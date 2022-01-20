Chưa kịp vui mừng vì dự án mới ra mắt, Trấn Thành bỗng rầu rĩ: 'Tôi buồn nguyên một ngày, đến nỗi không ăn uống gì'

Mới đây, sau thành công của "Bố già", nam danh hài Trấn Thành đã hào hứng khoe thành tích của web drama "Hẻm cụt" mới ra mắt và chia sẻ một vài thông tin về dự án hài tết này. Theo đó, sau khi tập đầu tiên của "Hẻm cụt" ra mắt, bộ phim đã leo lên dẫn đầu top trending Youtube với hơn 1,4 triệu lượt xem. Nam nghệ sĩ đã nhận được "cơn mưa" lời khen, hay những lời chúc mừng từ phía khán giả.

Nam diễn viên tâm sự: "Phim "Hẻm cụt" của tôi chưa kịp ra mắt thì một số người đã chia sẻ hết rồi. Cho tôi năn nỉ, mọi người đừng làm như vậy, tội nghiệp tôi quá! Một bộ phim hay là do nội dung bí ẩn, các bạn vào xem full cả tập thì mới thấy hay. Nhiều người cứ lấy nội dung của người ta rồi cắt ra clip để phát, như vậy thì tôi buồn lắm. Bộ phim được ekip bỏ ra rất nhiều tiền để thực hiện nhằm mang lại lượt xem trên YouTube hoặc khi chiếu tại rạp thì được khán giả mua vé đến xem. Hiện tại, tôi không biết làm thế nào vì tất cả ở ý thức của mỗi người".

Trấn Thành bức xúc và buồn rầu vì những tài khoản cá nhân cố tình cắt ghép, phát tán phim để 'câu view' - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, Trấn Thành còn cho biết thêm bộ phim được đầu tư với kinh phí không hề nhỏ một chút nào. Do đó, việc phát lậu trên các nền tảng thì cũng là điều sai trái: "Thôi thấy bây giờ cái gì các bạn cũng đăng lên hết thì làm sao? Tôi cũng không biết nói sao, cái này là ý thức của mỗi người thôi. Chúng ta hãy thật sự nghiêm khắc với điều này. Khi thấy nội dung của "Hẻm cụt" bị phát tán tràn lan, tôi đã buồn nguyên một ngày đến nỗi không ăn uống gì".