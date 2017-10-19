Hé lộ tuổi thơ buồn và bị phán là có 'số' chia rẽ cha mẹ của diva Hồng Nhung

Trong làng giải trí Việt, Hồng Nhung được xem là diva "không tuổi" được nhiều người ngưỡng mộ. Với tính cách nhí nhảnh, ngoại hình trẻ trung và đặc biệt là cách nói chuyện khéo léo, dí dỏm nhiều người tin rằng nữ ca sĩ là người có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Thế nhưng, sự thật là "cô Bống" đã trải qua một tuổi thơ khá buồn và thiếu thốn hơi ấm của mẹ.

Hồng Nhung từng chia sẻ, từ những ngày chập chững tập đi, có thầy bói đã phán rằng nữ ca sĩ sau này sẽ là người có tài nhưng lại chia cắt cha mẹ. Đáng sợ hơn nếu cha mẹ không chia tay thì "số" của cô cũng sẽ khiến một trong hai người đoản mệnh.

Mặc dù bố mẹ Hồng Nhung không tin vào những lời phán đó nhưng khi cô chưa tròn 2 tuổi cả hai thật sự đã "đường ai nấy đi". Khi đó mới 23 tuổi, mẹ cô đã quyết định để con gái lại cho gia đình bên nội nuôi dưỡng.

Nỗi đau nhân đôi khi bà nội mất

Dù được ông bà và bố hết lòng yêu thương, chăm chút nhưng việc thiếu thốn tình cảm của người mẹ đã tạo thành 1 lỗ hổng trong tâm hồn cô gái nhỏ. Vừa tròn 10 tuổi, nỗi buồn và sự lạnh lẽo của tuổi thơ càng tăng lên khi bà nội Hồng Nhung qua đời.

Là người phụ nữ yêu thương, gần gũi nhất với Hồng Nhung nên nữ ca sĩ đã vô cùng buồn bã khi bà mất. Theo lời chia sẻ của diva, cô giống bà từ ngoại hình nhỏ bé đến giọng nói sang sảng. Với Hồng Nhung, bà nội giống như một vị thần giúp cô có thêm nghị lực để cố gắng trong cuộc sống.

Mối quan hệ kỳ lạ với mẹ kế hơn mình chỉ 10 tuổi

Xưa nay người ta vẫn bảo "Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng", tuy nhiên Hồng Nhung rất may mắn khi được mẹ kế yêu thương, chăm sóc.

Sau này, khi Hồng Nhung vào TP.HCM lập nghiệp, bà Mai cũng là người theo sát, quán xuyến mọi thứ từ việc trong gia đình, các mối quan hệ xã hội một cách chu đáo nhất.

Khi được hỏi về việc thân thiết với mẹ kế hơn có sợ mẹ đẻ buồn không, Hồng Nhung khẳng định cả hai bà đều có quan hệ tốt. Nữ ca sĩ từng hạnh phúc chia sẻ với báo chí: "Có lần tôi nghe mẹ nói lời cảm ơn dì vì đã chăm sóc tôi. Cả hai mẹ đều là những người gốc gác tri thức của Hà Nội nên thành ra mọi chuyện cũng nhẹ nhàng".

Hiện tại, diva Hồng Nhung có một cuộc sống đáng mơ ước khi có chồng Tây điển trai không chỉ thành đạt mà còn đảm đang trong việc chăm sóc con cái.