Chưa thi đấu đã bị đội Nhật coi thường, loạt sao Việt lên tiếng bảo vệ đội tuyển Việt Nam

Hậu trường 23/01/2019 17:50

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, diễn viên hài Chiến Thắng lên tiếng khi truyền thông Nhật Bản và cầu thủ đội bạn đánh giá thấp đội tuyển Việt Nam.

Sau khi đánh bại Jordan, giành vé vào tứ kết Asian Cup 2019, đội  tuyển Việt Nam đang nhận được sự kỳ vọng lớn của người hâm mộ nước nhà. Tối mai (24/1), thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có trận đấu với đội tuyển Nhật Bản để tranh vé vào vòng bán kết.

Tuy nhiên trước trận đấu, truyền thông đội bạn lại đánh giá thấp đội tuyển của chúng ta. Báo Nhật đánh giá đội tuyển Việt Nam yếu nhất vòng tứ kết. Chưa hết, một cầu thủ nổi tiếng của đất nước mặt trời mọc còn khẳng định Nhật chắc chắn đánh bại Việt Nam dù mình không ra sân.

Trước những phát biểu có phần xem nhẹ đội tuyển Việt Nam, hàng loạt sao Việt không ngần ngại lên tiếng.

Diễn viên hài Chiến Thắng lập tức làm thơ: “Hãy đem Nhật Bản đến đây/ Đội tớ đã có Lâm Tây, Trọng Hoàng/ Quang Hải, Công Phượng sẵn sàng/ Văn Đức, Văn Hậu các chàng chiến binh/ Biết là đội bạn rất kinh/ Nhưng chưa đá nên đừng khinh kẻo buồn/ Sơ sẩy là bạn đứt luôn/ Jordan nước mắt vẫn tuôn kia kìa/ Tứ kết bạn sẽ ra rìa/ Việt Nam tớ lên trang bìa Á Châu…”.

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Danh hài Chiến Thắng làm thơ cổ động đội tuyển Việt Nam khi bị đối thủ đánh giá thấp - Ảnh: FBNV
Chưa thi đấu đã bị đội Nhật coi thường, loạt sao Việt lên tiếng bảo vệ đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2
Với những gì đội tuyển Việt Nam đã thể hiện, người hâm mộ đặt trọn niềm tin vào các học trò của HLV Park Hang Seo - Ảnh: Internet

Trên trang Facebook cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận được sự đồng tình lớn từ người hâm mộ khi đăng status gửi đến đội tuyển Nhật Bản: “... Dear Nhật Bản. Các bạn có thể sáng tác truyện tranh hay hơn chúng tôi. Các bạn có thể làm phim tình cảm hấp dẫn hơn chúng tôi. Hàng của các bạn có thể tốt hơn chúng tôi. Ý thức của các bạn chắc chắn cao hơn chúng tôi... Nhưng tối thứ 5 tới đây, chúng tôi sẽ thắng! Tôi sẽ lưu lại những lời tuyên bố này để tối thứ 5 chúng tôi cùng lêu lêu!".

Kèm theo đó, tác giả ca khúc Nhật ký của mẹ cũng chia sẻ loạt bài viết trên các trang báo đăng tải những nhận xét của đối thủ về bóng đá Việt Nam. 

Chưa thi đấu đã bị đội Nhật coi thường, loạt sao Việt lên tiếng bảo vệ đội tuyển Việt Nam - Ảnh 3
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ những bài viết nói về nhận xét của đội bạn về cầu thủ Việt Nam - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, rất nhiều người hâm mộ để lại bình luận tin tưởng đội tuyển nước nhà sẽ làm nên kỳ tích.

Một dân mạng viết: "Bình thường mà em. Ai nổ trước trận sẽ nhận thất bại thảm hại. Nhật thắng mình chuyện bình thường. Tuy nhiên, mình thắng họ thì họ nhục lắm".

"Việt Nam chơi cửa dưới luôn luôn hay, tin tưởng Việt Nam trận tới sẽ làm cho Nhật phải thay đổi suy nghĩ", một fan tin tưởng.

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Từ khóa:   đội tuyển Việt Nam Nguyễn Văn Chung danh hài Chiến Thắng

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