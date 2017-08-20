Xuất hiện tại sân bay, cặp song sinh nhà diva Hồng Nhung khiến mọi người phải ngoái nhìn vì lý do này

Hậu trường 20/08/2017 11:19

Bé Tôm và Tép - cặp song sinh nhà ca sĩ Hồng Nhung được mẹ diện đồ cực yêu khiến ai cũng phải ngoái nhìn khi xuất hiện tại sân bay.

Tranh thủ những ngày nghỉ hè cuối cùng, ca sĩ Hồng Nhung đưa cặp song sinh Tôm - Tép đi biểu diễn cùng cô tại Thanh Hóa. Trước khi lên bay máy tại TP.HCM, cặp song sinh được mẹ Hồng Nhung diện những bộ trang phục hết sức sành điệu, thu hút mọi ánh nhìn.

Cặp song sinh nhà diva ca sĩ Hồng Nhung khiến mọi người ngoái nhìn
Ba mẹ con vô cùng thời trang và nổi bật tại sân bay - Ảnh: Internet

Trong khi con gái Tép dịu dàng, xinh đẹp với chiếc váy chấm bi thì cậu con trai Tôm mặc bộ đồ rất ra dáng "phi công". Từ quần áo đến kính mũ đều gắn huy hiệu đặc biệt, bé Tôm giống hết một chàng phi công vô cùng điển trai.

Cặp song sinh nhà diva ca sĩ Hồng Nhung khiến mọi người ngoái nhìn
Bé Tép trông như một nàng tiểu thư tinh nghịch bên cạnh mẹ - Ảnh: Internet

Cặp song sinh nhà diva ca sĩ Hồng Nhung khiến mọi người ngoái nhìn
Bé Tôm được mẹ Hồng Nhung diện bộ trang phục khá giống phi công khiến mọi người phải ngoái nhìn trầm trồ khen ngợi - Ảnh: Internet

Cặp song sinh nhà diva ca sĩ Hồng Nhung khiến mọi người ngoái nhìn
Cặp song sinh nhà "cô Bống" tạo dáng không khác gì người mẫu chuyên nghiệp - Ảnh: Internet

Cặp song sinh nhà diva ca sĩ Hồng Nhung khiến mọi người ngoái nhìn
Vẻ đẹp lai Tây khiến cô công chúa nhà Hồng Nhung thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh: Internet

Cặp song sinh nhà diva ca sĩ Hồng Nhung khiến mọi người ngoái nhìn
Trong khi đó, chàng Tôm khiến không ít cô nàng "rung rinh" trước vẻ điển trai như soái ca của mình - Ảnh: Internet

Sau chuyến đi chơi này, cặp song sinh của Hồng Nhung sẽ chính thức bước vào lớp 1. Cô chia sẻ, bé Tôm và Tép được bố mẹ cho học tại một trường Anh tại TP.HCM, hệ 13 năm nên sẽ bước vào lớp 1 từ lúc 5 tuổi.

Cặp song sinh nhà diva ca sĩ Hồng Nhung khiến mọi người ngoái nhìn
Sau chuyến du lịch này, Tôm và Tép sẽ chính thức bước chân vào lớp 1 tại một trường quốc tế tại TP.HCM - Ảnh: Internet

Nữ ca sĩ cũng cho biết mình không quá lo lắng khi con chuẩn bị vào lớp 1 bởi cô thường xuyên cho hai con tham gia các trải nghiệm thực tế thú vị như tập làm làm nông dân, bắt cá, cưỡi ngựa, trồng rau, nấu ăn... Những hoạt động bổ ích này giúp cho 2 con nhà "cô Bống" trưởng thành, dạn dĩ hơn nhiều bạn cùng trang lứa.

Cặp song sinh nhà diva ca sĩ Hồng Nhung khiến mọi người ngoái nhìn
Từ nhỏ, Hồng Nhung và ông xã đã cho 2 con trải nghiệm những hoạt động thực tế thú vị để tập tính tự lập - Ảnh: Ngoisao.vn

Cặp song sinh nhà diva ca sĩ Hồng Nhung khiến mọi người ngoái nhìn
Cả hai bé đều rất thích thú trước những trải nghiệm mới lạ này - Ảnh: Ngoisao.vn

Cặp song sinh nhà diva ca sĩ Hồng Nhung khiến mọi người ngoái nhìn
Nhờ những hoạt động bổ ích này mà cặp song sinh nhà Hồng Nhung khá dạn dĩ so với các bạn cùng trang lứa - Ảnh: Ngoisao.vn

Cặp song sinh nhà diva ca sĩ Hồng Nhung khiến mọi người ngoái nhìn
Gia đình hạnh phúc của diva Hồng Nhung làm không ít người ngưỡng mộ - Ảnh: Ngoisao.vn

Từ khóa:   con giáp may mắn phối đồ tập thể dục

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 1 giờ 35 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 2 giờ 35 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 3 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 6 giờ 35 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42