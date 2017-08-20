Cặp song sinh nhà diva ca sĩ Hồng Nhung khiến mọi người ngoái nhìn

Tranh thủ những ngày nghỉ hè cuối cùng, ca sĩ Hồng Nhung đưa cặp song sinh Tôm - Tép đi biểu diễn cùng cô tại Thanh Hóa. Trước khi lên bay máy tại TP.HCM, cặp song sinh được mẹ Hồng Nhung diện những bộ trang phục hết sức sành điệu, thu hút mọi ánh nhìn.

Trong khi con gái Tép dịu dàng, xinh đẹp với chiếc váy chấm bi thì cậu con trai Tôm mặc bộ đồ rất ra dáng "phi công". Từ quần áo đến kính mũ đều gắn huy hiệu đặc biệt, bé Tôm giống hết một chàng phi công vô cùng điển trai.

Sau chuyến đi chơi này, cặp song sinh của Hồng Nhung sẽ chính thức bước vào lớp 1. Cô chia sẻ, bé Tôm và Tép được bố mẹ cho học tại một trường Anh tại TP.HCM, hệ 13 năm nên sẽ bước vào lớp 1 từ lúc 5 tuổi.

Nữ ca sĩ cũng cho biết mình không quá lo lắng khi con chuẩn bị vào lớp 1 bởi cô thường xuyên cho hai con tham gia các trải nghiệm thực tế thú vị như tập làm làm nông dân, bắt cá, cưỡi ngựa, trồng rau, nấu ăn... Những hoạt động bổ ích này giúp cho 2 con nhà "cô Bống" trưởng thành, dạn dĩ hơn nhiều bạn cùng trang lứa.