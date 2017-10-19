Chuẩn bị trang phục gần 900 triệu cho liveshow nhưng nhà của ca sĩ Anh Thơ lại khiêm tốn đến không ngờ

Hậu trường 19/10/2017 15:43

Kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm, ca sĩ Anh Thơ chọn cho mình một cuộc sống bình yên với âm nhạc và chăm lo hai cô con gái trong một căn chung cư nhỏ tại thủ đô Hà Nội.

Anh Thơ là một trong những nữ ca sĩ có giọng hát được đánh giá là trong sáng, tràn ngập cảm xúc và thấm đẫm âm hưởng dân ca. Nhiều ca khúc nổi tiếng của cô được khán giả nhớ đến như: Xa khơi, Khúc hát sông quê, Mẹ yêu con, Người con gái sông La... 

Chuẩn bị trang phục gần 900 triệu cho liveshow nhưng nhà của ca sĩ Anh Thơ lại khiêm tốn đến không ngờ - Ảnh 1
Trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, ca sĩ Anh Thơ hiện đang sống trong một căn hộ chung cư nhỏ với hai cô con gái - Ảnh: Internet

Từ trước đến nay, nữ ca sĩ sinh năm 1976 rất kín tiếng trong cuộc sống riêng tư thế nên không nhiều người biết về nơi cô sinh sống. Vì thế, khi Anh Thơ quyết định giới thiệu về tổ ấm của mình với khán giả nhân dịp thực hiện liveshow Tình ta biển bạc đồng xanh 2 cùng ca sĩ Trọng Tấn, nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ.

Chuẩn bị trang phục gần 900 triệu cho liveshow nhưng nhà của ca sĩ Anh Thơ lại khiêm tốn đến không ngờ - Ảnh 2
Anh Thơ lựa chọn một căn chung cư khá nhỏ tại TP.Hà Nội làm nơi đi về sau khi hôn nhân tan vỡ - Ảnh: Internet

Chuẩn bị trang phục gần 900 triệu cho liveshow nhưng nhà của ca sĩ Anh Thơ lại khiêm tốn đến không ngờ - Ảnh 3
Chạy show nhiều năm, bà mẹ 2 con cũng tích cóp được một khoản tiền nhưng cô không mua biệt thự hay nhà vườn rộng rãi bởi nhà ít người - Ảnh: Internet

Căn nhà nhỏ của Anh Thơ có thể khiến khách khứa không ấn tượng về sự rộng rãi hay sang trọng. Tuy nhiên, nó lại là nơi để nữ ca sĩ xứ Thanh luyện giọng bằng chiếc đàn piano đã gắn bó với mình nhiều năm. Nó cũng là nơi chị lưu giữ quá trình 20 ca năm ca hát của mình bằng nhiều bức ảnh đi cùng năm tháng.

Chuẩn bị trang phục gần 900 triệu cho liveshow nhưng nhà của ca sĩ Anh Thơ lại khiêm tốn đến không ngờ - Ảnh 4
Những hình ảnh của Anh Thơ và con cái được đặt ở nơi dễ nhìn thấy nhất, tạo cảm giác ấm cúng cho căn nhà - Ảnh: Internet

Chuẩn bị trang phục gần 900 triệu cho liveshow nhưng nhà của ca sĩ Anh Thơ lại khiêm tốn đến không ngờ - Ảnh 5
Thời gian rảnh rỗi giọng ca Người con gái sông La thường chơi đàn piano và luyện giọng - Ảnh: Internet

Chuẩn bị trang phục gần 900 triệu cho liveshow nhưng nhà của ca sĩ Anh Thơ lại khiêm tốn đến không ngờ - Ảnh 6
Anh Thơ cho biết chị chẳng màng đến túi xách hàng hiệu, quần áo có cái chỉ vài trăm nghìn - Ảnh: Internet

Chuẩn bị trang phục gần 900 triệu cho liveshow nhưng nhà của ca sĩ Anh Thơ lại khiêm tốn đến không ngờ - Ảnh 7
Ở tuổi ngoài 40, cuộc sống của một người phụ nữ đơn thân như Anh Thơ không quá cầu kỳ. Chị là người tự sắp xếp đồ, tự makeup khi đi diễn mà không hề có trợ lý - Ảnh: Internet

Chuẩn bị trang phục gần 900 triệu cho liveshow nhưng nhà của ca sĩ Anh Thơ lại khiêm tốn đến không ngờ - Ảnh 8
Giọng ca Khúc hát sông quê cho biết dành phần lớn tiền cát sê của mình để lo cho tương lai của hai con - Ảnh: Internet

Chuẩn bị trang phục gần 900 triệu cho liveshow nhưng nhà của ca sĩ Anh Thơ lại khiêm tốn đến không ngờ - Ảnh 9
Dù không quá cầu kỳ trong ăn mặc hàng ngày nhưng ở đêm liveshow sắp diễn ra, Anh Thơ sẽ khoác trên mình chiếc váy đính ngọc lục bảo đắt giá. Cô cho biết, bộ trang sức gắn lên váy cùng các phụ kiện như vòng cổ, tay đi kèm có tổng giá trị hơn 900 triệu đồng - Ảnh: Internet

Sau khi ly hôn, chị chấp nhận cảnh một mình nuôi con. Đến giờ, chị vẫn đi về lẻ bóng, diễn xong lại trở về nhà với con. Tuy có vất vả, cô đơn nhưng nữ ca sĩ hài lòng với cuộc sống bình dị ở thời điểm hiện tại.

Chuẩn bị trang phục gần 900 triệu cho liveshow nhưng nhà của ca sĩ Anh Thơ lại khiêm tốn đến không ngờ - Ảnh 10
Sau khi đổ vỡ hôn nhân, Anh Thơ sống một mình và chăm sóc hai cô con gái - Ảnh: Ngoisao.vn

Hé lộ cuộc sống đẹp như mơ ở tuổi xế chiều của nhạc sĩ Trần Tiến và bà xã nơi miền biển thơ mộng

Hé lộ cuộc sống đẹp như mơ ở tuổi xế chiều của nhạc sĩ Trần Tiến và bà xã nơi miền biển thơ mộng

Cuộc sống đẹp như mơ, ngày ngày đánh đàn, nghe nhạc, uống trà, ngắm hoàng hôn của nhạc sĩ Trần Tiến và vợ sau 8 năm ở Vũng Tàu khiến nhiều người ao ước.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Anh Thơ Anh Thơ nhà của ca sĩ Anh Thơ

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 55 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 4 giờ 40 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 5 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42