Chủ nhân bản hit 'Teen vọng cổ' đình đám bị gắn mác 'ca sĩ hội chợ', cách đáp trả đầy khéo léo của nữ ca sĩ nhận nhiều lời khen!

Vĩnh Thuyên Kim là một trong những nữ ca sĩ teen gắn liền với thế hệ 8,9x. Nhắc đến cô thì ai cũng nhớ ngay đến bản hit Teen vọng cổ từng làm mưa làm gió một thời. Ở thời điểm hiện tại, Vĩnh Thuyên Kim không còn xuất hiện nhiều trên các gameshow truyền hình mà thay vào đó, nữ ca sĩ thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu biểu diễn ca khúc remix.

Thời điểm hiện tại, Vĩnh Thuyên Kim chủ yếu biểu diễn các ca khúc remix - Ảnh: Internet

Vì phong cách âm nhạc và hình ảnh Vĩnh Thuyên Kim xây dựng không theo xu hướng hiện nay nên cô thường bị một số người gắn mác với tên gọi không chút hay ho là "ca sĩ hội chợ". Điển hình là mới đây nhát, dưới một đoạn clip quay lại phần biểu diễn của mình, Vĩnh Thuyên Kim lại nhận về nhiều bình luận khiếm nhã về tên gọi trên.