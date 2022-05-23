Vào đêm hôm qua khi mà mọi ánh mắt của người dân Việt Nam đều hướng về sân vận động Mỹ Đình, nơi sẽ diễn ra trận chung kết SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Hòa chung bầu không khí sôi động đó còn có sự góp mặt của một người, đó chính là NSND Trung Anh.

NSND Trung Anh - Ảnh: Internet

Dù đã khá lớn tuổi nhưng nam diễn viên luôn là một fan trung thành của bóng đá nước nhà và rất ít khi bỏ lỡ những khoảnh khắc trọng đại của các cầu thủ. Chia sẻ trên báo Tiền Phong, ''Lương Bổng'' cho biết cảm thấy tiếc hùi hụi vì không được ra sân chứng kiến chiến thắng tuyệt vời của đội tuyển U23 Việt Nam trước đội tuyển Thái Lan, thậm chí NSND Trung Anh còn suýt chút nữa không được theo dõi trận đấu khi cho biết học sinh của mình đang thi nhưng may mắn là vẫn về kịp để xem.