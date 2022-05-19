Chủ nhân bản hit 'Teen vọng cổ' đình đám bị gắn mác 'ca sĩ hội chợ', cách đáp trả đầy khéo léo của nữ ca sĩ nhận nhiều lời khen!

Hậu trường 19/05/2022 14:33

Nữ ca sĩ này có lẽ đã quá quen mặt với khán giả thế hệ 8,9x. Các ca khúc của cô từng làm mưa làm gió một thời trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

Vĩnh Thuyên Kim là một trong những nữ ca sĩ teen gắn liền với thế hệ 8,9x. Nhắc đến cô thì ai cũng nhớ ngay đến bản hit Teen vọng cổ từng làm mưa làm gió một thời. Ở thời điểm hiện tại, Vĩnh Thuyên Kim không còn xuất hiện nhiều trên các gameshow truyền hình mà thay vào đó, nữ ca sĩ thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu biểu diễn ca khúc remix.

Chủ nhân bản hit 'Teen vọng cổ' đình đám bị gắn mác 'ca sĩ hội chợ', cách đáp trả đầy khéo léo của nữ ca sĩ nhận nhiều lời khen! - Ảnh 1
Thời điểm hiện tại, Vĩnh Thuyên Kim chủ yếu biểu diễn các ca khúc remix - Ảnh: Internet

Vì phong cách âm nhạc và hình ảnh Vĩnh Thuyên Kim xây dựng không theo xu hướng hiện nay nên cô thường bị một số người gắn mác với tên gọi không chút hay ho là "ca sĩ hội chợ". Điển hình là mới đây nhát, dưới một đoạn clip quay lại phần biểu diễn của mình, Vĩnh Thuyên Kim lại nhận về nhiều bình luận khiếm nhã về tên gọi trên.

Chủ nhân bản hit 'Teen vọng cổ' đình đám bị gắn mác 'ca sĩ hội chợ', cách đáp trả đầy khéo léo của nữ ca sĩ nhận nhiều lời khen! - Ảnh 2
Vĩnh Thuyên Kim khéo léo đáp trả lại bình luận khiếm nhã - Ảnh: Chụp màn hình

Thế nhưng, thay vì đáp trả lại bằng sự hằn hộc hay cãi tay đôi, Vĩnh Thuyên Kim lại chọn cách phản hồi nhẹ nhàng nhận được rất nhiều sự đồng tình từ khán giả. Nữ ca sĩ bày tỏ: "Dù được gắn mác gì miễn sao mình được hát với đam mê, được khán giả yêu mến là mình hạnh phúc rồi".

Chủ nhân bản hit 'Teen vọng cổ' đình đám bị gắn mác 'ca sĩ hội chợ', cách đáp trả đầy khéo léo của nữ ca sĩ nhận nhiều lời khen! - Ảnh 3
Lời đáp trả của nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ - Ảnh: Internet

Có thể thấy, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cái tên Vĩnh Thuyên Kim vẫn gây được ấn tượng trong lòng nhiều khán giả hâm mộ. Dù không xuất hiện nhiều trên truyền thông nhưng nữ ca sĩ vẫn thường xuyên cập nhật những hình ảnh đi diễn, chạy show trên cá nhân. Cùng với tính cách thân thiện, nữ ca sĩ cũng rất chăm chỉ livestream hát hò, giao lưu với người hâm mộ.

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Vĩnh Thuyên Kim sinh ra trong một gia đình đông con tại Cà Mau. Yêu thích nghệ thuật từ nhỏ nên năm 2007, cô rời Cà Mau lên Sài Gòn lập nghiệp, bắt đầu theo đuổi sự nghiệp ca hát.

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