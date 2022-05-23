Đã bước sang độ tuổi 60 nhưng NSND Trung Anh cho biết mình rất yêu thích bóng đá và vẫn “hét ầm ĩ” ăn mừng chiến thắng của đội nhà trước U23 Thái Lan.
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Vào đêm hôm qua khi mà mọi ánh mắt của người dân Việt Nam đều hướng về sân vận động Mỹ Đình, nơi sẽ diễn ra trận chung kết SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Hòa chung bầu không khí sôi động đó còn có sự góp mặt của một người, đó chính là NSND Trung Anh.
Dù đã khá lớn tuổi nhưng nam diễn viên luôn là một fan trung thành của bóng đá nước nhà và rất ít khi bỏ lỡ những khoảnh khắc trọng đại của các cầu thủ. Chia sẻ trên báo Tiền Phong, ''Lương Bổng'' cho biết cảm thấy tiếc hùi hụi vì không được ra sân chứng kiến chiến thắng tuyệt vời của đội tuyển U23 Việt Nam trước đội tuyển Thái Lan, thậm chí NSND Trung Anh còn suýt chút nữa không được theo dõi trận đấu khi cho biết học sinh của mình đang thi nhưng may mắn là vẫn về kịp để xem.
Chứng kiến 90 phút đầy kịch tính mà 2 đội tạo ra trên sân Mỹ Đình và khi được hỏi ''có đau tim trong những tình huống Thái Lan phản công không?.Anh nói : “Đau tim thì không. Tôi thấy đây là bàn thắng rất đẹp. Nhâm Mạnh Dũng tỏa sáng bất ngờ và đúng lúc. Tôi không nghĩ cú đánh đầu đẹp như thế”.
Ngoài việc dành lời khen cho các cầu thủ, nam diễn viên gạo cội cũng không quên dành tặng những lời khen cho đấu pháp mà HLV Park Hang Seo đã sử dụng trong trận đấu này. Cụ thể trước một Thái Lan mạnh về lối đá kiểm soát nhưng ông đã yêu cầu các cầu thủ của mình chơi bình tĩnh, đồng thời cắt cử từng người theo các vị trí quan trọng của đối phương khiến cho đội khách chỉ biết chuyền bóng qua lại trước vòng cấm tuyển Việt Nam và tỏ ra bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Văn Toản.