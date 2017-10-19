Chuẩn bị trang phục gần 900 triệu cho liveshow nhưng nhà của ca sĩ Anh Thơ lại khiêm tốn đến không ngờ

Anh Thơ là một trong những nữ ca sĩ có giọng hát được đánh giá là trong sáng, tràn ngập cảm xúc và thấm đẫm âm hưởng dân ca. Nhiều ca khúc nổi tiếng của cô được khán giả nhớ đến như: Xa khơi, Khúc hát sông quê, Mẹ yêu con, Người con gái sông La...

Từ trước đến nay, nữ ca sĩ sinh năm 1976 rất kín tiếng trong cuộc sống riêng tư thế nên không nhiều người biết về nơi cô sinh sống. Vì thế, khi Anh Thơ quyết định giới thiệu về tổ ấm của mình với khán giả nhân dịp thực hiện liveshow Tình ta biển bạc đồng xanh 2 cùng ca sĩ Trọng Tấn, nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ.

Căn nhà nhỏ của Anh Thơ có thể khiến khách khứa không ấn tượng về sự rộng rãi hay sang trọng. Tuy nhiên, nó lại là nơi để nữ ca sĩ xứ Thanh luyện giọng bằng chiếc đàn piano đã gắn bó với mình nhiều năm. Nó cũng là nơi chị lưu giữ quá trình 20 ca năm ca hát của mình bằng nhiều bức ảnh đi cùng năm tháng.

Sau khi ly hôn, chị chấp nhận cảnh một mình nuôi con. Đến giờ, chị vẫn đi về lẻ bóng, diễn xong lại trở về nhà với con. Tuy có vất vả, cô đơn nhưng nữ ca sĩ hài lòng với cuộc sống bình dị ở thời điểm hiện tại.