Ảnh 1
Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Ngọc Hà - bà xã của Công Lý chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh ông xã đang cố gắng tập luyện chăm chỉ để cải thiện sức khỏe

Đáng chú ý, một cư dân mạng bất ngờ để lại bình luận hy vọng Ngọc Hà sớm có "tin vui" sau 3 năm kết hôn: "Mong chị Hà sẽ có em bé". Ngay lập tức, bà xã Công Lý đã gửi lời cảm ơn người hâm mộ. Đồng thời, cô cũng hé lộ lý do chưa thể có con trong khoảng thời gian này: "Đợi cho bé Lý khoẻ lại nè".

Sau 3 năm kết hôn, bà xã Công Lý hiếm hoi tiết lộ lý do chưa thể sinh con, hóa ra liên quan đến ông xã! - Ảnh 2
Bà xã Công Lý có chia sẻ đáng chú ý

Vừa qua, trên trang cá nhân, bà xã NSND Công Lý có những chia sẻ bất ngờ về đám cưới đặc biệt vào 3 năm trước. Người đẹp cho biết hôn lễ diễn ra ''nhanh - gọn - lẹ'' vì đúng vào đợt dịch COVID-19. 

Ngọc Hà cho biết chỉ có 20 ngày để tìm địa điểm tổ chức đám cưới. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, trong 1 tuần, mọi công việc cũng hoàn tất: "Thời điểm cỗ cưới là số tiền không nhỏ so với vợ chồng tôi. Không phải muốn chơi sang mà lý do không tìm được địa điểm nào, ở đâu cũng kín. Đi thử váy cưới, chụp ảnh, chú rể đến và yêu cầu chụp đúng 1 tiếng để còn chạy đi đóng phim".

Sau 3 năm kết hôn, bà xã Công Lý hiếm hoi tiết lộ lý do chưa thể sinh con, hóa ra liên quan đến ông xã! - Ảnh 3
Bà xã NSND Công Lý có những chia sẻ bất ngờ về đám cưới đặc biệt vào 3 năm trước

Ngọc Hà còn khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ lý do ông xã tuyên bố không mời khách dự đám cưới: "Khâu quan trọng nhất và cũng ấn tượng nhất đó chính là khách mời. Thời điểm cưới cũng đang trong mùa dịch, rất nhiều người ngại đi ăn cưới đã đành nhưng anh Lý quyết định tuyên bố không mời khách!

Lúc cưới mình khá lo, sợ sẽ vắng, sẽ chỉ có gia đình nhà gái. Ấy vậy mà, một đám cưới ngập tràn người. Rất nhiều người đã đến và chung vui cùng vợ chồng. Thậm chí có bác còn bay ra dự cưới xong vội vàng vào Sài Gòn luôn…..không đủ cỗ, đủ ghế. Rất nhiều người phải nhịn đói….".

Sau 3 năm kết hôn, bà xã Công Lý hiếm hoi tiết lộ lý do chưa thể sinh con, hóa ra liên quan đến ông xã! - Ảnh 4

Người đẹp cho biết hôn lễ diễn ra ''nhanh - gọn - lẹ'' vì đúng vào đợt dịch COVID-19

Nhớ về ngày trọng đại, Ngọc Hà vẫn thấy hạnh phúc bởi ông xã cô được mọi người yêu mến: "Nghĩ lại tôi vẫn thấy hạnh phúc. Bởi anh Lý sống được mọi người yêu mến. Tôi bên cạnh anh Lý cũng học được tính của anh, rõ ràng, quân tử! Cứ sống hết lòng, ai đối đãi lại sao thì kệ họ, miễn sao mình sống đúng!".

Vợ NSND Công Lý lần đầu tiết lộ về đám cưới 'độc lạ' cách đây 3 năm: Chuẩn bị vỏn vẹn trong 20 ngày, chú rể tuyên bố 'không mời khách'

Vợ NSND Công Lý lần đầu tiết lộ về đám cưới 'độc lạ' cách đây 3 năm: Chuẩn bị vỏn vẹn trong 20 ngày, chú rể tuyên bố 'không mời khách'

Ngọc Hà chia sẻ thời điểm đó, cô đang ở TP.HCM thì Công Lý nhắn tin bảo về sớm để cưới, quyết định bất ngờ của anh khiến rất nhiều bạn bè phải ngăn cản.

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Từ khóa:   bà xã Công Lý Công Lý Công Lý - Ngọc Hà

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