Hé lộ cuộc sống đẹp như mơ ở tuổi xế chiều của nhạc sĩ Trần Tiến và bà xã nơi miền biển thơ mộng

Hậu trường 13/10/2017 11:00

Cuộc sống đẹp như mơ, ngày ngày đánh đàn, nghe nhạc, uống trà, ngắm hoàng hôn của nhạc sĩ Trần Tiến và vợ sau 8 năm ở Vũng Tàu khiến nhiều người ao ước.

Sinh ra trong một gia đình khá giả tại Hà Nội song nhạc sĩ Trần Tiến đã rời quê hương nhiều năm. Nhạc sĩ gạo cội từng chia sẻ, ông muốn chọn một nơi bình yên để tận hưởng cuộc sống bình lặng lúc xế chiều.

Mới đây, nhạc sĩ Giấc mơ Chapi đã chính thức khoe tổ ấm mới nơi miền biển Vũng Tàu xinh đẹp. Sài Gòn hay Hà Nội giờ chỉ là 'quán trọ' nơi ông ghé qua để tụ họp bạn bè, nhâm nhi ly cà phê đắng hay cốc bia.

Hé lộ cuộc sống đẹp như mơ ở tuổi xế chiều của nhạc sĩ Trần Tiến và bà xã nơi miền biển thơ mộng - Ảnh 1
Căn nhà ấm áp gần biển của nhạc sĩ Trần Tiến và vợ. Cả hai đã sống ở Vũng Tàu được 8 năm - Ảnh: Internet

Nhạc sĩ Trần Tiến tự hào khoe vùng trời riêng nơi ông và bà xã tận hưởng cuộc sống bình yên lúc tuổi về chiều. Ông chia sẻ đầy mãn nguyện: “Về đây, chúng tôi tìm được cuộc sống rất bình yên”.

Bà Bích Ngà, vợ nhạc sĩ chia sẻ, mỗi ngày ông đều dậy từ sớm để tập luyện thể dục và tập đàn, tập nhạc. Ở đây, cuộc sống của cả hai rất bình yên. “Thú vị nhất là vợ chồng cùng ngồi uống trà, ngắm hoàng hôn biển. Chiều về, mặt trời nhuộm màu mặt biển, cứ ít phút lại đổi một màu: từ vàng nắng sang đỏ, rồi đỏ sẫm đến tím biếc...”, ông chia sẻ trên Dân Việt.

Hé lộ cuộc sống đẹp như mơ ở tuổi xế chiều của nhạc sĩ Trần Tiến và bà xã nơi miền biển thơ mộng - Ảnh 2
Mỗi sáng, ông dậy từ rất sớm để tập đàn, tập nhạc - Ảnh: Internet

Hé lộ cuộc sống đẹp như mơ ở tuổi xế chiều của nhạc sĩ Trần Tiến và bà xã nơi miền biển thơ mộng - Ảnh 3
Sau đó nhạc sĩ ăn sáng và tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng cùng bà xã - Ảnh: Internet

Bước sang tuổi thất thập nhưng nhạc sĩ Trần Tiến vẫn rất trẻ trung với quần jean, áo thun đưa vợ đi dạo biển. Thỉnh thoảng, ông tự lái ôtô đưa bà xã đi dạo quanh thành phố.

Ông đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, ngày ngày tận hưởng sự bình yên và đơn giản bên cạnh người bạn đời của mình ở tuổi xế chiều.

Hé lộ cuộc sống đẹp như mơ ở tuổi xế chiều của nhạc sĩ Trần Tiến và bà xã nơi miền biển thơ mộng - Ảnh 4
Bà Bích Ngà, vợ nhạc sĩ Trần Tiến - Ảnh: Internet

Hé lộ cuộc sống đẹp như mơ ở tuổi xế chiều của nhạc sĩ Trần Tiến và bà xã nơi miền biển thơ mộng - Ảnh 5
Mỗi ngày nhạc sĩ đều cùng vợ đi dạo biển - Ảnh: Internet

Hé lộ cuộc sống đẹp như mơ ở tuổi xế chiều của nhạc sĩ Trần Tiến và bà xã nơi miền biển thơ mộng - Ảnh 6
Khi rảnh rỗi ông tự tay lái xe đưa vợ đi dạo mát quanh thành phố - Ảnh: Internet

Hé lộ cuộc sống đẹp như mơ ở tuổi xế chiều của nhạc sĩ Trần Tiến và bà xã nơi miền biển thơ mộng - Ảnh 7
Hai ông bà đều rất thích trẻ nhỏ nên thường được các bé ghé thăm - Ảnh: Internet

Hé lộ cuộc sống đẹp như mơ ở tuổi xế chiều của nhạc sĩ Trần Tiến và bà xã nơi miền biển thơ mộng - Ảnh 8
Một góc nhà của nhạc sĩ Trần Tiến - Ảnh: Internet

Hé lộ cuộc sống đẹp như mơ ở tuổi xế chiều của nhạc sĩ Trần Tiến và bà xã nơi miền biển thơ mộng - Ảnh 9
Sống một mình nên vợ chồng nhạc sĩ rất vui khi có khách đến chơi - Ảnh: Internet

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