Chiến Thắng khiến fan phấn khích tột độ khi làm thơ cổ vũ đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Nhật Bản

Hậu trường 22/01/2019 14:44

Để ủng hộ tinh thần các cầu thủ Việt Nam trước khi đấu với đội tuyển Nhật Bản, danh hài Chiến Thắng đã làm ngay bài thơ cực ý nghĩa.

Đánh bại Jordan giành vé vào vòng tứ kết Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ, tin tưởng từ hàng triệu người hâm mộ nước nhà. Tối 24/1 tới đây, các học trò của HLV Park Hang Seo sẽ đối đầu với đội tuyển Nhật Bản để giành vé vào vòng bán kết.

Dù đội bạn được đánh giá cao hơn nhưng với những gì các cầu thủ đã thể hiện, người hâm mộ vẫn đặt trọn niềm tin chiến thắng vào đội tuyển Việt Nam. Hiện tại trên khắp các diễn đàn, người hâm mộ đang dùng nhiều cách khác nhau để cổ động tinh thần các “chiến binh” trước trận đấu khó khăn sắp tới.

Chiến Thắng khiến fan phấn khích tột độ khi làm thơ cổ vũ đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Nhật Bản - Ảnh 1
Đội tuyển Việt Nam hiên ngang bước vào vòng tứ kết khi đánh bại Jordan - Ảnh: Internet

Hòa vào bầu không khí háo hức, nghệ sĩ hài Chiến Thắng cũng thể hiện tình yêu bóng đá của mình trên trang Facebook cá nhân. Anh viết tặng các học trò của HLV Park Hang Seo bài thơ cực ý nghĩa.

“Giờ gặp Nhật hay gặp ai/ Việt Nam tớ chẳng đoái hoài sợ đâu/ Gặp toàn các anh nhiều râu/ Đá họ thua thảm còn lâu mới hồi/ Thái Lan chê tớ ỉ ôi/ Thế mà giờ đã phải ngồi máy bay/ Ra về toàn đội trắng tay/ Quay sang cổ vũ khen hay... phục rồi/ Bạn Nhật cũng chỉ thế thôi/ Dọa ai chứ đừng dọa tôi ‘rồng vàng’/ Tứ kết tớ bước hiên ngang/ Chứ không cậy ít thẻ vàng mà đi/ Tớ chỉ ngại xứ Kim Chi/ Nhưng may không gặp cớ gì chẳng mơ/ Bán kết tay tớ lại quơ/ Hô vang chung kết bơ đi ao làng/ Tinh thần toàn đội vững vàng/ Thì các đối thủ tớ sàng ngon ơ/ Có ai đánh thuế giấc mơ/ ‘Việt Nam vô địch’... bây giờ... không xa!”, danh hài Chiến Thắng viết.

Chiến Thắng khiến fan phấn khích tột độ khi làm thơ cổ vũ đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Nhật Bản - Ảnh 2
Trước đó, Chiến Thắng cũng nhiều lần làm thơ cổ động đội bóng nước nhà ở hầu hết các giải đấu lớn nhỏ - Ảnh: FBNV
Chiến Thắng khiến fan phấn khích tột độ khi làm thơ cổ vũ đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Nhật Bản - Ảnh 3
Một vài khoảnh khắc đáng nhớ, đầy tự hào của đội tuyển Việt Nam - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, nam nghệ sĩ nhận được sự hưởng ứng lớn từ cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra phấn khích dành những lời khen ngợi cho diễn viên hài.

Một dân mạng bày tỏ: "Đúng anh ạ, gặp Nhật mình đá tự tin hơn vì đá với Nhật nhiều rồi dù họ cũng mạnh, còn hơn gặp Hàn mạnh thực sự! Thơ quá hay và chuẩn!".

“Ngày nào cũng được đọc thơ anh Thắng! Đội Việt Nam chiến thắng", một fan khen ngợi.

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