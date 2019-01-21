Luôn dõi theo từng trận đấu của đội tuyển Việt Nam, MC Lại Văn Sâm nhận định bất ngờ về HLV Park Hang Seo

Trên khắp các trang mạng xã hội, truyền thông và người hâm mộ không ngừng gửi lời khen đến đội bóng “con cưng”. Các nghệ sĩ Việt cũng hòa mình vào niềm vui chiến thắng với hàng triệu cổ động viên Việt Nam.

Tối qua, đội tuyển Việt Nam đã hạ gục Jordan ở vòng knock-out, giành vé vào tứ kết Asian Cup 2019 . Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi suốt 120 phút thi đấu đầy kịch tính, thầy trò HLV Park Hang Seo đã giành được chiến thắng xứng đáng.

Là người có tình yêu bóng đá cuồng nhiệt và luôn theo dõi sát sao đội bóng nước nhà, MC Lại Văn Sâm vừa có những nhận xét thú vị về HLV Park Hang Seo từ đầu mùa giải Asian Cup 2019 đến nay.

Trận đấu Iraq, ông đã cho cả châu Á thấy khả năng đá phòng ngự, phản công của Việt Nam hay như thế nào. Đến trận gặp Iran, ông lại cho tất cả thấy khả năng kiềm tỏa tối đa đối thủ mạnh hơn hẳn mình ra sao.

Một vài khoảnh khắc đáng nhớ của HLV Park Hang Seo từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam - Ảnh: FBNV

Gặp Yemen, ông khiến cả giới chuyên môn, lẫn người hâm mộ nghi ngờ về khả năng chơi tấn công của đội tuyển bằng lối đá rối rắm, liên tục mắc lỗi trong các đường chuyền, thiếu chính xác trong dứt điểm, yếu ớt trong cuộc đua thể lực với đội bạn... để chỉ thắng có 2-0, đẩy chúng tôi vào tình thế hoang mang, lo sợ.

Lại Văn Sâm hết lời khen ngợi chiến thuật của nhà cầm quân 60 tuổi - Ảnh: FBNV

Thế rồi tối 20/1, ông bất ngờ bắt tất cả phải giật mình vì một đội Việt Nam lột xác hoàn toàn, chơi bóng ở đẳng cấp châu lục! Phòng ngự chặt chẽ, phản công sắc sảo. Còn hiệp 2 là một đội bóng chơi tấn công có nhiều ý tưởng, nhiều đường nét. Mà sao các cầu thủ của chúng ta lại chơi hay thế không biết! Ngược hẳn lối chơi rời rạc, tẻ nhạt trong trận gặp Yemen (mà nếu chơi với Yemen giống hôm qua thì chắc chắn tỉ số đã hơn 2-0 rất nhiều rồi). Chính xác trong các đường chuyền, phối hợp nhịp nhàng, thể lực rất tốt, bản lĩnh của đội bóng ở chiếu trên! Và kết quả, chúng ta xứng đáng là đội bóng đầu tiên tiến vào tứ kết!

Trước đó, MC Lại Văn Sâm cũng gửi tâm thư cổ động tinh thần đội tuyển nước nhà trước trận gặp Yemen - Ảnh: FBNV

Giờ thì cả châu Á phải dè chừng đội Việt Nam mỗi khi gặp chúng ta rồi! Sẽ khó hơn cho ông và các học trò của mình rồi đấy!

Nhưng ông là ông hóm lắm, nên chẳng có gì đáng phải lo cả! Ông đã khiến cho 95 triệu người dân Việt Nam chúng tôi sung sướng đến vỡ òa! Khiến cho một trong những HLV hàng đầu thế giới như Goran Eriksson phải ghen tỵ!

Nói đùa chứ, ông là ông lắm chiêu lắm đấy, cứ như thầy phù thủy ý nhỉ, ông Park ơi là ông Park! Giờ thì nói thật này: Chúng tôi yêu ông lắm, ông Park Hang Seo!!!”, cựu MC của chương trình Ai là triệu phú chia sẻ.

Bài viết của MC Lại Văn Sâm nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của người hâm mộ.