20 năm lên sóng, nhân vật Bắc Đẩu trong Táo Quân thay đổi thế nào?

Trong suốt 20 năm lên sóng, chương trình Táo Quân không ngừng sáng tạo đổi mới, nhất là nhân vật Bắc Đẩu.

Trước nay, nhắc đến Bắc Đẩu, khán giả truyền hình liền nghĩ ngay tới với hình ảnh “Cô Đẩu” đanh đá, chua ngoa và có phần ghê gớm do NSND Công Lý thủ vai trong mỗi chương trình Táo quân. Tuy nhiên, xung quanh nhân vật này có rất nhiều điểm thú vị mà ít người biết. Nhắc đến Bắc Đẩu, khán giả truyền hình liền nghĩ ngay tới với hình ảnh “Cô Đẩu” đanh đá, chua ngoa và có phần ghê gớm do NSND Công Lý thủ vai Nếu như hai nhân vật Ngọc Hoàng, Nam Tào gần như không có nhiều thay đổi kể từ ngày lên sóng, thì nhân vật Bắc Đẩu lại thay đổi rất nhiều.

Ban đầu, Bắc Đẩu xuất hiện trong hình hài một người đàn ông. Tuy nhiên, càng về sau nhân vật này càng trở nên nữ tính, đanh đá, chua ngoa và thích làm đẹp. Vì thế, nhân vật này đã bị gọi là "cô Đẩu". Ban đầu, Bắc Đẩu xuất hiện trong hình hài một người đàn ông. Suốt 20 năm gắn bó với chương trình Táo Quân, NSND Công Lý gây ấn tượng với những màn biến hoá trong hình ảnh Bắc Đầu màu mè, hài hước.

NSND Công Lý gây ấn tượng với những màn biến hoá trong hình ảnh Bắc Đầu màu mè, hài hước. Năm đầu tiên, ngoại hình của Bắc Đẩu còn khá nam tính và chưa được chăm chút nhiều. Tuy nhiên, diện mạo của Bắc Đẩu đã "nữ tính" hơn theo thời gian, được đầu tư trang phục cầu kỳ và đẹp mắt. Năm 2009, nhân vật của NSND Công Lý đã có sự thay đổi về màu sắc trang phục. Năm 2013, cô Đẩu diện áo lụa hồng cánh sen thêu họa tiết kỳ công, mái tóc vàng hoa, xoăn nhẹ. Đến Táo Quân 2023, cô Đẩu tái xuất với tạo hình sang trọng, dịu dàng cùng kiểu tóc búi cao. Sau một năm xa chương trình vì lý do sức khỏe, sự xuất hiện của NSND Công Lý khiến khán giả và đồng nghiệp xúc động. Được biết, giữa năm 2021, NSND Công Lý phải nhập viện cấp cứu do trượt chân ngã tại nhà riêng. Biến cố về sức khỏe khiến anh phải tạm dừng nghệ thuật trong một thời gian dài. . Sau một năm xa chương trình vì lý do sức khỏe, sự xuất hiện của NSND Công Lý khiến khán giả và đồng nghiệp xúc động. Năm 2024, chương trình Táo Quân vẫn chưa hé lộ nội dung cũng như các nghệ sĩ sẽ góp mặt. Tuy nhiên, thông tin nghệ sĩ Thái Sơn sẽ thay thế NSND Công Lý vào vai Bắc Đẩu nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Anh được nhận xét là có nét diễn đa dạng, có sự tương đồng nhất định với vai Bắc Đẩu được NSND Công Lý thể hiện thành công trước đó. Thông tin nghệ sĩ Thái Sơn sẽ thay thế NSND Công Lý vào vai Bắc Đẩu nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả.

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