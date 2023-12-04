Vợ NSND Công Lý lần đầu tiết lộ về đám cưới 'độc lạ' cách đây 3 năm: Chuẩn bị vỏn vẹn trong 20 ngày, chú rể tuyên bố 'không mời khách'

Hậu trường 04/12/2023 10:11

Ngọc Hà chia sẻ thời điểm đó, cô đang ở TP.HCM thì Công Lý nhắn tin bảo về sớm để cưới, quyết định bất ngờ của anh khiến rất nhiều bạn bè phải ngăn cản.

Trước khi tiến tới hôn nhân vào năm 2021, NSND Công Lý và bà xã trẻ Ngọc Hà đã có 5 năm yêu nhau. Dù ban đầu cặp đôi không nhận được nhiều thiện cảm vì chênh lệch tuổi tác quá nhiều nhưng trải qua nhiều biến cố cùng nhau, NSND Công Lý và Ngọc Hà dần nhận được sự ủng hộ, quý mến từ người hâm mộ.

Đáng chú ý, mới đây, trên trang cá nhân, bà xã NSND Công Lý có những chia sẻ bất ngờ về đám cưới đặc biệt 3 năm trước. Người đẹp cho biết hôn lễ diễn ra ''nhanh - gọn - lẹ'' vì đúng vào đợt dịch COVID-19. 

Vợ NSND Công Lý lần đầu tiết lộ về đám cưới 'độc lạ' cách đây 3 năm: Chuẩn bị vỏn vẹn trong 20 ngày, chú rể tuyên bố 'không mời khách' - Ảnh 1
Trước khi tiến tới hôn nhân vào năm 2021, NSND Công Lý và bà xã trẻ Ngọc Hà đã có 5 năm yêu nhau. Người đẹp cho biết hôn lễ diễn ra ''nhanh - gọn - lẹ'' vì đúng vào đợt dịch COVID-19

Cô kể hồi tháng 12/2020, khi đang ở TP.HCM thì nhận được tin nhắn của NSND Công Lý gọi về sớm để tổ chức đám cưới. Khi đó, Ngọc Hà không tin nên vẫn tranh thủ thời gian này để gặp gỡ bạn bè.

"Tôi cũng kệ, cứ đàn đúm với bạn bè xong mới về để lo đám cưới. Thật ra lúc bay về, tôi cũng không nghĩ sẽ cưới. Hôm đó về Hà Nội, mấy người bạn thân cản tôi không cưới vì ai cũng sợ gấp quá. Thời điểm cưới là 2/1/2021 vì thầy xem bảo vậy! Mà thời điểm cuối năm ai cũng bận, anh Lý lúc đó còn đang đi làm một lúc 2 phim. Bạn bè ai cũng cản, gấp quá. Có lẽ, với tôi, đám cưới cũng là hình thức, để cho hai họ vỗ tay một lần. Và tôi sẽ tránh được câu: “Bao giờ lấy chồng”. Thế là ừ, cưới thôi - người đẹp chia sẻ. 

Vợ NSND Công Lý lần đầu tiết lộ về đám cưới 'độc lạ' cách đây 3 năm: Chuẩn bị vỏn vẹn trong 20 ngày, chú rể tuyên bố 'không mời khách' - Ảnh 2
Khi quyết định làm đám cưới, bạn bè của Ngọc Hà đều cản vì thời gian gấp quá

Ngọc Hà cho biết chỉ có 20 ngày để tìm địa điểm tổ chức đám cưới. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, trong 1 tuần, mọi công việc cũng hoàn tất: "Thời điểm cỗ cưới là số tiền không nhỏ so với vợ chồng tôi. Không phải muốn chơi sang mà lý do không tìm được địa điểm nào, ở đâu cũng kín. Đi thử váy cưới, chụp ảnh, chú rể đến và yêu cầu chụp đúng 1 tiếng để còn chạy đi đóng phim".

Ngọc Hà còn khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ lý do ông xã tuyên bố không mời khách dự đám cưới: "Khâu quan trọng nhất và cũng ấn tượng nhất đó chính là khách mời. Thời điểm cưới cũng đang trong mùa dịch, rất nhiều người ngại đi ăn cưới đã đành nhưng anh Lý quyết định tuyên bố không mời khách!

Lúc cưới mình khá lo, sợ sẽ vắng, sẽ chỉ có gia đình nhà gái. Ấy vậy mà, một đám cưới ngập tràn người. Rất nhiều người đã đến và chung vui cùng vợ chồng. Thậm chí có bác còn bay ra dự cưới xong vội vàng vào Sài Gòn luôn…..không đủ cỗ, đủ ghế. Rất nhiều người phải nhịn đói….".

Vợ NSND Công Lý lần đầu tiết lộ về đám cưới 'độc lạ' cách đây 3 năm: Chuẩn bị vỏn vẹn trong 20 ngày, chú rể tuyên bố 'không mời khách' - Ảnh 3
Ngọc Hà còn khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ lý do ông xã tuyên bố không mời khách dự đám cưới

Nhớ về ngày trọng đại, Ngọc Hà vẫn thấy hạnh phúc bởi ông xã cô được mọi người yêu mến: "Nghĩ lại tôi vẫn thấy hạnh phúc. Bởi anh Lý sống được mọi người yêu mến. Tôi bên cạnh anh Lý cũng học được tính của anh, rõ ràng, quân tử! Cứ sống hết lòng, ai đối đãi lại sao thì kệ họ, miễn sao mình sống đúng!".

Vợ NSND Công Lý lần đầu tiết lộ về đám cưới 'độc lạ' cách đây 3 năm: Chuẩn bị vỏn vẹn trong 20 ngày, chú rể tuyên bố 'không mời khách' - Ảnh 4
Nhớ về ngày trọng đại, Ngọc Hà vẫn thấy hạnh phúc bởi ông xã cô được mọi người yêu mến

Tháng 7/2021, NSND Công Lý gặp sự cố bị ngã tại nhà riêng, phải điều trị một thời gian dài tại bệnh viện. Biến cố khiến anh phải dừng các hoạt động nghệ thuật. Kể từ khi NSND Công Lý đổ bệnh, Ngọc Hà luôn ở bên, tận tình chăm sóc.

Vợ NSND Công Lý lần đầu tiết lộ về đám cưới 'độc lạ' cách đây 3 năm: Chuẩn bị vỏn vẹn trong 20 ngày, chú rể tuyên bố 'không mời khách' - Ảnh 5
Kể từ khi NSND Công Lý đổ bệnh, Ngọc Hà luôn ở bên, tận tình chăm sóc

Hiện tại sức khỏe của NS Công Lý đang dần hồi phục tốt. Trên trang cá nhân, Ngọc Hà - bà xã Công Lý thường xuyên cập nhật tình hình của nam nghệ sĩ gửi đến người hâm mộ. Đồng thời, cô cũng chia sẻ nhiều cuộc sống sau biến cố bệnh tật của chồng.

Vợ NSND Công Lý lần đầu tiết lộ về đám cưới 'độc lạ' cách đây 3 năm: Chuẩn bị vỏn vẹn trong 20 ngày, chú rể tuyên bố 'không mời khách' - Ảnh 6
Khoảng giữa tháng 11 vừa qua, Ngọc Hà và Công Lý có chuyến sang Nhật để tiếp tục liệu trình chữa bệnh. Hiện tại sức khỏe của NS Công Lý đang dần hồi phục tốt

Khoảng giữa tháng 11 vừa qua, Ngọc Hà và Công Lý có chuyến sang Nhật để tiếp tục liệu trình chữa bệnh. Cô cũng hé lộ bác sĩ cho biết sức khoẻ của Công Lý đang có chuyển tích cực: "Hôm nay 2 vợ chồng mình lên bệnh viện để khám lại sức khoẻ cho anh Lý. Bác sĩ nói rằng tiên lượng của anh đang rất tốt. Sau khi truyền tế bào gốc vào người sẽ cần thời gian đáp ứng để tế bào ổn định".

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